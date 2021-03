Donat skrbi za prebavo in za naravo

Oglasno sporočilo

Zavedanje, da imamo eno samo naravo, za katero moramo skrbeti in ohranjeno pustiti zanamcem, postaja vedno močnejše.

V Sloveniji se je v zadnjih letih pri ravnanju z odpadno embalažo zgodil pozitiven premik. Vse več je ekoloških otokov za ločevanje in zbiranje odpadne embalaže, veliko je odmevnih čistilnih akcij, ki krepijo ekološko osveščenost, in vse več blagovnih znamk se pri pakiranju svojih izdelkov zaveda svojega vpliva na okolje. Ena takšnih blagovnih znamk je tudi Donat, ki je z marcem 2021 predstavil novo 100 % rPET plastenko.

Kaj so plastenke z več življenji?

Poznamo več vrst plastičnih materialov, vsi pa so biološko nerazgradljivi, zato je izjemno pomembno, da jih pravilno recikliramo – najbolj primeren material za reciklažo je PET.

rPET pomeni reciklirani polietilen tereftalat (PET). Uporaba plastike rPET za pakiranje izdelkov narašča predvsem med trajnostnimi podjetij, ki se zavedajo nujnosti odgovornega vedenja do okolja. rPET material pušča v okolju nizek ogljični odtis, saj je surovino možno obdelati z manj energije. V primerjavi z navadno plastiko pa je rPET material mogoče tudi popolnoma reciklirati in nameniti za nadaljnjo uporabo.

Narava nam je podarila Donat, Donat pa se je zavezal ohranjanju narave.

V želji skrbeti za naravo in v skladu z naravnim izvorom izdelka ter pričakovanji uporabnikov so se odločili, da bodo Donat polnili v 100 % reciklirane plastenke, s čimer bodo v primerjavi z obstoječo plastenko zmanjšali emisije CO2 za kar 90 %.

rPET material se lahko v celoti reciklira in nameni za ponovno uporabo, kar pomeni manj plastičnih odpadkov. V Donatu zato pozivajo kupce, da se jim pridružijo na poti k doseganju skupnega cilja ohranjanja narave in tako uporabljene čiste plastenke odlagajo v za to namenjene zabojnike.

"Tako zbrane plastenke bomo ponovno uporabili kot surovino za 100 % reciklirane plastenke in skupaj bomo odgovorno skrbeli za plemenito poslanstvo varovanja okolja ter lepšo ekološko prihodnost," so k odgovornemu ravnanju pozvali pri Donatu.

Nove, okolju bolj prijazne rPET plastenke Donat bodo na policah na voljo od marca 2021 dalje. Za izdelavo nove embalaže Donata bodo iz okolja vzeli že uporabljene plastenke in jih uporabili kot surovino za ponovno izdelavo plastenk. Na ta način bodo močno zmanjšali obremenitev okolja s plastiko.

Naročnik oglasnega sporočila je Donat.