Opažate, da vaš otrok jeclja? Tako morate pristopiti k težavi.

Motnja fluentnosti govora je nekaj, s čimer se lahko v predšolskem obdobju sooči velik odstotek otrok, a ker lahko gre za zelo blage in prehodne motnje v tekočem govoru, starši morda tega sploh ne zaznajo. Določen odstotek otrok in celo odraslih pa se sooča s hujšimi oblikami jecljanja, kar lahko močno vpliva tudi na njihovo samopodobo in življenje nasploh.

Jecljanje spada med motnje fluentnosti govora oziroma med motnje ritma in tempa govora. Navzven se kaže kot ponavljanje določenih glasov ali besed ter kot blokada ali podaljševanja glasov, vzroka zanj pa še do danes niso odkrili.

"Novejše raziskave sicer nakazujejo, da naj bi bila za jecljanje odgovoren nek okvarjen gen ali celo skupina genov, ter da je jecljanje lahko dedno. Če torej jeclja eden od staršev, naj bi bila večja verjetnost, da bo jecljal tudi otrok. Poleg tega naj bi na pojav jecljanja vplivale tudi predispozicije, ki jih vsaj prinese s seboj na svet, ter določene osebne karakteristike," pojasni logopedinja Maja Štebih z Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana.

Vsekakor pa ne smemo pozabiti tudi na reakcijo okolja ter samopodobo oziroma samozavest posameznika. Tudi to namreč lahko bodisi poslabša bodisi izboljša težavo jecljanja pri posamezniku.

Nekatere literature navajajo, da gre kar 10 odstotkov predšolskih otrok čez nekakšno obliko netekočega govora. Foto: Getty Images

Pri otroku se pojavi najpogosteje med drugim in petim letom starosti

"Gledano v svetovnem merilu, jeclja približno en odstotek odrasle populacije, medtem ko zna biti ta odstotek pri mlajših otrocih v predšolskem obdobju in tudi v šolskem obdobju še višji – govorimo lahko nekje med tremi in štirimi odstotki," razlaga sogovornica. In dodaja: "Nekatere literature celo navajajo, da gre kar 10 odstotkov predšolskih otrok čez nekakšno obliko netekočega govora, ampak to ni mišljeno samo jecljanje v njegovi strogi definiciji. Gre za različne oblike nefluentnosti v govoru, ki pa so prehodnega značaja, veliko jih izzveni samih od sebe."

Pri otroku se jecljanje sicer najpogosteje pojavi med drugim in petim letom starosti. "Pri govornem razvoju otroka sta okrog drugega in četrtega leta nekako rizični obdobji. Takrat sta govor in jezik zelo v vzponu. Pri drugem letu stavki postajajo daljši, kompleksnejši, otroci imajo takrat že dosti širok besedni zaklad, ki ga skušajo tudi bolj aktivno uporabljati. Pri štirih letih pa že poznajo veliko več sveta in stvari, tudi abstraktnih, zato takrat znova nek preskok v govornem razvoju," pove Štebihova.

Obdobja jecljanja so lahko daljša ali krajša, možna so tudi nihanja v smislu, da otrok nekaj časa jeclja, potem netekoči govor že praktični izgine in se čez čas znova pojavi. "Če se jecljanje pojavi pred 33. mesecem otrokove starosti, potem je velika verjetnost, da bo povsem samo in v popolnosti izzvenelo, še kažejo izkušnje," dodaja.

Logopedinja Maja Štebih pojasnjuje, da novejše raziskave nakazujejo, da naj bi bil za jecljanje odgovoren nek okvarjen gen ali celo skupina genov ter da je jecljanje lahko dedno. Foto: Ana Kovač

Kako ravnati, če pri otroku zaznamo jecljanje?

Ker je torej jecljanje pri otroku lahko zgolj prehodne narave, ni treba nemudoma zagnati preplaha in z otrokom steči k logopedu, pove sogovornica. Pravzaprav je zelo pomembno, da starši ne zapademo v paniko in da iz jecljanja ne naredimo še večjega problema, kot je. Nekaj časa je celo priporočljivo le pozorno spremljati otrokov govor in ga pustiti ter ne popravljati netekočega govora.

Poleg tega je tudi pomembno, da mu damo čas pri oblikovanju stavkov in besed. Ter da mu v isti sapi ne zastavimo več zaporednih vprašanj, v smislu: "Kako je bilo v vrtcu? Kaj ste jedli? Kaj vse ste se igrali? Si kaj spal?" Včasih namreč to odrasli počnemo nevede, pri čemer otrok sam pri sebi nima časa sprocesirati zastavljenih vprašanj, kaj šele oblikovati tekočih odgovorov.

