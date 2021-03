Ljudje se zavedamo, kako pomemben je odgovoren odnos do okolja.

Če želimo okolju pomagati, da si opomore od škodljivih vplivov izpustov toplogrednih plinov, moramo poskrbeti za prevoz, ki bo prijazen do narave. To ne pomeni, da se moramo odpovedati avtomobilom, ampak da poskušamo narediti vse, da bo uporaba avtomobila čim manj obremenila okolje.

Osrednje teme prihodnosti, na katere smo pozorni že zdaj, so proizvajanje, shranjevanje in gospodarska raba energije iz obnovljivih virov. Sonce, voda in veter so naše tri rešilne bilke, ki lahko spremenijo sliko prihodnosti, da bo ta svetla.

Promet je eden od največjih krivcev za onesnaženost okolja z izpusti CO2, ki jih moramo zmanjšati, da se bo segrevanje ozračja ustavilo pod 2 °C v primerjavi s predindustrijsko ravnjo.

Z uporabo obnovljivih virov energije bomo lažje kos podnebnim spremembam.

Električna mobilnost mora postati del vsakdanjika, del našega načina razmišljanja. Avtomobilski svet se vse bolj elektrificira, saj je električnih vozil tudi pri nas iz dneva v dan več.

Sočasno z večjo ponudbo modelov električnih avtomobilov se širi tudi mreža javnih polnilnic. Tako uporaba električnih vozil ni več tako zelo drugačna od vozil z motorjem na notranje zgorevanje, pri tem pa so stroški uporabe občutno nižji od tistih pri bencinskih ali dizelskih avtomobilih. Še bolj udobno je, če si lahko privoščimo polnjenje doma, kar je za večino voznikov še vedno cenovno najbolj ugodno in z uporabo dostopnih polnilnih rešitev tudi priročno.

Brezskrbno polnjenje električnih vozil

Moč polnjenja stenske polnilne postaje MOON Charger je večja kot pri klasičnih vtičnicah. Natančneje povedano, moč polnjenja je 11 kW, kar je približno petkrat več kot pri priključitvi na gospodinjsko vtičnico.

Javni polnilni infrastrukturi se pridružuje nov igralec na tem področju. Porsche Slovenija kot zastopnik avtomobilskih znamk Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA, ŠKODA in Volkswagen gospodarska vozila je že pred časom ponudil produkte in storitve e-mobilnosti pod blagovno znamko MOON.

Porsche Slovenija ponuja energetske rešitve za dom in podjetja.

Pred časom je Porsche Slovenija ponudil rešitve za dom in podjetja, vse hitreje pa širi tudi ponudbo polnjenja na javnih polnilnicah MOON charge. Teh je skupaj s polnilnicami drugih ponudnikov, na katerih je mogoče uporabljati storitev MOON charge, trenutno že več kot 170, a jih bo do konca leta nekajkrat več. Te polnilnice so primerne za vse tipe električnih vozil, tudi za tiste, pri katerih je poleg cene najpomembnejši dejavnik hitrost polnjenja.

Nekaj centov za kilovatno uro Cena polnjenja v mreži polnilnic MOON charge je podobna ali nižja kot pri nekaterih drugih ponudnikih. Uporabnika Volkswagnovega ID.3 bo tako kilovatna ura (zaračunava se sicer čas polnjenja, preračunana pa je energija, napolnjena v prvi uri polnjenja) stala od 15 do 18 centov na polnilnici AC in podobno ali malenkost več na hitri polnilnici DC. Volkswagnov ID.3 z baterijo z zmogljivostjo 58 kWh bo napolnjen z okoli 31,5 kWh električne energije, za kar bo treba odšteti približno 5,5 evra. V omrežju polnilnic MOON charge velja ugodna tarifa polnjenja za prve tri ure na počasnih in za eno uro na hitrih polnilnicah.

Tudi na drugi strani meje

Prepričanje, da je e-avtomobil bistveno dražji od avtomobila na bencinski ali dizelski pogon, je eden od najpogostejših mitov o e-mobilnosti.

V mreži MOON charge je trenutno več kot 340 hitrih DC polnilnih postaj ter klasičnih polnilnih postaj AC, ki zagotavljajo optimalno pokritost za brezskrbno vožnjo po Sloveniji in Hrvaški. Na voljo sta polnjenje AC (z izmeničnim tokom), ki omogoča moč polnjenja do 43 kW, in polnjenje DC (z enosmernim tokom). Številni proizvajalci vozil za polnjenje DC načrtujejo večje moči polnjenja do 350 kW.

Sistem MOON charge omogoča uporabo več kot 150 polnilnih postaj v Sloveniji in 190 na Hrvaškem. S širitvijo roaming partnerjev pa bo polnjenje kmalu omogočeno tudi v sosednjih in drugih evropskih državah.

Uporaba s kartico ali aplikacijo Polnjenje lahko sprožite s kartico RFID MOON charge ali aplikacijo MOON charge, priklopite kabel in avto se začne polniti. Storitev MOON charge omogočata Porsche Slovenija in Porsche Finance Group Slovenija, zanjo pa ni treba plačevati mesečne naročnine. Na voljo je članom programa ugodnosti Porsche Group Card, ki imajo plačilno kartico PGC. Včlanite se v program ugodnosti Porsche Group Card

Vse o e-mobilnosti je na voljo TUKAJ.