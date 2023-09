Nagradna akcija – brezplačna operativna odprava dioptrije

Vsem sodelujočim, ki v nagradni akciji ne bodo izbrani, omogočamo kupon za popust, ki se lahko izkoristi ob odločitvi za operativno odpravo dioptrije.

V VIDIM očesnem centru razpolagajo z vsemi najnaprednejšimi tehnologijami in operativnimi metodami za odpravo dioptrije. Med njimi je v ospredju laserska metoda SMILE® pro, ki je namenjena predvsem mlajšim kratkovidnim pacientom. Metoda je nežna do očesa in ima v primerjavi s preostalimi laserskimi metodami najkrajši čas okrevanja.

Izvajajo tudi vgradnjo leče ICL, predvsem v primerih visokih dioptrij in/ali astigmatizma. Omenjena metoda je popolnoma reverzibilna, leča pa nudi 100% UV-zaščito. Za reševanje starostne slabovidnosti uporabljajo metodo PRESBYOND®, ki se skozi leta izkušenj kaže kot idealna rešitev za vse, ki jim težave povzročata zamegljen vid in težko osredotočanje na predmete od blizu.

Dioptrijo je mogoče odpraviti tudi z vstavitvijo umetnih znotrajočesnih leč, za kar se običajno odločajo, ko zaznajo degenerativne spremembe v pacientovi lastni leči.

Odličnosti VIDIM očesnega centra so:

več kot 36.000 opravljenih operacij,

30 let skupnih izkušenj,

18 let odličnega poslovanja,

več kot 2.600 očesnih operacij letno,

9 ambulant za natančen oftalmološki pregled in

2 tehnološko dovršeni operacijski dvorani.

Predstavitev laserske odprave dioptrije z metodo PRESBYOND®

(Odprava starostne dioptrije)

Je nova laserska metoda podjetja ZEISS za odpravo vseh vrst dioptrije in astigmatizma, vključno s starostno dioptrijo, ki se najpogosteje pojavlja po 43. letu starosti.

Laserska metoda PRESBYOND® predstavlja rešitev za ljudi med 43. in 60. letom, ki imajo težave pri delu na bližino in zato niso ustrezni kandidati za lasersko odpravo dioptrije po metodah SMILE® pro ali Femto LASIK, ali pa je njihova lastna leča še prosojna in posledično njena odstranitev ni smiselna. Metoda PRESBYOND® je revolucionarna kombinacija izkušenj prejšnjih metod laserske odprave dioptrije in je prva, ki je specifično namenjena odpravi starostne dioptrije.

Predstavitev pregleda pacientke, ki je primerna za lasersko odpravo dioptrije po metodi PRESBYOND®

Gospa Andreja je opravila pregled za odpravo dioptrije in z vami deli svojo izkušnjo. Opravlja pisarniško delo, v prostem času pa najraje plava in hodi na sprehode. Življenjski slog jo je privedel do odločitve, da se želi znebiti korekcijskega pripomočka.

Oglejte si fotogalerijo, kako je potekal pregled, kaj jo je v procesu posebej presenetilo in kakšen je njen cilj.

S tremi minutami vašega časa si znatno povečate možnost, da boste nekoč videli brez pomagal, kot so korekcijska očala in kontaktne leče. Ali ste pripravljeni?