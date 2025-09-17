Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na TV-zaslone se vrača Darja Gajšek

Darja Gajšek | Foto TV Veseljak Golica

Foto: TV Veseljak Golica

Po rojstvu sina, ki ga je povila v začetku maja, se priljubljena voditeljica vrača na televizijo.

Darja Gajšek se s svojo oddajo Veseljak v živo z Darjo Gajšek na televiziji TV Veseljak Golica podaja v drugo sezono. Gre za glasbeno oddajo z narodnozabavno glasbo, v kateri glasbeniki nastopajo v živo, gledalci pa si lahko zaželijo tudi svojo najljubšo skladbo. Oddaja daje prostor mladim talentom, ki tam dobijo priložnost za svoj prvi nastop in predstavitev širši publiki.

Darja Gajšek | Foto: TV Veseljak Golica Foto: TV Veseljak Golica Letošnje leto je ob pripravah na novo sezono oddaje za Darjo Gajšek posebno tudi na osebnem področju. Prvega maja se je njena družina povečala – rodil se je sinček Maj. Z možem Alenom, s katerim že imata hčerko Emo, sta z novim družinskim članom doživela preobrazbo vsakdana.

"Ob sebi imam tri svoje najljubše ljudi"

"Polno je, pestro in, iskreno povedano, tudi naporno – a na tisti najlepši možni način. Ob sebi imam tri svoje najljubše ljudi in to je največje bogastvo," je povedala Darja Gajšek.

Njen mož, kondicijski trener pri Nogometnem klubu Celje, je sicer zaradi obveznosti pogosto odsoten. Poleg nogometa je pred kratkim odprl tudi center za fizioterapijo in trening. Kljub temu pa je, ko je doma, stoodstotno prisoten. "Takrat prevzame tako Maja kot Emo, da lahko malo zadiham. Je moja največja opora in krasen očka," ga je pohvalila voditeljica.

Darja Gajšek
Trendi Darja Gajšek sporočila veselo novico: rodila je sina
Darja Gajšek
VEČ NOVIC
