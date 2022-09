Po mnenju epidemiologov je pred nami zahtevna zima

Ko gre poletje h koncu in jutra zopet postajajo sveža, je čas, da preverimo svojo domačo "lekarno". Epidemiologi opozarjajo, da je pred nami zopet zahtevna zima. Vedno več ljudi išče načine, kako na naraven način dvigniti imunsko odpornost in tako zmanjšati možnost za številne prehlade in okužbe. Že danes lahko začnete z zdravimi koraki, da boste v prihajajoči zimi pokali od zdravja in dobrega počutja.

Eden od načinov za izboljšanje počutja je, da se zavežete bolj zdravim navadam. Foto: Shutterstock

Zakaj je dobra imunska odpornost tako pomembna?

Imunski sistem je naravna obramba našega telesa pred okužbo in je ključ do dobrega splošnega zdravja in počutja. Bolj kot je naš imunski sistem trden in odporen, bolje nas ščiti pred virusi in bakterijami. Za dober imunski sistem lahko poskrbimo sami z zdravimi vsakodnevnimi navadami in izogibanjem manj zdravim. Obstajajo preprosti načini, kako zgraditi močan imunski sistem, ki nas bo ščitil v prihajajoči sezoni prehladov.

Na hitro se ne da narediti nič, s pravočasnim ukrepanjem in zdravim načinom življenja pa bomo precej bolj odporni na raznovrstne okužbe. Začnimo že danes!

V vaš vsakdan vnesite zdrave navade

Hrana, osiromašena hranljivih snovi, vitaminov in mineralov, nima ugodnega vpliva na naše zdravje in dobro počutje ter odpira vrata okužbam. Z vnašanjem raznolike sveže zelenjave in sadja bomo v svoje telo vnesli vitamine, minerale in antioksidante, ki ugodno vplivajo na krepitev imunskega sistema. Poskrbite za zadostno količino popite vode ali nesladkanega čaja. Poskusite omejiti vnos rafiniranih sladkorjev ter ocvrte in industrijsko predelane hrane. Izogibajte se kofeinu, alkoholu in drugim škodljivim razvadam.

Cink – superjunak med minerali Od njega je odvisnih kar 300 encimskih procesov, zato pomanjkanje prizadene številne organe in vsa tkiva. Svetovna zdravstvena organizacija poudarja, da je pomanjkanje cinka odgovorno za kar 16 odstotkov respiratornih infekcij po vsem svetu. Cink priporočajo za dvig odpornosti, zdravo kožo, nohte in lase ter pri težavah z moško plodnostjo. Ta mineral ima vlogo pri presnovnih in kognitivnih funkcijah, sintezi DNK, sintezi beljakovin, ohranjanju vida ter zaščiti celic pred oksidativnim stresom.





Prehranska dopolnila so lahko zelo koristna za krepitev imunskega sistema skozi vse leto. Izkazalo se je, da povečano uživanje cinka pomaga pri boju proti respiratornim virusom, medtem ko so vitamini C, D in B12 koristni pri skrbi za splošno zdravje in dobro počutje.

Vsakodnevno preživite nekaj časa na soncu in svežem zraku ter se tako naužite vitamina D, ki je nujen za krepitev imunskega sistema. Če se ne morete izpostavljati sončni svetlobi vsaj nekajkrat na teden, razmislite o jemanju dodatka vitamina D3. Ne tvegajte njegovega pomanjkanja, saj je ta kritično mikrohranilo za kosti in metabolizem mineralov. Znanstvene raziskave pomanjkanje vitamina D3 pri odraslih povezujejo z motnjami v imunskem sistemu in s kroničnimi boleznimi. Dodajanje vitamina D se priporoča v vseh življenjskih obdobjih.

Ne tvegajte pomanjkanja vitamina D, ki ima pomembno vlogo pri ohranjanju močnih kosti. Zlasti v hladnejšem delu leta, ko je sončne svetlobe manj, posezite po prehranskem dopolnilu Terranova Vitamin D3. Foto: Shutterstock

vitamin D3, kompleks, pridobljen iz lišajev. Vitamin D3 se učinkovito in hitro pretvori v aktivno obliko, zato se vrednosti vitamina D v telesu hitreje izboljšajo. Dodajanje vitamina D3 pripomore k boljšemu delovanju imunskega sistema in mišic. Pomaga pri dobrem vzdrževanju kosti in zob, potreben pa je tudi za boljšo absorpcijo kalcija in fosforja.



Jesen ponuja tudi številne dejavnosti, ki nas vabijo, da aktivno preživljamo dneve, ko smo zunaj – pojdimo na sprehod, teč, na kolo … Pol ure zmerne aktivnosti dnevno bo imelo ugoden vpliv na naše psihofizično počutje. Strokovnjaki predvidevajo, da je prehrana, osiromašena mikrohranil in pomembnih spojin, skupaj s pomanjkanjem gibanja in visoko ravnjo stresa ključna za izjemen porast kroničnih nenalezljivih bolezni v sodobni družbi.

Tudi spanje je pomemben vidik pri krepitvi imunskega sistema. Ko nam ga primanjkuje, se naše telo težko bori proti prehladom, gripi in drugim boleznim. Zato si zagotovite vsaj od sedem do devet ur spanja dnevno, kar bo poskrbelo za regeneracijo telesa in prepotreben počitek po vsakem dnevu. Za kakovostnejše spanje poskrbite s tem, da se izogibate zaslonom in modri svetlobi, preden ležete v posteljo, pred tem pa ne jejte težke in mastne hrane.

Pomanjkanja spanja poveča tveganje za številne bolezni in zdravstvene težave. Foto: Thinkstock

Veliko maščob lahko pomeni tudi veliko dobrega, zato poskrbite tudi za zadosten vnos izjemno pomembnih maščobnih kislin EPK in DHK, ki se v študijah izkazujejo za koristne pri različnih stanjih, kot so težave s srcem in ožiljem, nevroloških ter duševnih motnjah in pri nadomeščanju ob izmerjenih nizkih vrednostih omega 3 maščobnih kislin v plazmi ali eritrocitnih membranah.

Morda nas zopet čaka zahtevna zima

V zadnjem letu in pol smo poskušali vsak na svoj način prispevati k lastnemu zdravju. Zagotovo smo se več povezovali z naravo, uživali njene darove in pri tem je marsikdo ozavestil, da številna tradicionalna zdravilna sredstva, ki jih v izobilju ponuja narava, lahko delujejo protimikrobno.

Če pri rastlinah znanstveniki največkrat ugotavljajo protimikrobno in protivnetno delovanje, so za kvasovke in gobe značilne tudi imunostimulatorne lastnosti, za kar so odgovorni polisaharidi, imenovani betaglukani. To so strukturne komponente celične stene kvasovk, gliv, nekaterih bakterij, alg in dveh žitaric: ječmena in ovsa.

Imunomodulatorne beta 1,3- in 1,6-glukane so pri Terranovi združili s črnim bezgom in opnastim grahovcem, blagodejno rastlino, na katero ob prehladu, utrujenosti in driski že več kot dva tisoč let prisega tradicionalna kitajska medicina, njenim potencialom pa pritrjujejo tudi številne klinične študije.