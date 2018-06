Chilly te odpelje na oddih v butični hotel Sončna hiša

Oglasno sporočilo

Poletna vročina, vlaga, prekomerno potenje. Vse to zna biti še posebej neprijetno za ženske intimne predele, ki v poletnem času potrebujejo drugačno pozornost. Opustiti je potrebno stare rutine, s katerimi lahko škodujete dobremu počutju, in vpeljati skrbno nego, s katero se boste izognile nevšečnostim.

Bodite pozorne na …

V času menstruacije redno menjajte tampone in vložke. Slovenke dosledno upoštevajo nasvet, da je pri intimni negi pomembno tudi spodnje perilo.

Slabe tri četrtine žensk uporablja bombažne spodnje perilo (64 %), več kot polovica pa se jih izogiba tangicam in/ali čipkastemu perilu (53 %), pravi raziskava o intimni negi, ki jo je za Chilly izvedla raziskovalna agencija Mediana.

S prhanjem in umivanjem intimnih predelov ne pretiravajte. Ta del telesa dobro osušite, hkrati pa mokre kopalke vedno zamenjajte s suhimi.

Milo za telo – napačna izbira

Skoraj polovica žensk meni, da za intimno nego zadostuje milo za telo. To ne drži, saj je koža na telesu sestavljena drugače kot koža okoli intimnih predelov. Neprimerni izdelki za umivanje intimnih predelov lahko porušijo pH ravnovesje in prispevajo k vzpostavitvi okolja, ki je še posebej primerno za razvoj glivic in bakterij.

Chilly te ščiti

Strokovnjaki priporočajo uporabo izdelkov za intimno nego Chilly, saj ti pomagajo vzpostavljati naravno ravnovesje nožnične sluznice, ki je potrebno za vašo zaščito.

Skupino izdelkov Chilly sestavljajo intimna mila in robčki, ki so ustvarjeni posebej zanjo. Tri različne formule (roza za občutljivo kožo in sluznico, modri, ki nudi aktivno zaščito pred bakterijami, in zeleni, ki zagotavlja dolgotrajen občutek svežine) delujejo točno tako, kot si vsaka ženska želi. Izdelki Chilly so nežni, sveži in diskretni – idealna izbira za vroče poletne dni.