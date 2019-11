Metoda laserske korekcije dioptrije "ReLEx SMILE" po last minute ceni

Oglasno sporočilo

Če ste mlajši od 43 let in imate željo po odstranitvi dioptrije, je prišel vaš trenutek. V mesecu decembru je namreč do zapolnitve kapacitet mogoče odpraviti dioptrijo po last minute ceni.

Najpogosteje se ljudje odločijo za lasersko odstranjevanje dioptrije po metodi LASIK. To metodo v svetu opuščajo, saj je že stara več kot 28 let. Eden izmed razlogov za opuščanje je, da obstaja nova, naprednejša metoda ReLEx SMILE, ki jo v tujini uporabljajo že 7 let. Sedaj po LAST MINUTE ceni!

Zakaj se pacienti po svetu vedno bolj odločajo za lasersko odstranjevanje dioptrije po metodi ReLEx SMILE?

Mnogi si želijo odstraniti dioptrijo in se v ta namen pogosto odločajo za metodo odstranjevanja dioptrije z laserjem. Zaradi vedno večje "prepoznavnosti" različnih možnosti odstranitve dioptrije so pacienti vedno bolj informirani o prednostih in slabostih različnih metod. Razlika med njimi je namreč očitna. Metoda ReLEx SMILE je manj invazivna in je zaradi tega v svetu v izjemnem porastu.

Metoda ReLEx SMILE se v Sloveniji izvaja izključno v VIDIM Očesnem Centru v Celju. Več o laserski operaciji oči po metodi ReLEx SMILE, ki je marsikomu spremenila življenje na bolje, si lahko ogledate na VIDIMovi facebook strani pod razdelkom "ocene", kjer so zadovoljni pacienti izkazali svojo hvaležnost ekipi VIDIM Očesnega Centra.

Kakšna je razlika med metodami laserskega odstranjevanja dioptrije?

Pri laserski odpravi dioptrije obstaja več operativnih tehnik. Prva je bila PRK, druga najbolj znana je LASIK, ki že postajata zgodovina, saj je na trg prišla nova, manj invazivna metoda ReLEx SMILE. Glavna razlika med njimi je način priprave roženice pred lasersko obdelavo.

Metoda ReLEx SMILE (angl. Small Incision Lenticule Extraction) se za razliko od metode LASIK, ki se je izvajala preteklih 28 let, izvaja nekaj več kot 7 let. Vanjo so vključili ogromno novih spoznanj, kar se skozi leta uporabe in milijonov zadovoljnih pacientov vedno znova dokazuje, da je generacijski preskok z metodo ReLEx SMILE izjemen.

Dovolj zgovoren podatek je tudi, da LASIK naredi 20mm rez v oko, ReLEx SMILE pa le 2mm.

Kakšne so prednosti metode ReLEx SMILE?

Odločitev za lasersko operacijo je z ReLEx SMILE zdaj lažja, saj poseg ne zahteva dolgega okrevanja in neželenih stranskih učinkov. Že med samim posegom se ne čuti bolečin, vid pa se začne vračati že takoj po operaciji. V nekaj dneh se doseže želena vidna ostrina, večinoma že prvi dan po operaciji.

Še nekatere druge prednosti:

ohrani se osnovna struktura in stabilnost očesa (brez režnja, t. i. flapa)

zmanjša se možnost infekcij

zmanjšana možnost bleščanja zvečer

ni nevarnosti suhosti očesa

možnost poznejšega izvajanja drugih metod odstranjevanja dioptrije (npr. pri starostni daljnovidnosti).

Naročnik oglasne vsebine je Mandatum.