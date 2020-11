Zakaj znana slovenka prisega na Golden Curcuma Latte?

Oglasno sporočilo

Ni skrivnost, da vsak prebivalec porabi po zadnjih podatkih 5,5 kilograma kave (prave ali njenih nadomestkov) na leto. Res je, da je pitje kave za večino osebni obred in da dan stežka začnemo brez priljubljene skodelice kave. A ko bi le ostali pri eni skodelici. Nobeno pretiravanje ni zdravo in tudi s kavo ne. Zato lahko skodelico črne tekočine zamenjate raje s skodelico kurkuminega mleka Golden Curcuma Latte .

Eva Maher.

Rumeno zlato, kot mu pravijo, pomaga nadomestiti kavo in bo poskrbelo za bolj enakomeren dvig energije. Deluje protivnetno in obenem krepi naš imunski sistem ter nas tako ščiti pred prehladi in drugimi zdravstvenimi težavami.

Spodbuja presnovo in poskrbi, da se počutimo bolj energično, zato je odlična izbira za zdravo prebujanje in dober začetek dneva.

Tako se lahko mirno sproščaš v prijetnem druženju in klepetu s prijatelji in najbližjimi ob srkanju kurkuminega mleka.

Kaj je sploh kurkuma? Metka Albreht.

Kurkuma oz. znanstveno Curcuma longa je rastlina iz družine ingverjevk, ki zraste približno meter visoko in prihaja iz Južne Azije. Gojijo jo v Indiji, Indoneziji in na Kitajskem. Kurkuma je znana tudi kot indijski žafran ali rumeni ingver. Je pikantna začimba in naravno sredstvo za čiščenje in razstrupljanje telesa. Pridobijo jo iz zmlete korenine.

Notranjost korenine je močne oranžne barve in aromatičnega vonja. Kurkumin je aktivna substanca v začimbi kurkuma (Curcuma longa) in se že tisoče let uporablja za zdravilne namene. Kurkumin je izjemno cenjen zaradi številnih pozitivnih učinkov na telo.

Zakaj naj bi uživali kurkumo? Kurkuma je najbolj znana po naravnem protivnetnem delovanju, ki prepreči nastajanje in širjenje bolezni, odpravlja bolečine in omogoča regeneracijo tkiv. Deluje tudi kot močan antioksidant in pomaga zaščititi naše celice ter izboljša delovanje našega imunskega sistema. Že z enim gramom kurkume na dan lahko bistveno izboljšamo svoje zdravje in počutje: – pomaga lajšati bolečine, ki jih povzroča artritis, saj deluje protivnetno, – zaradi tega zmanjšuje vse bolečine in vročino, – pomaga razstrupljati jetra, – pospeši krvni obtok in blagodejno vpliva na kri, – odlična je za zdravje srca in možganov, – odlično vpliva na sluznico prebavnega trakta in preprečuje razjede, – pomaga preprečevati raka. Pomembno je le, da kurkumo znamo tudi pravilno zaužiti. V pravilni kombinaciji preostalih aktivnih učinkovin ima ta namreč odlično absorpcijo in boljše delovanje. Tako telesu omogočimo, da zares dobi vse, kar nam ta zdravi gomolj ponuja. Zato smo se pri Nature's Finest odločili, da svojim kupcem ponudimo le najboljše za njihovo zdravje. Golden Curcuma Latte za življenje brez vnetij!

5 sestavin = 1 okusno kurkumino mleko!

Golden Curcuma je napitek z okusom kurkume, obogaten s cimetom, ingverjem in riževim mlekom v prahu. Je odličen vir antioksidantov, ki pomaga pri krepitvi imunskega sistema in pripomore k dvigu energije.

Kakšne so koristi uživanja kurkuminega mleka?

Kurkuma je začimba z značilno rumeno barvo in številnimi ugodnimi učinki na naše zdravje. Deluje protivnetno, antioksidativno, krepi naš imunski sistem in pospešuje prebavo.

Cimet je začimba z opojno aromo in številnimi koristmi za naše zdravje. Podpira imunski sistem in prebavo, prispeva k vitalnosti in energičnosti ter pomaga ohranjati zdrav srčno-žilni sistem.

