Unikatna očala, ki omogačajo popoln vid v vseh svetlobnih pogojih

Izbira očal, naj gre za korekcijska ali sončna, je dandanes skoraj neskončna, a le malo je takih, ki omogočajo popoln vid v vseh svetlobnih pogojih. To omogočajo stekla, ki potemnijo sama – samozatemnitvena stekla. Tudi med njimi med različnimi proizvajalci obstajajo znatne razlike, ki se v prvi vrsti nanašajo na njihovo stopnjo prilagajanja edinstvenosti uporabnikov oči in vida. V izjemno hitrem času se ustreznim svetlobnim pogojem prilagodijo Rodenstockova samozatemnitvena stekla ColorMatic® 3 – idealna stekla za oči, ki so občutljive na svetlobo, za vse dni v letu.

Danes večina proizvajalcev izdeluje korekcijska stekla na podlagi standardnega očesnega modela. V 98 odstotkih biometrični parametri tega standardnega očesnega modela odstopajo od resničnih vrednosti posameznega očesa. To pomeni, da korekcijska stekla niso prilagojena potrebam posameznika.

V Rodestocku vedo, da je vsako oko drugačno, zato zajamejo na tisoče podatkov, s katerimi določijo očesne parametre. Te podatke uporabijo za izdelavo stekel, ki so prilagojena biometričnim parametrom posameznega očesa. Rezultat so najnatančnejša stekla na svetu, ki vam omogočajo odličen vid v vse smeri. Tako so postali taki strokovnjaki za stekla, kakršni so danes. To se odraža v njihovi filozofiji: B.I.G. VISION™ ZA VSE.

Nova in hitrejša generacija samozatemnitvenih stekel iz Rodestocka, ki omogočajo najboljšo kvaliteto in izjemno udobje, je popoln dodatek biometričnim steklom. Biometrična natančnost omogoča oster vid, stekla pa lahko optimalno uporabljate v vseh svetlobnih pogojih. To so najboljša očala za vsako situacijo, ki se hitro prilagajajo različnim jakostim svetlobe – vedno v "pravi" barvi.

Vrhunska zmogljivost v vsakdanjem življenju Rodenstock ponuja 100-odstotno nemško inženirsko znanje in 50 let izkušenj s tehnologijo stekel, na katero se lahko zanesete. Tudi po daljših obdobjih nošenja, stekla zanesljivo potemnijo, ponovno posvetlijo in nudijo popoln vid v vsakem letnem času in podnebju. Nova molekularna struktura zagotavlja tudi vrhunsko barvno stabilnost v prihodnjih letih. Komu jih priporočamo? V prvi vrsti denimo aktivnim športnikom, ki ob vsakem vremenu trenirajo na prostem, kot tudi aktivnim starostnikom, ki obenem potrebujejo še korekcijo vida.

ColorMatic® 3 za vse svetlobne pogoje

S stekli ColorMatic® 3 so pri Rodenstocku postavili nove standarde samozatemnitvenih stekel, ki temeljijo na Rodenstockovih dolgoletnih izkušnjah v poslu. Nova generacija samozatemnitvenih stekel zagotavlja 30-odstotno hitrejšo posvetlitev, v primerjavi s prejšnjo generacijo ColorMatic IQ® 2, kar vam omogoča večje udobje, filtri za modro svetlobo in večja izbira barv pa vam nudijo več možnosti in izboljšajo vaš slog.

Ne glede na to, ali potrebujete korekcijska ali sončna očala, vam ColorMatic® 3 omogoča udobje in dober vid v vsaki situaciji in vseh svetlobnih pogojih. So odlična inteligentna očala za vsak dan in idealen dodatek biometričnim steklom, če želite, da vam bodo kar najbolje služila.

