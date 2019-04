Komu zaupa Nina Ivanič? #video

Ko so se pri Nini Ivanič po 40. letu začele pojavljati težave z vidom, sprva ni vedela, kje poiskati pravo pomoč. Po nasvetu mame se je odpravila na pregled v Morelo, kjer so tudi njo navdušili zaradi strokovnega pristopa in celovite ponudbe.

Celovita ponudba za vso družino na enem mestu

Ena od glavnih prednosti družinskega očesnega centra Morela so dolgoletne izkušnje, ki jih gradijo na najvišji strokovnosti in stalnem iskanju inovativnih rešitev. Verjamejo, da lahko ob dobri organizaciji svojim uporabnikom ponudijo vrhunsko tehnologijo po dostopnih cenah.

Takšna je tudi izkušnja igralke Nine Ivanič, ki je Morelo spoznala po maminem priporočilu. "Ko so se pojavile težave z vidom, sem bila na začetku malo zmedena, ker nisem vedela, kje poiskati pomoč. Potem mi je mami rekla, naj grem k Moreli, saj bom tam dobila vse na enem mestu," je povedala. Njena mama je imela namreč zelo dobro izkušnjo izpred let, ko so ji operirali sivo mreno, zdaj pa jo čaka tudi operacija glavkoma. Da je Morela resnično vsestranska storitev za vso družino, dokazuje še ena izkušnja v družini Nine Ivanič. Njenega svaka je namreč dolgo motilo nesorazmerje očesnih vek, kar so mu njihovi kirurgi odpravili s hitrim estetskim posegom.

Nina Ivanič zaupa Moreli, ker so pomagali tako njej, kot njeni mami in svaku. "Pri Moreli dobim vse na enem mestu. Vsi trije smo navdušeni nad Morelo, ker so res zelo strokovni in so vredni zaupanja."

Ne samo očal za vid, Nina je tam našla še eno prav posebno poletno razvado – sončna očala! "Za letošnje poletje sem si že izbrala nova sončna očala, ki so mi zelo všeč," je povedala. V svojih optikah Morela namreč poleg široke ponudbo korekcijskih očal ponujajo tudi raznoliko izbiro sončnih očal priznanih blagovnih znamk.

Pri Moreli bodo vaše oči vedno v dobrih rokah, ne glede na vaše težave.

Ne le v očesnem centru Morela v Tehnološkem parku v Ljubljani, tudi v njihovih optikah v Ljubljani in Mariboru bodo celostno poskrbeli za vaše oči. Izmerili vam bodo dioptrijo, očesni pritisk in preverili zdravstveno stanje vaših oči na najsodobnejših napravah. Če boste hkrati pri njih kupili tudi očala ali leče, bo pregled za vas brezplačen.

Morela okulisti zagotavljajo strokovne specialistične preglede, pa tudi operativne posege in estetske storitve.

Izjemno prijazno osebje vam bo pomagalo pri izbiri pravih očal, takšnih, ki jih boste nosili z veseljem in ki bodo lepo dopolnila vašo podobo. Izbira primernih korekcijskih očal je kar zahteven zalogaj, zato je posvet z optikom bistven.

Dober optik zna uskladiti želje po estetiki in uporabnosti. Najprej ugotovi, kateri tip okvirja je primeren za določeno obliko obraza in potrebe pri delu. V njihovi raznoliki ponudbi najrazličnejših okvirjev pa boste nedvomno našli najboljša očala za svoj življenjski slog.

Moreline stranke navdušuje predvsem dejstvo, da lahko pri njih opravijo še druge oftalmološke preglede in posege, ki pripomorejo k boljšemu vidu, hkrati pa zagotavljajo tudi vrhunske estetske storitve v predelu oči.

"V naši kliniki prisluhnemo željam pacientov in jim s strokovnim pristopom pomagamo do dobrega vida. Ponujamo različne možnosti trajne odprave dioptrije – tako z laserjem kot s pomočjo znotrajočesne leče," strne bistvo Moreline filozofije Kristina Mikek, dr. med., spec. oftamologije, priznana kirurginja Očesnega centra Morela.

Še pred poletjem brez očal? Z lahkoto!

Športne aktivnosti in želja po novih sončnih očalih so lahko velik razlog za to, da se odločimo za korenito spremembo – odstranitev dioptrije in popoln vid brez korekcijskih očal. Za optimalen rezultat posega in najboljši vid sta potrebna izkušen kirurg in najsodobnejša tehnologija. V očesnem centru Morela so opravili že več kot 15 tisoč laserskih operacij. So med redkimi, ki izvajajo operacije z vstavitvijo umetnih leč tudi z robotskim laserjem, kar povečuje varnost in natančnost posegov. Pri tem pa ni zanemarljiv podatek, da se je kar 99 odstotkom pacientov po operaciji vrnil popoln vid.

Kot prvi center za očesno kirurgijo v Sloveniji so že pred šestimi leti pridobili tudi akreditacijo najuglednejše mednarodne akreditacijske ustanove Join Commission International, kar potrjuje izjemno kakovost storitev.

Ali ste pravi kandidat za trajno odpravo dioptrije, vam bodo povedali že na prvem pregledu, kjer vam bodo znali svetovati, katera tehnika odprave dioptrije je najprimernejša za vas.

Svoje posege opravljajo izključno z najnovejšimi tehnikami in inovativnimi laserji, ki omogočajo odpravo dioptrije v še večjem razponu, od –10.00 do +4.00. Poleg odprave kratkovidnosti, daljnovidnosti in astigmatizma (cilindra) lahko s pomočjo laserja odpravite tudi težave z bleščanjem in svetlobnimi krogi.

Bodite med tistimi, ki so veseli zapustili operacijsko dvorano

"Pacienti še vedno z navdušenjem odhajajo iz operacijske sobe. Zelo kmalu pa pridejo do mene veseli in s samo enim obžalovanjem – da se niso prej odločili za trajno odpravo dioptrije," razloži Kristina Mikek, ki vsem tistim, ki morda še oklevate, ponuja še en razlog več, da se še danes prijavite na brezplačni informativni pregled, kjer boste izvedeli, ali ste primeren kandidat za operacijo.

Že po prvem pregledu bo strokovnjak ugotovil, ali ste primeren kandidat za poseg oziroma kakšna vrsta operacije je najprimernejša za vaše oči. Z novimi tehnologijami so vaše možnosti danes še večje, rezultati pa še boljši.

Rezultati tovrstnih operacij so odlični, popolna vidna ostrina brez odvisnosti od očal zagotavlja povsem novo kakovost življenja, tveganja in potencialni zapleti, povezani s temi posegi, pa so izredno majhni in zelo dobro obvladljivi.

Tehnologija za odpravo dioptrije je v zadnjih letih tako napredovala, da operacija enega očesa traja v celoti samo 15 minut in s tehniko iLASIK omogoča popoln vid že v 15 minutah, za okrevanje pa večina tako operiranih pacientov potrebuje le 24 ur.