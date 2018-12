Kaj je sindrom nemirnih nog in kako si lahko pomagate?

Oglasno sporočilo

Sindrom nemirnih nog (RLS), imenovan tudi Willis-Ekbom, povzroča moteče občutke v nogah in močno potrebo po njihovem premikanju. Simptomi se pogosto pojavljajo v poznih popoldanskih ali večernih urah in so večinoma najresnejši ponoči, ko oseba počiva, na primer ob sedenju ali ležanju v postelji.

Lahko se zgodi tudi v primerih, ko je nekdo neaktiven in sedi dalj časa (na primer na letalu ali med gledanjem filma). Zato se pri teh ljudeh pojavlja strah pred letenjem. Ker se simptomi v večernih urah stopnjujejo, postane spanje "nemogoča misija" (težko zaspijo in se večkrat prebudijo). Kot zanimivost, trpijo tudi njihovi partnerji, ki so prizadeti zaradi spanja v isti postelji. S premikanjem nog ali hojo se zmanjša nelagodje, vendar se občutki ponovijo, ko se gibanje ustavi.

RLS je uvrščen med motnje spanja, ker se simptomi sprožijo s počitkom in poskušanjem spanja, ter motnje gibanja, saj so ljudje prisiljeni premikati noge, da bi razbremenili simptome. Vendar je najbolje opisan kot nevrološka senzorična motnja s simptomi, ki nastajajo v možganih. Mednarodna ekipa raziskovalcev je konec leta 2017 primerjala genetske podatke pri 15 tisoč bolnikih z več kot 95 tisoč kontrolami in prepoznala kar 13 variant genetskega tveganja.

Kako pogost je sindrom nemirnih nog?

Zadnje raziskave kažejo, da eden od desetih Evropejcev trpi zaradi sindroma nemirnih nog tako, da prizadeti čutijo močno potrebo, da se premikajo, pogosto v povezavi z neprijetnimi občutki, ponavadi v nogah. Pri tem so ugotovili, da počitek in nedejavnost izzoveta simptome, medtem ko gibanje lahko povzroči začasno olajšavo. Za približno enega od 50 ljudi je stanje tako resno, da zahteva redno zdravljenje, kar ima lahko potencialno resne neželene učinke. V zadnji evropski raziskavi iz leta 2002, ki je zajela skoraj 19 tisoč ljudi, so raziskovalci ugotovili, da ima to težavo 5,5 odstotka odraslih. Sindrom nemirnih nog se lahko pojavi že v otroštvu, vendar so takšni primeri redki.

Pogosteje se pojavi pri odraslih, največ v starosti od 50 do 60 let. Bolj prizadete so ženske, predvsem tiste, ki so večkrat rodile. Vzrok za to ni znan. Pri več kot polovici bolnikov gre za družinsko obremenjenost. V Sloveniji so opravili dve epidemiološki raziskavi, s katerima so poskušali ugotoviti razširjenost sindroma nemirnih nog pri nas. Z metodo anketiranja s trenutno veljavnim diagnostičnim vprašalnikom so med 600 bolniki, pregledanimi v nevrološki ambulanti, prišli do sklepa, da 12 odstotkov anketirancev ustreza diagnostičnim merilom vprašalnika. Podobno raziskavo so opravili še na 300 bolnikih v dveh ambulantah družinske medicine in ravno tako ugotovili, da 12 odstotkov anketirancev izpolnjuje merila vprašalnika, kar se ujema z nekaterimi raziskavami v ZDA in drugih evropskih državah.

Simptomi sindroma nemirnih nog

Ljudje z RLS občutijo neustavljivo potrebo po premikanju nog, ki jo spremljajo nelagodni občutki v spodnjih okončinah. Občutke v nogah je pogosto težko definirati, vendar jih je mogoče opisati kot ščipanje, čudno gomazenje in dražeče ščemenje po nogah. Ti občutki manj pogosto vplivajo na ramena in redko na prsni koš ali glavo. Čeprav je lahko prizadeta le ena stran telesa, se najpogosteje simptomi pojavljajo na obeh straneh. Občutki segajo od resne neprijetnosti do draži in celo do bolečine. Če vas zanima, ali imate simptom nemirnih nog, lahko izpolnite vprašalnik na tej povezavi.

Ker premikanje nog (ali drugih prizadetih delov telesa) odpravlja nelagodje, ljudje s sindromom pogosto ohranjajo svoje noge v gibanju, da zmanjšajo ali preprečijo trpljenje.

Simptomi RLS se lahko razlikujejo od dneva do dneva, v resnosti in pogostnosti ter od osebe do osebe.

Ljudje z RLS lahko včasih doživijo spontano izboljšanje v obdobju nekaj tednov ali mesecev, pred ponovnim pojavom simptomov - ponavadi v zgodnjih fazah motnje. Na splošno pa simptomi postanejo sčasoma hujši.

Kako sindrom nemirnih nog vpliva na vaše življenje?

Sindrom nemirnih nog slabo vpliva na počutje ljudi, ki so prizadeti, kajti če je prebujanje ponoči pogosto, so podnevi utrujeni in neprespani, zato se težko zberejo, trpijo zaradi pomanjkanja energije, imajo motnje razpoloženja (razdražljivost in v hujših primerih celo depresijo). Pogosto imajo težave na delovnem mestu.

