Za novo leto si privoščite trajno darilo - znebite se očal

Oglasno sporočilo

Vodenje kirurškega centra je edinstven proces, ki združuje čarobnost ustvarjalnosti, drznosti, znanja, tehnologije, timskega dela in posluha za posameznika ter njegove specifične potrebe.

S pomočjo izrednih oftalmologov kirurgov, vrhunske tehnologije, trdega dela in večnega iskanja več in bolje iščemo najboljšo rešitev za vsakega posameznega pacienta. Zavedamo se izzivov in drznemo si biti tudi drugačni.

Refraktivne operacije očesa se tudi v Sloveniji vse pogosteje opravljajo. Kaj so tovrstne operacije?

Vsi pacienti, ki imajo različno dioptrijo, se lahko očal ali kontaktnih leč znebijo s pomočjo operacije. To so različne refraktivne operacije. Najpogosteje po 40. letu starosti se odločamo za zamenjavo leče in implantiramo multifokalno, torično ali multifokalno torično lečo. Teh leč je na tržišču veliko, vendar niso vse kakovostne. Pri nas vstavljamo samo najkakovostnejše materiale, najpogosteje proizvajalca Zeiss. Pri mlajših pacientih prihaja v poštev implantacija dodatne fakične leče v oko (ICL). Pri pacientih, ki so imeli že operirano sivo mreno, pa morajo še vedno nositi očala, se odločimo za dodatno lečko Add On.

Laserski posegi na očeh se izvajajo pri mlajših pacientih na roženici. Najpogosteje opravljen refraktivni poseg na očesu pa je operacija sive mrene, pri katerem s pravilno izbiro leče lahko pacientu po operaciji omogočimo gledanje brez očal.

Poleg refraktivnih operacij se intenzivno posvečate tudi drugim področjem. Katere so glavne bolezni, s katerimi se ukvarjate na najvišji ravni, kar se tiče diagnostike in zdravljenja?

Degeneracija makule, ki je pereč problem starejše populacije in za spremljanje katere potrebujemo res vrhunsko tehnologijo (OCT aparat tudi za angiografijo OCTA, avtoflurescenco, fluresceinsko angiografijo, foto fundi, terapije z biološkimi zdravili anti VEGF in drugo) in znanje, je področje, ki je pri nas izredno razvito.

Glavkom ali zelena mrena za pravilno vodenje prav tako potrebuje veliko specialnih aparatur in znanja. Pri nas lahko pacientom na tem področju ponudimo vrhunsko diagnostiko in spremljanje kombinirano z vidnim poljem in OCT na najvišji možni ravni s Zeissovo programsko platformo Glaucoma Workplace.

Te dve bolezni, če sta nepravilno ali prepozno zdravljeni, vodita v veliko izgubo vida, glavkom celo v slepoto. Suho oko pa je vse bolj pereča tema, ki se ji v našem kirurškem centru še posebej posvečamo. Za terapijo suhega očesa imamo tudi terapije, ki v Sloveniji še niso registrirane, so pa znane in se uporabljajo v svetu. Suho oko lahko namreč močno zmanjša kakovost življenja posameznika, zato je uspešna terapija izrednega pomena.

Katere subspecialne oftalmološke ambulante še delujejo v vašem kirurškem centru?

Poleg glavkomske ambulante in ambulante za bolezni mrežnice še ambulanta za suho oko, refraktivna ambulanta, ambulanta za bolezni roženice, otroška ambulanta, ambulanta za plastično kirurgijo očesa in seveda preventivna in kurativna ambulanta.

V Očesnem kirurškem centru Pfeifer vsako leto operiramo več kot 2500 pacientov s pomočjo najsodobnejših aparatur, visoko strokovnega tima in najsodobnejše oftalmološke opreme vodilnega proizvajalca na svetu Zeiss. Svojim pacientom ponujamo uslugo na najvišji možni ravni. Zaupajo nam tako številni zdravniki, športniki, književniki, novinarji, politiki, medijsko znane osebe, tujci in domačini. Zadovoljni pacienti so naš ponos in zadovoljstvo.

Pogovarjali smo se z ustanoviteljem Očesnega kirurškega centra Pfeifer v središču Ljubljane, dr. Vladimirjem Pfeiferjem, oftalmologom kirurgom.

Operacija dioptrije očesa od 40. do 60. leta: http://www.okc-pfeifer.si/ocesni-problemi/refraktivne-operacije/operacija-od-40-do-60-leta-multifokalno-toricno-starostna-presbiopija-premium-iol/

Laserska operacija: http://www.okc-pfeifer.si/ocesni-problemi/refraktivne-operacije/excimer-laserska-korekcija-dioptrije/

Operacija sive mrene: http://www.okc-pfeifer.si/ocesni-problemi/siva-mrena-2/operacija-sive-mrene/

Odprava dioptrije na daleč in blizu (leče IOL): http://www.okc-pfeifer.si/brez-ocal-na-dalec-in-blizu-oz-odprava-dioptrije-z-implantacijo-multifokalnih-intraokularnih-oz-znotrajocesnih-lec-iol/

Video Laser:

Več o nas: http://www.okc-pfeifer.si/ Očesni kirurški center Pfeifer Barvarska steza 4 1000 Ljubljana, Slovenija Tel.: (01) 320 73 00 E-pošta: schma@siol.net FB: Očesni kirurški center dr. Pfeifer

Naročnik oglasnega sporočila je Očesni kirurški center Pfeifer.