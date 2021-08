Kaj povzroča izčrpanost pri moških?

Nismo vedno na vrhuncu dobrega počutja. Moški pogosto zanemarijo prve opozorilne znake slabega počutja, ki se lahko hitro prevesi v dolgotrajno duševno in telesno utrujenost. Kronična izčrpanost je lahko tudi znak resnih zdravstvenih težav.

Če opažaš, da nisi v najboljši koži, potem je čas, da ukrepaš. Spoznaj najpogostejše razloge za utrujenost pri moških in kako jih odpraviti.

Bi ob utrujenosti pomislili na pomanjkanje železa v krvi? Najbrž ne, a je anemija zaradi pomanjkanja železa običajna tudi pri moških.

Pozorno se opazuj! Če imaš poleg utrujenosti še bledo kožo, glavobol, omotico, bledo notranjost spodnje veke, mravljince v rokah in nogah, potem preveri ravni železa in vitaminov v krvi.

Slabokrvnost je lahko posledica vegetarijanske prehrane, notranjih krvavitev ali zgolj pomanjkanja uravnotežene prehrane.

Eden najbolj logičnih razlogov za utrujenost je slab spanec. Pomanjkanje spanja ali slaba kakovost spanja prispevata k razdražljivosti, slabi koncentraciji pri delu, pozabljivosti in splošni izčrpanosti.

Če delaš ponoči ali pozno v noč, bodo slabe spalne navade terjale svoj davek čez dan. Tudi če si v zaostanku z delom, nočna izmena ne bo prinesla dobrih rezultatov. V takem primeru raje izberi spanje kot delo.

Spočito telo in um bosta bolje kos nalogam kot utrujena glava.

A niso vse težave s spanjem povezane s slabimi navadami. Pogosto se moški, še posebej tisti s prekomerno telesno težo, spoprijemajo z motnjami dihanja oziroma apnejo. Nenehno moteno dihanje povzroča prekinitve spanja in pomanjkanje kisika, kar ima lahko dolgoročno usodne posledice za zdravje.

Utrujenost, ki je več kot to? Zelo tanka meja je med kronično utrujenostjo in depresijo. Moški, ki imajo težave z izražanjem čustev, pogosto občutek žalosti, praznine ali brezupa pometejo pod prag.

Depresija lahko prizadene vsakogar, zato res ni treba skrivati težav, ki so povsem ozdravljive. Najpogostejši simptomi depresije so:

Svetovanja in pomoč pri depresivnih stanjih so široko dostopni in učinkoviti. Ignorirati simptome depresije je nevarno. Če se v simptomih prepoznaš, ne odlašaj in poišči strokovno pomoč s pomočjo osebnega zdravnika ali z ljudi, ki jim zaupaš.

Nepravilno delovanje ščitnice povzroča utrujenost, razdražljivost, nemir, celo depresijo. Čeprav so bolezni ščitnice pogostejše pri ženskah, pa simptomi pri moških niso nič manj usodni za kakovostno življenje.

Hipotiroidizem ali nizka raven ščitničnega hormona lahko povsem opustoši raven energije. Poleg psihičnih težav se pojavljajo še telesni znaki, ki kažejo na nepravilno delovanje žleze: zaprtje, povečanje telesne mase, bolečine v mišicah, visok krvni tlak, suha koža, prekomerno izpadanje las. Pri moških nizka raven ščitničnega hormona vodi do nizke ravni testosterona, kar še dodatno prispeva k izčrpanosti. Nevaren pa je tudi hipertiroidizem ali prekomerno aktivna ščitnica, ki povzroči visok krvni tlak in preobremenjenost sistema.

V obeh primerih je potrebno zdravljenje pri specialistu tirologu.

Težave v spalnici in telovadnici? Redno treniraš, a nad rezultati enostavno nisi navdušen? Se partnerka potoži, da med rjuhami ni akcije kot nekoč? Nisi utrujen, le hormon testosteron ti nagaja.

S starostjo moški proizvajajo manj testosterona, ki vpliva na vse: od gostote kosti do mišične mase in spolnega nagona. Padec ravni testosterona po 30. letu povzroči zmanjšan spolni nagon, povečano telesno maščobo, zmanjšano motivacijo in težave s spanjem. Posledično je na udaru tvoja samozavest oziroma moški ego.

Zaradi nizkega testosterona imaš pomanjkanje energije in porazno voljo do življenja.

