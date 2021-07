Sadna raznolikost v kozarcu za popolno osvežitev

Sveža hrana je polna vitaminov in mineralov, ki hranijo naše telo ter pomagajo pri ohranjanju dobrega zdravja in krepitvi imunskega sistema. Vsakodnevno izbiranje živil, ki so bogata z vitamini in minerali, je najboljši način, da naše telo dobi to, kar potrebuje. To, kar jemo, vpliva danes na vaše počutje in na vaše zdravje na dolgi rok.

Vsi poznamo rek, ki pa je še kako resničen, da eno jabolko na dan odvrne zdravnika stran. Jabolko oz. sadje je zelo hranljiv, okusen in priporočen dodatek k vsakemu obroku. Različno sadje prispeva k edinstvenemu naboru nujnih hranil za naše splošno počutje in dobro zdravje.

Ključ do dobrega počutja je v uživanju uravnotežene prehrane

V vsakodnevno prehranjevanje vključimo veliko svežega sadja in zelenjave, ki sta vir številnih hranil, potrebnih za krepitev imunskega sistema, pripomoreta pa tudi k ohranjanju zdravja ter splošnega dobrega počutja. Z uravnoteženim prehranjevanjem ter z zadostnim vnosom vitaminov in mineralov v svoje telo lahko preprečimo marsikatero zdravstveno tegobo, kot je denimo povišan krvni tlak, in zmanjšamo tveganje za različne vrste bolezni.

Naše telo dnevno potrebuje zadostne količine vlaknin, vitaminov A, C, D in E, kalija, kalcija, magnezija itd., ter na stotine antioksidantov, ki pomagajo pri ohranjanju dobrega zdravja in počutja. Zato poskrbimo za uravnoteženo prehrano, v svoj jedilnik pa vključimo redno uživanje sadja in zelenjave.

Kaj je v vašem kozarcu?

Kdo si ne privošči rad kozarca osvežilnega 100-odstotnega sadnega soka? Živahna barva in poln okus sadja prepričata še tako zahtevnega potrošnika. Najboljše vrste sokov pa nas, poleg tega, da odžejajo, napolnijo s prepotrebnimi hranili. A treba je prepoznati kakovosten sok.

S pitjem soka je povezanih več koristi

100-odstotni naravni sokovi, ki ne vsebujejo dodanih sladkorjev in barvil, so odličen vir hranil. Čisti sokovi nas oskrbijo z vitaminom C in antioksidanti. Pogosto so sadni sokovi, ki jih najdemo na policah trgovin, obogateni še z nekaterimi vitamini, ki so pomembni pri delovanju našega telesa in ohranjanju imunske odpornosti. Zato lahko sadne sokove uživamo kot del zdrave prehrane in jih prištevamo k dnevnemu vnosu hranil.

Kljub vsemu pa ne pretiravajmo z uživanjem sokov, še posebej v primerih, ko želimo nadomestiti vnos hranil. Še vedno uživajmo tudi sveže sadje in zelenjavo, ki sta v primerjavi s sadnimi sokovi bogatejša z vlakninami, ki so nujno potrebne za zdravo delovanje naše prebave. Če hrepenimo po večji količini naravnih napitkov, jih pomešajmo z vodo – tako bomo zadostili tudi potrebo po hidraciji, ki je v vročih poletnih mesecih še toliko bolj pomembna.

Poleg vode vas hidrirajo tudi drugi napitki

Hidracija je pomembna, ne samo zaradi žeje, ampak tudi zaradi aktivnosti in prepotrebne energije, ki jo potrebujemo čez cel dan. Dobra novica je, da obstaja veliko okusnih pijač, ki so odlična alternativa kozarcu vode in prav tako zadovoljijo potrebo po hidraciji, hkrati pa nas napolnijo z elektroliti, vitamini in minerali. Poleg vsega pa so še dobrega okusa.

Ena od teh pijač je limonada, ki poskrbi za odlično hidracijo in dnevni odmerek vitamina C.

Ko imamo doma izbirčnega jedca

Sadni sokovi so odlična alternativa, ko imamo doma otroka, ki ne želi jesti sadja in zelenjave. Naravni sokovi in eksperimentiranje z njimi nam lahko predstavljajo način za povečanje otrokovega vnosa hranil, ki jih primanjkuje drugim živilom. A bodimo pri sadnih sokovih zmerni in otroku ves čas zraven dodajajmo tudi drugo uravnoteženo prehrano, ki vsebuje vlaknine in vodo.

Uživanje raznovrstnega sadja in zelenjave je najboljši način za uživanje najrazličnejših vitaminov

Sokovi lahko zagotovijo bistvene vitamine, minerale in antioksidante. Uživanje soka lahko prispeva k priporočenemu dnevnemu vnosu sadja in zelenjave. A naj ti ne nadomestijo sadja in zelenjave.