Prizadeti so tudi njihovi partnerji. Znani so primeri, ko se bolniki kljub motnjam v spanju ne zbudijo, vendar zaradi njihovega premikanja (tudi brcanja) partnerji ne morejo spati.

Ali lahko nastanek sindroma nemirnih nog preprečite? Kako? 1. Sindroma ni mogoče preprečiti. Z zdravim slogom življenja je mogoče omiliti njegovo pojavnost.

2. Poskusite kopeli in masaže. Namakanje v topli kopeli in masiranje nog lahko sprosti mišice.

3. Uporabite tople ali hladne obkladke.

4. Vzpostavite dobro "higieno" spanja. Utrujenost ponavadi poslabša simptome RLS. V idealnem primeru imejte hladno, tiho in udobno spalno okolje; pojdite v posteljo in vstanite ob istem času, da dobite dovolj spanca.

5. Zmerna, redna vadba lahko razbremeni simptome RLS.

6. Izogibajte se kofeinu, tobaku in alkoholu.

7. Izogibajte se uporabi zdravil, ki so sprožilci simptoma nemirnih nog; pozorno preberite mogoče stranske učinke zdravil, ki jih jemljete.

8. Ker stres poslabša sindrom nemirnih nog, se je dobro naučiti tehnik sproščanja, ki ga bodo pomagale zmanjšati.

9. V primeru pomanjkanja železa uporabljajte prehransko dopolnilo za njegovo povečanje v telesu. Tudi magnezij blagodejno vpliva na RLS.

10. Na trgu se je pred kratkim pojavilo namensko prehransko dopolnilo Arelesin+ za težave v povezavi s sindromom nemirnih nog. Dobite ga v spletni trgovini.

Prehransko dopolnilo Arelesin+

Novo prehransko dopolnilo Arelesin+ na bazi magnezijevega koloida in podpornih biosignalov je edinstven pripravek v svetu za lajšanje težav zaradi sindroma nemirnih nog in stopnjevanja napetosti v nogah. Pri tem magnezij prispeva k normalnemu psihološkemu delovanju, delovanju živčnega sistema, delovanju mišic in tudi k ravnovesju elektrolitov. Dodana vrednost prehranskega dopolnila Arelesin+ so biosignali, informacije v obliki elektromagnetnih vibracij, pridobljene iz skrbno izbranih snovi, ki imajo potrjene pozitivne fiziološke učinke na človeško telo.

Biosignali so vtisnjeni v magnezijev koloid s pomočjo tetraedrične piramide, razvite na inštitutu BION, po posebnem tehnološkem postopku Molit. Zaradi vtiskovanja informacij je prehransko dopolnilo Arelesin+ infogen. Infogeni obravnavajo vodo s stališča teorije kvantne elektrodinamike (QED). Voda lahko posnema elektromagnetni spekter razredčenih snovi. Mogoča sta snemanje in shranjevanje teh elektromagnetnih signalov. Tako se ustvarjajo infogeni (ang. Infoceuticals), ki jih nekateri znanstveniki imenujejo homeopatija 21. stoletja.

Dobrodejni učinek dosežete že z zaužitjem 15 kapljic Arelesina+ neposredno pred spanjem. Ko zaužijete prehransko dopolnilo in ga nekaj časa zadržujete v ustih, najbolje z žvrkljanjem, se začne odvijati absorpcija magnezija in biosignalov. Sledi reakcija organizma k globlji sproščenosti in zmanjšani napetosti v mišicah. Če se ponovno pojavi sindrom nemirnih nog, zaužijte še 15 kapljic Arelesina+ in ponovite postopek. Organizmu je odprta pot v mirno spanje. Stabilizacija učinka Arelesina+ se ponavadi doseže po enem mesecu rednega jemanja.

Pri testiranju izdelka smo v Articomu dosegli spodbudne rezultate. Pri veliki večini testirancev je ugotovljeno boljše počutje in lajšanje težav.

Arelesin+ je rezultat 23-letnega razvoja na inštitutu BION v sodelovanju z mednarodno uveljavljenimi znanstveniki. Ustvarili so ga ljudje, ki se tudi sami spopadajo s to neprijetno nevrološko motnjo.

Prehransko dopolnilo Arelesin+ je ob upoštevanju predlaganih dnevnih količin neškodljivo. Narejeno je na naravni osnovi in nima stranskih učinkov. Arelesin+ lahko dobite v spletni trgovini www.molin-shop.eu.

Program zvestobe Spletna trgovina www.molin-shop podpira tudi program zvestobe. Registrirani člani imajo petodstotni popust in možnost enkratnega nakupa 30 ml testerja s 25-odstotnim dodatnim popustom. Člani programa dobijo za prvi nakup 20-odstotni popust in pet odstotkov popusta za vse preostale nakupe. V trgovini se vsi popusti dodajajo! Skratka imate možnost po izredno ugodni ceni preveriti, ali vam Arelesin+ res pomaga.

Naročnik oglasne vsebine je ARTICOM, d. o. o.