Ravni testosterona je mogoče nadzorovati s prehranskimi dopolnili. Med najbolj učinkovitimi izdelki na tržišču je Golden Tree Alpha Man, povsem naravna kombinacija 13 sestavin za podporo moškim vseh starosti. Formula, ki so jo razvili strokovnjaki, spodbuja proizvodnjo lastnega testosterona, zavira stresni hormon kortizol in povečuje energijo, motivacijo in libido.

Utrujenost lahko sporoča, da v telesu tlijo resne zdravstvene težave. Nepremagljiva utrujenost je lahko simptom bolezni na jetrih in ledvicah, srčnih bolezni, raka, pljučnih obolenj, sladkorne bolezni.

Pogosto je zdravljenje povezano z močnimi zdravili, ki utrudijo imunski sistem in telo. Po dolgotrajnejši bolezni je utrujenost posledica zdravljenja in takrat telo potrebuje kar nekaj časa, preden si povrne energijo.

Piješ že šesto kavo? So cigarete tvoja dnevna pregreha? Na videz nedolžne razvade, ki nam pomagajo čez dan, so lahko vzrok za izčrpanost. Čeprav si kavo privoščiš, da bi te držala pokonci, je preveč kofeina na dan razlog, da si utrujen.

Prekomerno uživanje kave, tobaka, energijskih napitkov in alkohola lahko privede do splošne utrujenosti. Ko je telo preobremenjeno s stimulansi, se sesede. Življenje je treba uživati v zmernih količinah.

Imaš dovolj vsakodnevne brezvoljnosti? To, da se težko postaviš na noge, da nimaš volje do druženja ali športa, je napol smrtna obsodba. Obstajajo povsem preproste strategije v boju zoper utrujenost.

Utrujenost je breme, ki se ga lahko v nekaj potezah znebiš.

Si to, kar ješ. V tem je veliko resnice. Samo spomni se, kako se počutiš, ko poješ ocvrtega piščanca s krompirčkom, zraven pa spiješ kozarec sladke pijače. Nekaj minut po obroku življenjska energija kar izhlapi iz telesa.

Če so na jedilniku zelenjava, oreščki in semena, polnozrnata žita ter beljakovine, bo energetsko stanje telesa povsem drugačno.

Na raven energije vplivamo s tem, kar damo na svoj krožnik.

Vzrok za utrujenost se pogosto skriva v hormonskem neravnovesju in pomanjkanju železa, vitaminov ter mineralov. Moški morajo poiskati prehransko dopolnilo, ki bo naslovilo nizke ravni testosterona in pomagalo premagovati stres. Med sestavinami naj bodo rdeči ginseng, maca, navadna zobačica in druge rastline, ki preprečujejo tvorbo kortizola ter povečujejo življenjsko moč.

Si tako utrujen, da se ti še ležati ne da? Ko ti manjka energije, verjetno niti ne pomisliš na gibanje in trening. A ravno to ti bo pomagalo preseči utrujenost. Redna vadba namreč pozitivno vpliva na srčni utrip, krvni tlak in prebudi telo.

Ko poženeš kri po telesu, odženeš izčrpanost.

Brez skrbi, nihče ne pričakuje, da postaneš olimpijec. Že 30-minutni sprehod bo prinesel želene rezultate, a za gibanje poskrbi vse dni v tednu.

Jabolko na dan prežene zdravnika stran. To drži, zato boš z zdravo prehrano in gibanjem pridobil veliko energije. A so bolezni, ki jih ne moreš pozdraviti samo z zdravim življenjskim slogom. Pri kronični utrujenosti je posvet z zdravnikom nujen, saj bo ta odkril ali izločil bolezenske vzroke.

Izčrpanost ti lahko zagreni življenje, zato preveri, kakšni razlogi se skrivajo za tvojo vsakodnevno nizko energijo. Pri moških je utrujenost pogosto posledica nizke ravni testosterona ali pa so na delu pomanjkanje železa, depresija, težave ščitnico in slab spanec.

Reši se nadležne utrujenosti tako, da vsaj pol ure na dan nameniš gibanju, telesu pa pomagaš z zdravo prehrano in naravnimi prehranskimi dopolnili. Vsak potrebuje pospešek in motivacijo, zato poišči pravo kombinacijo za svoje dobro počutje. Življenje je prekratko, da bi ga prehodili utrujeni.

