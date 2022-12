Pripravite svoj imunski sistem na napor prazničnih druženj

Praznovanji, ki sta pred leti točkovno razveselili in razsvetlili mračno zimo − božič in novo leto −, sta bili že tedaj prepoznani kot naporni za imunski sistem. V zadnjem desetletju pa sta se druženje in praznovanje raztegnila na ves december. Po napornih letih svetovnega spopada s pandemijo si vsi želimo polno izkoristiti lepote, ki nam jih ponuja decembrski praznični čas. Toda, kako naj preprečimo padec imunskega sistema in se izognemo boleznim, utrujenosti, stresu in preostalim presenečenjem, ki pridejo z oslabljeno zaščito?

Vpliv prehrane na imunski sistem

Imunski sistem oziroma obrambni sistem našega telesa je zapleten mehanizem, ki nas brani pred škodljivimi organizmi (bakterijami, virusi, glivicami, zajedavci), ki bi utegnili povzročiti različna bolezenska stanja. Imunsko odpornost delimo na prirojeno in pridobljeno. Prirojena imunost je z nami od rojstva in jo dobimo od matere, pridobljena imunost pa se gradi in razvija vse naše življenje s stiki s škodljivimi organizmi.

Imunski sistem se od posameznika do posameznika močno razlikuje, tudi med sicer povsem zdravimi ljudmi. Razlike gre pripisat številnim dejavnikom, kot so genetika, spol, starost, prehrana, količina gibanja, kajenje, uživanje alkohola, stres, količina spanca, zgodovina infekcij in cepljenj itd. Na številne izmed naštetih dejavnikov lahko vplivamo tudi sami. V naših prebavilih se nahaja velika večina vseh imunskih celic, limfatičnih foliklov in protiteles, ki skupaj sestavljajo naš imunski sistem, kar kaže na to, kako pomemben je prebavni sistem pri obrambi telesa.

Praznični december − poseben izziv za imunski sistem in prebavo

Veseli december, v katerega smo že pošteno zakorakali, nam vsakodnevno ponuja dejavnosti in druženja, ki so podprta s slastnimi jedmi in pijačami. Stojnice v mestnih jedrih vabijo z omamnimi vonji, ki jih povezujemo s prazničnim časom. Doma pečemo piškote, zavitke, potice, pripravljamo slavnostne večerje, kjer si drznemo pripraviti kompleksnejše jedi. Obiskujemo se in vsako druženje je podprto z bogatimi jedili … December je zares čaroben, na žalost pa z vsemi zaužitimi pregrehami ne delamo usluge svojima zdravju in dobremu počutju. Ko gre torej za podporo črevesnemu zdravju, je dobro, da se osredotočite tako na prebiotike kot probiotike.

Mnogi ljudje poznajo zdravilne koristi probiotikov, manj pa jih razume vlogo, ki jo imajo prebiotiki pri ohranjanju zdravega črevesja. Probiotiki so žive bakterije, prebiotiki pa so snovi, ki jih najdemo v rastlinah in jih telo ne more prebaviti. Zdrave bakterije v črevesju − probiotiki − te snovi uporabljajo kot hrano.

Probiotični kompleks s prebiotiki proizvajalca Terranova poleg živih bakterijskih sevov vsebuje kompleks Magnifood iz fruktooligosaharidov. Simbiotična formulacija, v kateri je kar pet različnih, varnih in dobro raziskanih bakterij, skupaj s topnimi vlakninami omogoča dobro pripenjanje na sluznico črevesja, kompetitivno izločanje patogenih bakterij ter krepitev oziroma učinkovito vzpostavljanje črevesne mikrobiote.

Na spletni strani Medic-UM pa najdemo tudi probiotike, ki so primerni za otroke. Ker so v obliki praška, ki je popolnoma brez okusa, lahko priporočeni odmerek vmešamo v hladno hrano ali pijačo, ki je otroku všeč, in tako nevsiljivo poskrbimo za zdravo črevesno floro naših otrok – kar je še posebnega pomena ob jemanju antibiotikov! Antibiotiki namreč ne ločijo med slabimi in koristnimi bakterijami, zato lahko porušijo mikrobno ravnotežje v črevesju. Za zmanjšanje neželenih učinkov antibiotikov se med zdravljenjem priporoča uživanje probiotikov.

