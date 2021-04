Ste pod stresom? Razbijte kaj! V Mariboru tudi legalno. #video

"Izbirate lahko med kladivom, 'gumihamerjem', macolo, bejzbolsko palico, palico za golf, hokejsko palico," je začetek priprave na uničevalno terapijo opisal Tadej Himelrajh. Naslednja koraka priprava zaščitne opreme in izbor stvari, ki bi jih radi uničili. Ostane samo še uničevanje v posebno opremljeni sobi. "Gre za destruktivno terapijo," je znanost za podjetniško idejo Smash room pojasnil Himelrajh in dodal, da se razbijanja stvari ne lotevajo samo tisti, ki imajo težave z jezo ali so pod stresom, ampak je namenjeno tudi zabavi in sproščanju.

Ko kij ni dovolj …

Razbijanje traja od 15 do 20 minut. Imajo pa stranke različne želje. Ena stranka si je zaželela, da bi rada razbila kopalnico. "In zdaj se trudimo, da bi našli kopalnico, da jo bo lahko uničila," je usmerjenost h kupcu poudaril Himelrajh. So pa po njegovih besedah ljudje tudi pri uničevanju zelo inovativni. "K nam je prišla starejša gospa. Na začetku je s kijem udarjala po tiskalniku, vendar je kij kmalu odvrgla, tiskalnik zalučala v steno in začela skakati po njem," je izvirnost uporabnikov pojasnil Himelrajh.

Vzori iz tujine

Destruktivna terapija sicer ni nič novega, podobne storitve so v tujini na voljo že več desetletij. "Uničevanje sprošča vse tisto v možganih, telesu, kjer koli, kar ljudje v resnici že nabiramo od mladih nog," je dejal. Vse našteto se je v zadnjem letu dni, ko nas je doletela epidemija koronavirusa, po njegovem mnenju še povečalo. Vse več je namreč tudi nasilja in potlačene jeze.