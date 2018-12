Končno zares celovito zobozdravstveno zavarovanje

Za javno zobozdravstvo v Sloveniji so značilne dolge, predolge čakalne vrste. In ko pri svojem zobozdravniku koncesionarju končno pridemo na vrsto, ugotovimo, da bomo morali za zahtevnejše zdravljenje, nadomestke in sodobne materiale kar globoko seči v žep. Na drugi strani bomo pri zasebnih izvajalcih na vrsto prišli precej hitreje, toda stroški bodo še višji. Z zavarovanjem Dental je pred nami končno še tretja, ugodnejša pot do lepega in zdravega nasmeha.

Ugotovite, kaj je za vas najboljše

Zavarovanje Dental je primerno za vse. Tisti, ki potrebujete večje zobozdravstvene posege čim prej ali kar zdaj, boste sklenili osnovno kritje za preventivne storitve. Z le 5,52 evra na mesec si boste zagotovili vrhunsko storitev in materiale – brez čakanja in zelo ugodno. Preostali pa se lahko s kritji, ki jih omogoča Dental plus, že danes zavarujete za morebitne težave in potrebe v prihodnosti: a takrat bo stroške poravnala zavarovalnica.

Dental za vse, ki potrebujete zobozdravnika zdaj

Osnovno kritje zavarovanja Dental vključuje brezplačen pregled ustne votline, ortopan in čiščenje zobnega kamna ter kritje za raka ustne votline z izplačilom do deset tisoč evrov. Z zavarovanjem Dental boste na prvo obravnavo čakali največ pet delovnih dni. Za vrhunsko storitev v pogodbeni kliniki v Zagrebu ali v Ljubljani pa boste plačali manj, kakor bi plačali pri drugih zasebnikih.

Z Dentalom lahko belo zalivko dobite že za 30 evrov, nov zob z implantatom že za 660 evrov, protezo ene čeljusti pa že za 390 evrov. Pri večjih popravilih boste tako prihranek merili tudi v stotinah evrov.

Dental plus za popolno brezskrbnost

Zavarovanje Dental lahko oblikujete po svojih željah in potrebah. Osnovno kritje lahko nadgradite z dodatnimi možnostmi paketa Dental plus.

Z njimi si lahko zagotovite kritje zobozdravstvenih storitev do višine 5.000 evrov v zavarovalnem letu za zdravljenje zob (zalivke, zdravljenje korenin, puljenje) in enako kritje za protetiko (prevleke, implantati, mostički, proteza idr.). Plačilo zavarovanih storitev uredi zavarovalnica, ki pomaga tudi pri organizaciji termina v kliniki.

In če se pripeti nezgoda?

Majhna nerodnost na košarkarski tekmi s kolegi, nesrečen padec s kolesom ... Kaj če odleti eden izmed sprednjih zob? Si predstavljate, da morate z veliko škrbino hoditi v službo še mesece in mesece, preden boste prišli na vrsto za popravilo? Na srečo zavarovanje Dental ponuja rešitev tudi za takšne primere.

Ni pomembno, ali imate samo osnovno kritje Dental za preventivo ali tudi kritja, ki jih ponuja Dental plus – svojemu paketu lahko za samo 2,38 evra na mesec dodate kritje za primer nezgode. Z njim si boste zagotovili kritje do višine 5.000 evrov v posameznem zavarovalnem letu za zobozdravstvene storitve, ki so potrebne zaradi posledic nezgode.