Vitamini in minerali, esencialni podporniki imunskega sistema

Vitamini in minerali so esencialni elementi, ki omogočajo čisto vsako kemijsko reakcijo v našem telesu (ali v njej sodelujejo ali pa jo omogočajo posredno). Vitamini nimajo kalorične vrednosti, ne dajejo energije, vendar so kot koencimi mnogih pomembnih encimov naravni katalizatorji, ki omogočajo sproščanje energije, spodbujajo metabolične procese in krepijo biološke funkcije ter imajo pomembno vlogo pri vzdrževanju imunskega sistema. Vključeni so v metabolizem ogljikovih hidratov, maščob, proteinov in nukleinskih kislin ter so potrebni za tvorbo kolagena, kostne mase, koagulacijo krvi, vid. Sodoben življenjski slog, pomanjkanje časa za uravnoteženo prehrano in stres seveda močno prispevajo k temu, da samo s prehrano ne zadostimo dnevnim potrebam svojega telesa. Ko opazimo znake, da naše zdravje ni optimalno (utrujenost, razdražljivost, pomanjkanje teka, nagnjenost k infekcijam …), je priporočljivo opraviti standardni krvni test. Z informacijo o tem, česa nam primanjkuje, bomo lažje izbrali primerno prehransko dopolnilo.

Seveda pa obstajajo tudi vitamini in minerali, ki jih je priporočljivo jemati preventivno. Za večino ljudi sta to vitamina D3 in B12. Prvi se tvori v naši koži ob izpostavljenosti sončnim žarkom in ga ljudem v Evropi pogosto primanjkuje pozimi in spomladi. Takrat se uživanje prehranskega dopolnila D3 priporoča vsem, ki veliko časa preživijo v notranjih prostorih. Vitamin B12 se nahaja v jetrih, ledvicah, mesu, jajcih, siru, mleku in ribah. V hrani rastlinskega izvora in kvasu je prisoten le v sledeh, saj ga rastline same ne sintetizirajo. Primeri živil rastlinskega izvora, ki vsebujejo B12, so izdelki iz soje (zlasti fermentirani, kot je npr. tempeh) in nekatere vrste alg. Zato je dodajanje vitamina B12 zlasti pomembno za vegane, saj ga s prehrano ne pridobijo v zadostni količini.

Poleg vitamina D3 in vitamina B12 se zdravniki v splošnih ordinacijah najpogosteje srečujejo s pomanjkanjem cinka, železa in magnezija. Zgolj za primer: magnezij in cink na primer vsak zase nadzirata več kot 200 encimov. Brez magnezija organizem ne bi mogel pridobivati energije in prilagajati vrednosti holesterola v krvi, naše mišice pa bi bile v nenehnem stanju zakrčenosti. Brez cinka pa bi bilo prizadeto delovanje imunskega sistema, metabolizem ogljikovih hidratov, maščob, beljakovin, nukleinskih kislin in drugih mikrohranil, prav tako pa še delitev celic, sinteza DNA, celjenje ran in obnova tkiv.

Nove, priročne oblike prehranskih dopolnil

Klasičnim kapsulam in šumečim tabletam so se pridružila še pršila, ki s hitro in učinkovito absorpcijo mikrokapljic skozi ustno sluznico olajšajo jemanje izbranih dopolnil. Še posebej so dobrodošla za otroke, saj se izognemo težavam pri požiranju kapsul ali tablet, obenem pa so pršila tudi prijetnega okusa. Ker jih ni treba hraniti v hladilniku, so tudi odlična izbira za našo potovalno lekarno ali pa nas za dopolnilo ob napornem delovniku počakajo kar v naši torbi ali pisarniški omarici.