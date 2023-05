Kateri so pogoji, da ZZZS otroku povrne zobni aparat na napotnico na Hrvaškem?

Slovenska zakonodaja omogoča otrokom, ki dobijo napotnico za ortodonta, pravico do čezmejnega zdravljenja na Hrvaškem s povračilom stroškov za zobni aparat od ZZZS. Ta oblika zdravljenja je brez čakalne dobe in za otroke od približno 10. leta dalje, ko imajo izraslo večino ali celotno stalno zobovje, kar je pogoj za namestitev zobne aparature za začetek zdravljenja malokluzije.

Čezmejno ortodontsko zdravljenje pri nas omogočajo na portalu ORTODONT TAKOJ®. Ortodonte nudijo v Zagrebu, Čakovcu in Reki na Hrvaškem in izvajajo storitev priprave dokumentacije za povračilo stroškov za ZZZS. Poleg napotnice in starosti za namestitev zobnega aparata, pa mora otrok izpolnjevati še druge pogoje, da mu bo zavod povrnil strošek za zobni aparat.

V Sloveniji deluje uradno registrirani portal za čezmejno ortodontsko zdravstveno varstvo ORTODONT TAKOJ®, ki ponuja takojšen dostop do ortodontov na Hrvaškem. Pogoj za naročilo z napotnico je starost otroka od 10. leta dalje. Lokacije ortodontov so v Zagrebu, Čakovcu in Reki na Hrvaškem.

1. Stopnja malokluzije in EF indeks 15+ točk

Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja določajo, da dobi zobni aparat na napotnico otrok, ki ima srednjo, težko ali zelo težko zobno čeljustno deformacijo, strokovno imenovano malokluzija. Pri tem mora na ortodontskih meritvah doseči EF indeks 15 plus točk.

2. Ortodontski pregled z meritvami do 16. leta

Otrok mora narediti ortodontski pregled z meritvami do dopolnjenega 16. leta starosti. Po tej starosti mu pravica do zobne aparature na kritje obveznega zavarovanja in s tem povračila stroškov zdravljenja na Hrvaškem ugasne. Izjema so odrasle osebe, ki zobni aparat na napotnico potrebujejo kot pripravo na ortognati kirurški poseg.

3. Zobni aparat do 18. leta

Zobni aparat je pravica do dopolnjenega 18. leta, vendar tudi kasneje, v kolikor je otrok opravil ortodontski pregled do 16. leta in ima EF indeks nad 15 točk ter srednjo, težko ali zelo težko zobno čeljustno deformacijo.

Ali bo ZZZS otroku povrnil zobni aparat na napotnico na Hrvaškem, ugotovi ortodont, ko pri otroku naredi ortodontski pregled in diagnostiko RTG slik za indeks težavnostne stopnje. Prijava otroka na pregled je na voljo Tukaj.

4. Plačano in opravljeno ortodontsko zdravljenje na Hrvaškem

Za povračilo stroškov za zobni aparat na napotnico, mora biti pri otroku opravljeno ali opravljano in plačano ortodontsko zdravljenje. Pogoj plačila je za povračilo stroškov zdravljenja v tujini zakonsko določen. Zato na Hrvaškem z otrokom ni možno narediti ortodontske terapije ''direktno'' na napotnico, ko bi zobni aparat ortodontu čez mejo plačal ZZZS, temveč morajo starši terapijo predhodno plačati in nato njim ZZZS povrne strošek čezmejnih ortodontskih storitev.

5. Dokumentacija in vloga za povračilo stroškov zdravljenja v tujini za ZZZS

ZZZS bo zobni aparat povrnil na podlagi dokumentacije in vloge za povračilo stroškov zdravljenja v tujini na napotnico. Dokumentacija mora biti pravno ustrezna in specificirana, v ORTODONT TAKOJ® pa tudi nudijo strankam tudi pripravo take dokumentacije.

6. Pravnomočnost upravne odločbe ZZZS

Na podlagi prejete vloge in dokumentacije bo ZZZS izdal upravno odločbo o odobritvi pravice do ortodontskega zdravljenja na Hrvaškem in ovrednotil višino povračila stroškov za zobni aparat na napotnico. Zakonska podlaga je 44. c člen ZZVZZ. Upravna odločba dopušča v primeru ugotovljenih napak v izreku ali priznani višine povračila petnajst (15) dnevni rok za pritožbo, ki jo za stranke izdelajo v ORTODONT TAKOJ® v sklopu storitve priprave dokumentacije. Po izteku roka za pritožbo, je upravna odločba in povračilo stroškov za zobni aparat pravnomočna. ZZZS povrne stroške za ortodontske storitve in materiale kot veljajo v Sloveniji ali po dejanski ceni, če je ta pri ortodontu na Hrvaškem nižja ali enaka kot v Sloveniji.

Ali je ortodont na Hrvaškem primeren za zdravljenje malokluzije vašega otroka?

Odgovor je da! Čezmejno ortodontsko zdravljenje omogoča otroku takojšno terapijo za ravnanje zob. S tem pa zdravo rast in razvoj zobovja in čeljusti. Zahteva nekaj napora, kot je vožnja na Hrvaško in predhodno plačilo terapije, vendar je ta napor kmalu poplačan. Otrok dobi zdrav nasmeh, staršem pa je zobni aparat na napotnico povrnjen.

Zdravljenje na Hrvaškem traja običajno od 16 do 24 mesecev in zahteva v povprečju od 10 do 16 kontrolnih obiskov. Zaključi se predno bi otrok v Sloveniji prišel na vrsto na ortodontski pregled. Ortodonti portala ORTODONT TAKOJ® so usposobljeni za delo z otroci in najstniki ter vsakega pacienta obravnavajo skladno z njegovim telesnim in duševnim razvojem in ga zdravijo s sodobno metodo in aparaturami vodilnih svetovnih proizvajalcev.

ORTODONT TAKOJ® zagotavlja otrokom od 10. leta dalje ortodontski pregled že v štirih (4) dneh! Zobni aparat pa na dan pregleda ali v dogovoru z ortodontom. Na zobni aparat lahko naročite tudi otroka, ki že ima narejen ortodontski pregled v Sloveniji, termin za pregled brez čakalne dobe pa bodo dobili otroci, ki so tik pred dopolnitvijo 16. leta starosti, ko morajo po zakonodaji tudi narediti pregled z EF indeksom.

''Za naročilo otroka pri ortodontu v Zagrebu smo se odločili zaradi predolgih čakalnih dob v Sloveniji in ker si je hčerka zobni aparat zelo želela. Kot najstnica je zobe skrivala, kar je škodovalo tudi njenemu psihološkemu razvoju. Staršem svetujem, da prijavijo otroka v ORTODONT TAKOJ® in dobijo termin ekspresno hitro. '' Ana K., Ljubljana

''Aleks je dobil napotnico za ortodonta pri devetih letih. V čakalni vrsti je bil štiri leta. Ker je zaradi tesnega zobovja vedno bolj trpel in bil nesamozavesten, smo se odločili za zobni aparat na Hrvaškem preko portala ORTODONT TAKOJ®. Odločitev je bila prava, saj ima sin kočno ravne zobe in kar žari od zadovoljstva.'' Peter H., Brežice

