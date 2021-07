V Gornjem Gradu včeraj odprl vrata najbolj sodoben center za osebe z demenco v Sloveniji

Oglasno sporočilo

V starem Egiptu je bil mak simbol mladosti, v perzijski kulturi simbol sreče, veselja. In danes naj bi tudi novi sodobni center za osebe z demenco Makov svet, ki bo deloval v okviru obstoječega DEOS Centra starejših v Gornjem Gradu, postal simbol sreče in veselja, predvsem pa prijetnega ter kakovostnega bivanja za osebe z demenco.

Moderen in estetsko dovršen pritlični objekt z atrijsko gradnjo, po konceptu pravega doma

Center je pravi svet v malem. Razdeljen je na štiri gospodinjske enote, vsaka lahko sprejme do 12 oseb, torej skupaj 48 mest. Vsaka soba ima lasten dostop do zelenih površin v atriju, ki posamezniku ves čas zagotavlja možnost neposrednega stika z naravo. Čeprav bo varnost tudi v Makovem svetu na prvem mestu, bo ta posameznika spodbujal k večji samostojnosti, boljši orientaciji in mobilnosti. Ključ za ustvarjanje stimulativnega okolja bo stalno osebje, ki bo skrbelo za aktivnosti in udobje posameznika glede na individualne potrebe.

Osnovni namen ureditve prostorov je bil v spodbujanju pozitivnih občutkov in čim boljši omejitvi možnih negativnih dražljajev, ki bi lahko osebi z demenco povzročili vznemirjenje ali zmedenost. Skrbno izbrani materiali, barve in oprema s posebej prilagojenimi tematskimi kotički, omogočajo tako zasebnost kot družabnost, na voljo pa so tudi prostori za preživljanje prostega časa in delavnice. Programska vsebina bo temeljila na spodbudi in zagotavljanju kakovostne povezave posameznika z okolico.

Z Makovim svetom se postavljajo novi standardi za namestitve oseb z demenco v Sloveniji. Otvoritev novega centra je podprl tudi Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: "Gre za prvi takšen center pri nas, ki bo pomembno prispeval k večji vključenosti oseb z demenco in njihovih svojcev v skupnost. Takšni projekti mi dajejo še večji zagon in potrjujejo, kako pomembno je, da sem v svojem mandatu izrazito pospešil aktivnosti ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v vlaganja, s katerimi se po vsej Sloveniji posodabljajo obstoječi objekti in gradijo nove kapacitete. Marca letos smo podelili koncesije za 1.285 novih mest, v proračunih za letošnje in prihodnje leto smo zagotovili 30 milijonov evrov za investicije, zagotovljenih je 93 milijonov evrov nepovratnih namenskih sredstev za večjo kakovost bivanja starejših, v okviru Načrta za okrevanje in odpornost pa tudi načrtujemo sredstva višini 59 milijonov evrov za izgradnjo 850 dodatnih mest v domovih za starejše. V teku je tudi novi javni razpis za podelitev koncesij za dodatnih 1.100 mest."

Demenca je težka bolezen, ki prizadene celotno družino. Ker smo kot družba dolžni poskrbeti za osebe, ki potrebujejo pomoč, želijo osebam z demenco v družbi DEOS zagotoviti najvišjo kakovost bivanja, zato so že ob načrtovanju same gradnje centra izhajali iz potreb teh oseb. Irena Vincek, glavna direktorica družbe DEOS, je izpostavila: "Makov svet je postavljen v prijetno okolje, kjer predvsem razpolagamo z izkušenim in visoko usposobljenim kadrom, obenem pa je varnost vedno na prvem mestu. Arhitekturne in programske smernice, ki smo jih definirali tukaj, bomo uporabili pri naših naslednjih centrih, zaradi česar Makov svet predstavlja pomemben mejnik v naši skrbi za razvoj starejšim prilagojenih storitev in k spodbudi aktivnega življenja. Z družbo Dej Skladi d. o. o. načrtujemo novi center za starejše v Kopru, v katerem bo na voljo kombinacija namestitev, koncept varovanih enot za osebe z demenco pa bo podoben."

Nove samostojne enote DEOS Centra starejših so se razveselili tudi v občini Gornji Grad. Toni Špeh, župan občine Gornji Grad, je ponosno sprejel novo pridobitev: "V čast si štejem, da prav v naši občini lahko pozdravimo najbolj sodoben center za osebe z demenco v Sloveniji. Naj poudarim, da je ta dom naš dom. V njem že dve desetletji skrbijo za prijetno in varno bivanje starejših, vključujejo se v življenje našega kraja, in naše umetnike radi vabijo v domske prostore. Zelo sem vesel, da se po letu dni gradnje in čakanja zdaj vrata do lepih in urejenih prostorov ter kakovostne oskrbe in udobja končno odpirajo tudi posameznikom, ki se spopadajo s to težko boleznijo."

Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in Irena Vincek, glavna direktorica družbe DEOS (foto: Andraž Purg)

O družbi DEOS DEOS je družinsko podjetje in največji zasebni ponudnik institucionalnega varstva starejših v Sloveniji. Kakovostno skrb in nego danes zagotavljajo več kot 1.400 starejšim, nastanjenim znotraj osmih (8) DEOS Centrov starejših po Sloveniji: v Gornjem Gradu, Medvodah, Cerknici, Ljubljani (Trnovo in Črnuče), Horjulu, Notranjih Goricah in Topolšici. Imajo več kot 800 zaposlenih, ki jih združuje 20 let strokovnosti in izkušenj.



Spremljajo aktualne potrebe starejših in nanje odgovarjajo z inovativnimi strokovnimi rešitvami. Izvajajo tudi storitve na področju dolgotrajne oskrbe: oskrba v oskrbovanih stanovanjih, dnevno varstvo v vseh DEOS Centrih starejših ter pomoč družini na domu v občinah Brezovica, Ig, Škofljica. S partnerskimi družbami se vključujejo v delo na področju inovativnih storitev, dela s starejšimi, v letu 2021 je bil DEOS z javnim razpisom vključen v izvajanje podaljšane obravnave bolnikov z boleznijo covid-19. Aktivni so na področju izobraževanja, predvsem kadrov, ki jih na trgu varstva starejših primanjkuje.

Naročnik oglasne vsebine je PRVA OSEBNA ZAVAROVALNICA.