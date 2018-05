V Ljubljani grozila, pretepala in streljala

Policisti so v soboto zvečer priprli 35- in 38-letna državljana BiH, ki sta na Kunaverjevi ulici v Ljubljani izstrelila nekaj nabojev, nato pa v lokalu na Celovški cesti gostom lokala grozila in jih pretepala.

Foto: Bor Slana

Kot so sporočili z ljubljanske policijske uprave (PU), je operativno-komunikacijski center v soboto okoli 21. ure prejel anonimno obvestilo o streljanju na Kunaverjevi ulici v Ljubljani.

V okviru kriminalistične preiskave so ugotovili, da sta 35- in 38-letnik v gostinskem lokalu popivala in se sprla. Osumljenca sta lokal nato zapustila, ne da bi plačala zapitek. Za njima je stekel oškodovanec in ju pozval k plačilu, pri tem pa je 35-letni osumljenec oškodovancu zagrozil z orožjem. Osumljenca sta v nadaljevanju v bližini izstrelila nekaj nabojev, so navedli policisti.

Pretepala goste in jim grozila

Potem sta odšla še v gostinski lokal na Celovški cesti, "kjer sta se do gostov lokala vedla neprimerno, jih pretepala in jim grozila", so zapisali na PU Ljubljana. Policija je v lokal prišla, ko sta ga osumljenca že zapustila, a so ju policisti izsledili v bližini in jima odvzeli prostost.

Osumljenca so v ponedeljek s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ki jima je odredil pripor, so še navedli na PU Ljubljana.