V svojih laboratorijih so razvili več kot 1.700 barv in registrirali več kot 80 patentov. Na podlagi tehnologije ColorMatic IQ® so ustvarili svojo inovativno družino ColorMatic®. Najnovejša Rodenstockova stekla ColorMatic® 3 vsebujejo približno trilijon fotokromatskih molekul. Ko na te molekule pade UV-svetloba, se njihova struktura spremeni. To sproži fotokromatski proces, zaradi katerega se stekla lahko zatemnijo popolnoma neodvisno od podnebja, letnega časa in vremenskih razmer. Izjemna kakovost Rodenstockovih stekel ColorMatic® 3 navdušuje tudi najzahtevnejše stranke, zaradi česar so odličen dodatek očalom z največjo biometrično natančnostjo Rodenstock B.I.G. VISION™.

Samozatemnitvena stekla so idealna za vse, ki so občutljivi na močno svetlobo. ColorMatic® 3 so popolna za vse sezone, 365 dni v letu. Prav tako nova generacija zagotavlja najmanj 32 odstotkov zmanjšanje vpliva umetne modre svetlobe pametnih naprav (računalniki, pametni telefoni, tablice).

Modne barve

Štiri barve stekel ColorMatic® poleg izjemne vidne izkušnje navdušujejo tudi z modnimi barvami in z brezčasno eleganco. Za razliko od standardnih fotokromatskih stekel njihova edinstvena struktura z enakomerno obarvanostjo vseh molekul omogoča enakomerno obarvanost v celotnem spektru, od temnih do svetlih barv.

Inteligentna očala ColorMatic® 3: odlična vidna izkušnja: jasna, prozorna stekla v notranjosti in prijetna zatemnitev na soncu,

idealna za vse svetlobne pogoje: stekla se ne bleščijo in vam nudijo ugodje tako v notranjosti kot zunaj, kar zmanjša utrujenost – ne bo vam treba ves čas menjati korekcijskih in sončnih očal,

zatemnitev se zaradi izboljšav materiala prilagaja še hitreje,

100-odstotna zaščita pred UV400 žarki,

izboljšano zmanjšanje modre svetlobe,

odlična zaščita zaradi obstojnosti in zanesljivosti v vseh podnebjih, letnih časih in vremenskih pogojih.

Sončna očala ColorMatic® 3 Sun

V okviru asortimana ponudbe samozatemnitvenih stekel lahko pri Rodenstocku izberete tudi sončna očala ColorMatic® 3 Sun, ki so že tonirana z osnovnim barvnim odtenkom (najmanj 40 odstotkov). Ta samozatemnitvena sončna stekla s 100-odstotno UV400 zaščito, ščitijo oči tudi pri najbolj močni sončni svetlobi, saj lahko potemnijo vse do 90 odstotkov in kasneje posvetlijo zopet nazaj na osnovo, do najmanj 40 odstotkov.

Inteligentna sončna očala: ColorMatic® 3 SUN: avtomatsko prilagajanje sončni svetlobi za zaščito pred bleščanjem in udobje zunaj, odlično za šport in aktivnosti brez prekinitev,

100-odstotna zaščita pred UV400 žarki in optimalna zaščita pred bleščanjem,

barve, ki poudarijo kontraste za kar najbolj natančne in naravne barve zunaj,

idealna osnovna zatemnitev za varno vožnjo.

Preizkusite različice stekel v živo Ne glede na to, ali ste na lovu za zadnjimi trendi ali pa iščete brezčasno eleganco: očala Rodenstock vedno izstopajo s svojim dovršenim dizajnom. Okvirji za očala Rodenstock združujejo inovativne tehnologije, najboljše materiale in natančno obdelavo. Ravno tako se ponašajo z vrhunsko kakovostjo. Pri optiku Rodenstock vam bodo z veseljem predstavili lastnosti samozatemnitvenih stekel in vam svetovali glede najprimernejše izbire za vaše potrebe. Preizkusite vse različice stekel za svoja očala v živo: poiščite optika zdaj.