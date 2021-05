Šest koristi kolagena poleg lepše kože

Oglasno sporočilo

S prehodom iz mladosti v zrelo obdobje se spoprijemamo s številnimi znaki staranja. Gubice in upadla koža so še najmanjši od problemov, ki nam jih prinesejo leta. Bolj, kot se oddaljujemo od mladosti, bolj se kopičijo male tegobe.

A zakaj se nekateri nenehno pritožujejo nad izpadanjem las, izgubo energije, težavami s prebavo in kilogrami, medtem ko se drugih te težave niti ne dotaknejo?

Številni se nevšečnostim staranja izognejo s kolagenom. Lepotna industrija ga je ponudila kot rešitev za prožno in sijočo kožo, a kolagen nudi podporo vsem vitalnim delom telesa.

Poglejmo, kakšne koristi poleg zdrave kože še prinaša kolagen.

Funkcije kolagena v telesu

Kolagen je temeljna sestavina našega telesa, saj predstavlja kar tretjino naše beljakovinske mase. Mnogi ga povezujejo le s kožo, a kolagen daje prožnost, oporo in strukturo celotnemu telesu.

Kolagenska vlakna so glavni gradnik zunajceličnega matriksa, kolagen pa se nahaja tudi znotraj nekaterih celic. Zaradi svoje natezne trdnosti ima ključno vlogo pri vezivnih tkivih, hrustancu in kosteh, hkrati pa vpliva na prožnost kože. Med drugim kolagen jača krvne žile in skrbi za zdravje črevesja.

Ko kolagena primanjkuje, telo več ne more zagotavljati popolne opore in pojavijo se prve težave.

Odkritje kolagena

Znanstveniki so na kolagen postali pozorni šele v 80. letih prejšnjega stoletja. Pritegnile so jih prehranjevalne navade tradicionalnih ljudstev, ki so živela v sozvočju z naravo in so vire kolagena črpala iz prehrane. Te populacije so izstopale z izjemno vitalnimi in mladostnimi starostniki.

Inuiti iz Rusije, Kanade in Aljaske so uživali maščobo ter kožo kitov, ki je bogat vir kolagena, vitamina D3 in maščobnih kislin. Na drugem koncu sveta so južnoameriški staroselci ribje glave pripravili v kolagensko bogato jušno osnovo. V obeh primerih so s kolagenskimi živili popestrili svojo prehrano, da bi ohranili zdravje črevesja, sklepov, kosti in dobro počutje.

Iz povsem tradicionalnih metod uživanja kolagena so se počasi razvile kolagenske formulacije, ki jih danes poznamo kot prehranska dopolnila.

Zakaj sploh izgubljamo kolagen?

Telo proizvaja lasten kolagen, in do približno 25. leta nas zanj ni treba skrbeti. S staranjem pa se nastajanje kolagena zmanjšuje. Njegova izrazita degradacija se začne že po 30. letu, in pri svojih osemdesetih proizvedemo le še četrtino kolagena, kot smo ga v svoji mladosti.

Kolagen torej ni muha lepotne industrije, ampak eden najpomembnejših gradnikov zdravega telesa. Manj bo kolagena, bolj stari se bomo počutili.

Tako kot se ne moremo izogniti staranju, tako se ne izognemo pomanjkanju kolagena.

Kaj se zgodi, ko je kolagena premalo?

Pomanjkanje kolagena vodi k širokemu spektru težav, ki jih ni lahko odpraviti, če ne poznamo njihovega vzroka.

Bolečine v sklepih? Verjetno bomo obiskali vsaj tri specialiste, ki nam bodo povedali, da imamo starostno obrabo hrustanca in da lahko v prihodnosti resne težave rešujemo le še operativno. Pa si verjetno nihče ne želi pod nož? Seveda ne! Sploh pa ne, če vemo, da staranje upočasni sintezo lastnega kolagena, ki ga lahko preprosto nadomestimo z uživanjem kakovostnih kolagenskih dodatkov.

Podobno je tudi pri drugih težavah, kot so nemiren spanec, izpadanje las, tanjšanje povrhnjice, krhke kosti, lomljivi nohti. Pogosto pozabimo, da je za ta spisek težav krivo pomanjkanje kolagena. Kolagenski primanjkljaj lahko izločimo povsem preprosto, naredimo kuro s kolagenom.

Na tržišču je veliko kolagenskih dodatkov, zato previdno pri izbiri. Kakovostna kolagenska formula mora vsebovati več različnih virov in tipov kolagena. GTN Premium Collagen Complex vsebuje ribji, goveji in jajčni kolagen, kar pokrije dnevne potrebe po kolagenu tipa I, III, V, in X.

