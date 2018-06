Ricinusovo olje: Olje za lepotno preobrazbo vaše kože

Oglasno sporočilo

Se tudi vam zdi, da vam je ostalo premalo časa za samozavesten skok v kopalke? Se vam zdi pretirano, da bi zmetali kupe denarja za tretmaje v kozmetičnih salonih, za katere sploh ne veste, ali so učinkoviti? Če mislite, da boste letošnje poletje preživeli skriti pod razvlečenimi majicami, ki bodo skrivali vaše obline ter skrivali lase, ki po dotiku spominjajo na sirkovo krtačo za rutami, naj vas pomirimo. Do poletne preobrazbe vas ločijo 3 naravni izdelki - ricinusovo olje , kurkuma in ingver , za katere boste odšteli manj kot 12 evrov!

Če si tudi vi želite sijočih las, dolgih trepalnic, tistih par kilogramov manj, skriti strije, ki razkrivajo vaše pretekle napore in navdušiti s čvrsto in mladostno kožo brez aken, potem ste na pravem mestu. Časa je še dovolj, le pravilno se morate lotiti priprav.

Skrivnost tistih, ki morajo imeti poletno postavo oktobra

Ste se kdaj vprašali, kako uspe tistim ženskam, ki so celo leto pod drobnogledom javnosti? Tiste, ki morajo imeti poletno postavo tudi oktobra? Danes razkrivamo njihove skrivnosti, a pozor: njihovi skrivni triki so tako učinkoviti, da jih boste težko prikrili pred ostalimi in se izognili njihovim vprašanjem, kako vam je to uspelo.

Ste pripravljeni na preozbrabo, ki vas ne bo udarila po denarnici? Začnimo!

Ricinusovo olje je olje, na katerega prisegajo številne slovenske in tuje manekenke. Olje, ki resda na na prvi pogled ne kaže na izjemno moč (ima nevtralen vonj in je čisto običajne barve, svetlo rumene), vendar pa v sebi skriva posebno molekularno maso. Ta masa prodre globoko v kožo, razbije celulitne vozličke in kožo izdatno nahrani.

Ricinusovo olje je najbolj znano po svoji moči za pospeševanje rasti trepalnic in las, le malokdo pa ve, kako je učinkovit pri proizvodnji kolagena in elastina. Če si torej želite čvrste kože, potem si pripravite tretma z ricinusovim oljem kar doma. Ricinusovo olje neguje kožo in ji povrne vlago, obenem pa zmanjšuje nastanek gub in drugih znakov staranja.

Vzemite vato in jo namočite v olje. Enakomerno ga nanesite na želeni predel. Eno uro poznaje olje izperite iz predela nog. Ricinusovo olje lahko uporabite tudi na obrazu.

Manekenke si z njim pomagajo tudi pospešiti rast trepalnic in obrvi. Si želite daljših trepalnic? S staro maskaro nanesite ricinusovo olje na trepalnice in obrvi ter postopek ponavljajte 2 meseca. Uporabite ga za globinsko čiščenje kožnih por. Kožo obraza dobro očistite. Namažite jo z izdatno količino ricinusovega olja, po možnosti nekoliko ogretega (ogrejemo ga lahko med dlanmi). Na naoljen obraz pa položite vročo mokro brisačo, ki pa vas ne sme peči. Pokrijte ves obraz, razen nosu. Počakajte, da se brisača ohladi do mlačnega, nato jo po želji zamenjajte z novo vročo mokro brisačo, da cel proces traja vsaj 15 minut. Na koncu odstranite ostanke olja z vlažno vato in nanesite svojo vlažilno kremo. Postopek lahko ponavljajte vsakih 14 dni, vi pa uživajte v zapeljivih rezultatih. Olje vam bo pomagalo tudi pri zmanjšanju gubic in drugih znakih staranja na koži. Vse učinke ricinusovega olja preverite tukaj.

Recept za konec skladiščenja maščob na trebuhu

Si želite jesti pečen krompirček, pa mislite, da bo to uničilo vaše napore za poletje? Ko jeste mastno hrano, vaše telo shrani del maščobe v maščobne celice, ki se na ta račun še dodatno povečajo, manjši del maščobe pa zavije v prebavni trakt. Vsi si seveda želimo, da do skladiščenja maščob ne bi prišlo, saj to vpliva na nove kilograme.

K sreči so znanstveniki v Journal of the Science of Food and Agriculture leta 2011 objavili študijo, v kateri so podrobno izpostavili učinke, ki jih ima ingver na blokiranje absorpcije maščob in podaljševanje občutka sitosti. Ne le to, ingver bo poskrbel tudi za redno prebavo, ki je ključna pri hujšanju.

Z ingverjem odpravite tudi akne in zamašene pore. Zmešajte mleko (priporočamo kokosovo mleko) in ingver v prahu, tako da dobite gladko pasto. Nanesite na očiščeno kožo na obrazu in vratu ter pustite 15-20 minut. Sperite z vodo in nanesite kremo. 1-krat tedensko si pripravite to obrazno masko. Maska bo osvežila vašo kožo in obnovila celice, vaša koža pa bo znova zasijala.

Kurkumin blokira encime za skladiščenje maščob Pri topljenju maščob, še zlasti tistih okoli trebuha in pasu, vam bo izdatno pomagala tudi tropska začimba kurkuma, ki je nepogrešljiva tako v kozmetiki kot tudi v prehrani. Zakaj je kurkuma tako učinkovita? Vsebuje namreč kurkumin, ki blokira encime, ki skladiščijo maščobo. Prav ta začimba bo zmanjšala obseg vašega trebuha in pasu. Če želite s to izjemno začimbo shujšati, jo uporabljajte v kombinaciji z maščobo. Kurkumin je namreč topen v maščobah, zato je njegov izkoristek veliko boljši, če uživate kurkumo skupaj z zdravimi maščobami, kot je na primer kokosovo olje. Za najboljši izkoristek razpoložljivosti kurkume vam priporočamo, da maščobo segrejete na srednji temperaturi. Zakaj na kurkumo prisega vse več Evropejk, si oglejte tukaj.

Tako boste še povečali učinke topljenja maščob

Kurkumo lahko uporabljate samostojno ali pa jo uživate skupaj z ingverjem in še povečate učinke teh naravnih sestavin pri hujšanju in ohranjanju mladostnega videza.

Pripravite si napitek iz kurkume in ingverja. Če v trgovini nimajo korena kurkume in ingverja, uporabite začimbi v prahi. Uporabite 1 žličko kurkume in 1 žličko ingverja. Dodajte 2 skodelici vode in segrejte. Kuhajte nekaj minut, nato napitek pokrijte in pustite čez noč. Zjutraj precedite, dodajte 2-4 žličke medu in vse skupaj razredčite z 1 litrom vode. Napitek pijte cel dan, 2 tedna. Nato naredite 1 teden premora in spet ponovite.