Obisk strokovnjaka pa je potreben pri otroku, ki se jecljanja že zaveda – če se namreč pojavi pri majhnem otroku, se ga le-ta niti še ne zaveda – in če ga motnja v tekočnosti govora obremenjuje, če načenja njegovo samopodobo oziroma samozavest in če ga v komunikaciji obremenjuje. Žal je namreč velikokrat tako, da ko se otrok zaveda jecljanja in se zaradi njega počuti slabo in pod pritiskom, se bo skoraj zagotovo jecljanje nadaljevalo.

"Če se torej otrok jecljanja zaveda, pa se je treba z njim o tem pogovoriti, seveda na miren način in s terminologijo, ki je njemu blizu. Logopedska obravnava v tem predšolskem obdobju pa običajno sprva poteka indirektno, prek staršev. Kar pomeni, da logopedi starše opremimo z znanji in nasveti, kako lahko oni kot otrokova najbližja okolica samo s svojim odzivom in ravnanji pomagajo otroku do bolj tekočega govora."

Obisk strokovnjaka je potreben pri otroku, ki se jecljanja že zaveda in če ga motnja v tekočnosti govora obremenjuje. Foto: Getty Images

Cilj logopedov je jecljanje omiliti oziroma ga spraviti pod kontrolo

Če pa je vendarle potrebna podrobnejša logopedska obravnava, logopedi na Zavodu za gluhe in naglušne tiste otroke, ki so k njim napoteni zaradi težav z jecljanjem, obravnavajo po dveh več metodah, pojasni Maja Štebih. Ena se v angleščini imenuje Fluency shaping technique, kjer gre za učenje strategij za premagovanje netekočega govora. "Gre za to, da se oseba, ki jeclja, skuša naučiti čim bolj tekoče kontrolirano govoriti, pravzaprav do te mere, da jim kontroliranje govore postane že avtomatizem. Na nek način se tukaj spreminja vzorce govora, tako da bi lahko že govorili o nekakšni vedenjsko-kognitivni teoriji," podrobneje pove sogovornica.

Kar si želijo doseči pri najmlajših, je tudi to, da ne razvijejo sekundarnih vzorcev, povezanih z jecljanjem, kot je izogibanje določenim kritičnim besedam, drugačno oblikovanje stavkov celo izogibanje določenim govornim situacijam. Veliko časa posvetijo tudi čustvenemu vidiku ter vzpostavitvi zavedanja, da jecljanje ni tisto, kar jih definira v celoti, temveč je le en delček njih kot osebe, in da imajo še druga, močna področja, ki jih odlikujejo.

Druga metoda, po kateri delajo, pa je modifikacija jecljanja, ki pride bolj v poštev pri starejših ali celo pri odraslih in katere cilj se je v bistvu naučiti živeti z jecljanjem, sprejeti jecljanje kot zgolj en del sebe. "Ker s tem, ko to enkrat sprejmejo, potem tudi bistveno lažje napredujejo oziroma kontrolirajo jecljanje. Bistvo modifikacije je pravzaprav spremeniti težjo obliko jecljanja v lažjo. To z drugimi besedami pomeni, da se naučijo jecljati na lažji način," pravi. "Kar je dobro za nekoga, ni nujno da pomaga ostalim. Zato pristopamo k jecljanju individualno in se trudimo poiskati poti, da tistemu, ki jeclja po najboljših močeh pomagamo in zapusti našo ambulanto zadovoljen."

Ena od metod, po kateri logopedi delajo z osebami, ki se spopadajo z jecljanjem, je modifikacija jecljanja. Ta pride v poštev predvsem pri odraslih, njen cilj pa je, da se oseba nauči živeti z jecljanjem. Foto: Getty Images

Tudi v odrasli dobi se lahko pojavi jecljanje

Čeprav je večinoma tako, da so odrasli jecljanje s seboj prinesli iz otroštva v odraslo dobo, se lahko le-to prvič pojavi tudi v odraslosti, čeprav redko. "Gre običajno za spremljevalni simptom kakšnih degenerativnih bolezni, kot je na primer parkinsonizem, kot posledica možganskih poškodb, kapi, tumorjev, cist. Govorimo torej o nevrogenih vzrokih za jecljanje, kjer pravzaprav zdravniki zdravijo primarno bolezen, tako da imamo logopedi takšnih pacientov zelo zelo malo," še za konec pove logopedinja.