Redno jemanje kolagenskega kompleksa bo odpravilo težave dokaj hitro, saj so rezultati vidni že po štirih tednih ali še prej. Uporabniki so poročali, da se izpadanje las zmanjša že po dveh tednih, takrat približno pa opazimo tudi lepši videz kože.

Dokazane koristi kolagenskih dodatkov

#1 Topi maščobo, krepi mišično maso

Se nalaga maščoba na nezaželena mesta? Upada mišična masa, in to kljub aktivnemu načinu življenja? To so normalni spremljevalci staranja, na katere vpliva pomanjkanje kolagena.

Če svoji prehrani dodamo hidroliziran kolagen, potem lahko pozitivne učinke pričakujemo tudi pri rezultatih vadbe. Kolagen namreč vsebuje aminokislino glicin, ki je del mišičnega tkiva. Študija je pokazala, da ljudje, ki jemljejo kolagen, poročajo o izgubi maščobe in povečanju mišične moči.

#2 Odpravlja bolečine v sklepih

Neznosna bolečina v sklepih? Če te zbada v kolenu ali kolku brez pravega razloga, potem vedi, da nisi osamljen primer. Kolagen dokazano pomaga odpraviti bolečine v sklepih.

Kanadska študija je na primeru 80 bolnikov z bolečinami v sklepih pokazala, da je kolagen pomagal obvladovati simptome osteoartritisa in s tem izboljšal vsakodnevno življenje bolnikov. Celo priporočali so, da naj kolagen postane del terapije pri obrabi sklepnih hrustancev.

#3 Ohranja močne kosti

Osteoporoza je diagnoza, s katero se spoprijema veliko število žensk po menopavzi. Kolagen, ki je gradnik kosti, v starosti povzroči zmanjšano trdnost kosti.

Strokovnjaki so ugotovili, da jemanje kolagenskih dodatkov znatno poveča mineralno gostoto kosti. Svoje meritve so osredotočili na ledveno hrbtenico in vrat stegnenice, kolagen pa je povečal tudi koncentracijo kostnega markerja v krvi.

#4 Zmanjšuje tveganje za srčna obolenja

Kolagen zagotavlja strukturo arterij, ki prenašajo kri iz srca v preostale dele telesa. Si predstavljaš, kaj se lahko zgodi, če arterije postanejo šibke in krhke?

Strokovnjaki zato priporočajo jemanje kolagenskih prehranskih dodatkov, saj to ob vseh drugih koristih pomaga zmanjšati tveganje za srčna obolenja.

#5 Izboljša presnovo

Naj dvigne roko tisti, ki nima težav s presnovo? Zaprtje, napihnjenost, krči in črvičenje. Seznam je lahko neskončen.

Rešitev za prebavila je glicin, ki je sestavni del kolagena. Glicin uravnava vnetja od želodca do tankega in debelega črevesa. Vnetja nastanejo, ko toksini prehajajo skozi prebavni trakt in povzročajo vse vrste vnetnih težav. Z rednim dodajanjem kolagena se bosta obseg in pogostost vnetij znatno zmanjšala.

#6 Boljši spanec in živahno razpoloženje

Pomanjkanje spanca je največji ubijalec dobrega počutja. Če se zbudiš večkrat na noč, se premetavaš po postelji, ali celo znojiš med spanjem, potem te bo naslednje jutro nekdo zagotovo vprašal, sli si vstal na levi nogi.

Povezava spanja in kolagena je še dokaj neraziskano področje, a prve študije so pokazale spodbudne povezave. Kolagen prispeva k boljšemu spanju, zmanjšuje anksioznost in posledično vodi k boljšemu razpoloženju.

S kakovostnim kolagenom v mladostno starost

Mladost in starost sta diametralno nasprotni življenjski obdobji, a kljub temu se lahko staramo z mladostno energijo. S staranjem se zmanjšuje nastajanje kolagena, ki je krivo za številne težave: od bolečin v sklepih, izpadanja las, do resnih bolezni srca in ožilja. Če občudujemo Jennifer Lopez, ki je pri svojih petdesetih še zmeraj videti čudovito in se giblje eksplozivno, potem smo lahko prepričani, da ji pri tem pomaga kolagen. Znanstveniki so dokazali številne koristi kolagena za zdravje sklepov, kosti, črevesja in kože, če ga kot prehransko dopolnilo uspešno vključimo v svojo rutino.