Ingver je začimba, ki jo lahko uporabljamo v kulinariki in zdravstvu, ker deluje kot močan antioksidant in podpira naš imunski sistem.

Komu je namenjeno kurkumino mleko?

Vsem, ki želijo zdrav, naraven in brezkofeinski nadomestek kave.

Vsem, ki so utrujeni in potrebujejo več energije.

Vsem, ki želijo okrepiti svoj imunski sistem.

Kaj Metka Albreht meni o Curcuma Latte?

Kako začneš jutro?

"Moja jutra so več ali manj vsak dan ista. Zgodaj vstajam. Okrog 4h se odpravim proti Šmarni gori, kjer se s tekom ali hitro hojo nadiham svežega zraka. To je čas, kjer brez slabe vesti uživam sama s seboj. Prediham slabo, vmes razmišljam o dobrem in lepem. Vsekakor pridem v dolino nasmejana in dobrovoljna. Doma po navadi zmešam zelen smuti iz treh vrst zelenjave. Dodam vse potrebne vitamine, kolagen, veliko jušno žlico zmletega neoluščenega prosa, zeleno spirulino in žličko zlate curcume. Ta mi vsakodnevno dviguje odpornost. Če mi čas dopušča, si, še preden začnem zbujati svojo 'bando', pripravim skodelico toplega kurkuminega mleka. Srkam ga počasi in z užitkom, medtem ko pripravljam zajtrke in vse potrebno za prihajajoč delovni dan."

Omenila si kurkumino mleko. Zakaj si ga začela uživati?

"Zadnje leto sem se resneje začela ukvarjati s svojo ščitnico. Prebirala sem različne strokovne knjige, pridobivala mnenja ljudi, ki imajo podobne težave, zreducirala svojo prehrano in k svojim obrokom dodala različne dodatke. Na podlagi prebranega pa sem se spomnila tudi na kurkumo in njene zdravilne učinke.

Sama kava za ščitnico ni priporočljiva, je pa kurkuma tudi takšne vrste sestavina, ki te na nek način energetsko dvigne in hkrati viša odpornost. Zato sem skodelico kave nadomestila z zlatim kurkuminim prahom, v katerem dobim dvoje v enem – energetsko 'injekcijo' in naravno rešiteljico, ki me ščiti pred prehladom in najrazličnejšimi obolenji."

Si opazila kakšne spremembe po uživanju kurkume oz. kurkuminega mleka?

"Skupek pravilnega prehranjevanja, redne športne aktivnosti in mojih doslednih jutranjih ritualov je skupaj s kurkumo gotovo v daljšem časovnem obdobju prinesel rezultate. Zato je moj odgovor DA! Zaradi kvalitet, ki jih sama kurkuma nudi, jo kot začimbo dodajam tudi v preostale jedi. Z njo ne pretiravam, ker si ne želim, da prevzema okus, dodam toliko, da jed oplemeniti in ji doda kanček pikantnosti."

Smo veseli tvojega odziva, bi želela še sama kaj sporočiti?

"Izdelki Nature's finest so fantasični. Ko sem izvedela, da so slovenskega porekla, sem postala še bolj zvesta uporabnica njihovih izdelkov. Imajo odlično otroško hrano, ki jo mimogrede sama uporabljam za malico. Njihove dodatke in živila dodajam v svoje jutranje smutije, muslije in arašidovo maslo pa imam za tiste dni v mesecu, ko je potreba po sladkem velika ..."

Nature's Finest by Nutrisslim, deset let uspehov in navdiha Smo slovensko ekološko podjetje z vseh vidikov. Naši izdelki vsebujejo le skrbno izbrane prvovrstne sestavine, ki jih pridobimo na svetovni ravni. V desetih letih smo na trg uspešno lansirali več kot 200 izdelkov. Prisotni smo v več kot 35 državah po svetu in s ponosom lahko trdimo, da naše izdelke uporablja že več kot milijon rednih kupcev.

Naročnik oglasne vsebine je NUTRISSLIM D.O.O.