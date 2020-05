Blagoslov za kožo - CBD smola in njeni učinki na kožo

Oglasno sporočilo

Zakaj je tako, bomo izvedeli v nadaljevanju.

Kanabinoidi CBD iz konoplje blažijo simptome kožnih nepravilnosti in učinkovito delujejo tudi proti bolečinam.

CBD JE RESNIČNO UNIVERZALEN

CBD kot aktivna učinkovina industrijske konoplje je pomagal že nešteto ljudem pri premagovanju težav, kot so Alzheimerjeva in Parkinsonova bolezen, osteoporoza, revmatizem, artritis, srčne bolezni, možganska kap, rak, diabetes, anksioznost, depresija, stres, bolečine, prebavne motnje, črevesne bolezni in še bi lahko naštevali.

A kože in njenega delovanja nanjo se sploh še nismo dotaknili.

Kanabinoidi v CBD namreč pomagajo koži vzpostaviti izgubljeno ravnovesje, izredno učinkoviti pa so tudi v boju z iritacijami in proti številnim kožnim težavam, tudi boleznim. Ker CBD vsebuje kanabinoide, ki so skoraj identični lastnim kanabinoidom v telesu, tudi v koži, pa je primeren za vse uporabnike, vse starostne skupine in vse tipe kože.

CBD vsebuje fitokanabinoide, ki so skoraj identični endokanabinoidom v našem telesu, ti pa so znani kot varovalci imunskega sistema. V primeru bolezni, stresa in obremenjenosti telo endokanabinoidov ne zmore proizvajati v zadostni količini, zaradi česar pride do oslabitve imunskega sistema in večje dovzetnosti za okužbe. V koži je prisoten receptor CB1, na katerega se vežejo kanabinoidi. Ko teh primanjkuje, pride tudi pri koži do sprememb, kar lahko vodi v nepravilnosti in težave.

Ko govorimo o CBD in njegovem vplivu na kožo, pa ne smemo govoriti le o kožnih nepravilnostih, temveč tudi o bolečinah, ki jih lahko z nanosom CBD prek kože dosti bolje in hitreje obvladujemo kot z vnosom CBD v telo.

Nasploh obstaja več študij o delovanju CBD na bolečine. Najpomembnejša študija, ki potrjuje tovrstno delovanje, je izšla leta 2015. Tudi v Sloveniji uporabniki to delovanje potrjujejo, saj CBD smolo vse pogosteje uporabljajo ravno za lajšanje bolečin.

CBD smola pozitivno deluje na endokanabinoidni sistem v telesu, ki uravnava tudi procese, povezane s kožo. K temu pripomorejo tudi antioksidativne in protivnetne lastnosti CBD smole, zato učinkovito pomaga pri številnih težavah s kožo, kot so mozolji, ekcemi in celo pri dermatitisu.

CBD ima antikonvulzivne, protivnetne in antioksidativne lastnost, v čemer je sicer tudi skrivnost, zakaj je tako učinkovit tudi za kožo in težave, povezane z njo.

ZNANOST POTRJUJE UČINKOVITOST CBD

Znanstvena literatura s področja dermatologije navaja ugodne farmakološke učinke kanabinoidov CBD na čezmerno izločanje sebuma, srbečico, psoriazo, atopijski dermatitis, rane in kožnega raka.

(Marjeta Zagožen, mag.inž.agr, izr. prof. dr. Andreja Čerenak, univ. dipl. biol., prof. dr. Samo Kreft, mag. farm. Uporaba konoplje pri zdravljenju kožnih bolezni)

CBD pomaga koži vzpostaviti ravnovesje, pomagaj v boju z iritacijami in kožnimi nepravilnostmi.

IZLOČANJE SEBUMA

Sebum, ki ga izločajo žleze lojnice, je sestavljen iz lipidov. Ima antioksidativne lastnosti, ščiti kožo pred mikrobi in preprečuje vnetja. Čezmerno izločanje sebuma je povezano z nastankom aken. Študija je pokazala, da kanabinoidi inhibirajo encim 5-α-reduktazo, ki posredno aktivira izločanje kožnega sebuma.

(Ali A, Akhtar N. The safety and efficiency of 3 % Cannabis seeds extract for reduction of human cheek skin sebum and erythema content. J of Pharm Sci.. 2015 Jul;4: 1389-1395.)

PSORIAZA

Je kronična bolezen kože, katere točen potek še ni v celoti raziskan, je pa znano, da pri njenem nastanku sodelujejo imunske celice in keratinociti. Pojavlja se v blagi, srednji ali hujši obliki, pri čemer je pri hujši obliki potrebno sistemsko zdravljenje. Uporaba kanabinoidov pri zdravljenju psoriaze je povezana z njihovimi protivnetnimi in protiangiogenimi učinki. Učinkovitost so izkazale številne študije.

(Russo EB, Marcu J. Cannabis Pharmacology: The Usual Suspects and a Few Promising Leads. Adv Pharmacol. 2017 Jun;80:67-134.)

ATOPIJSKI DERMATITIS

Je pogosta kronična vnetna bolezen kože, ki vključuje genetske in imunološke spremembe. Hujše oblike zdravimo s kortikosteroidi in zaviralci kalcinevrina. V raziskavah so ugotovili, da je fitokanabinoid CBD v kombinaciji z endokanabinoidom PEA (prisotnim v koži), ki se vežeta na že omenjen receptor CB1 ter receptor TRPV1, zmanjšal tanjšanje kože in srbenje.

(Pulvirenti N, Nasca MR, Micali G. Topical adelmidrol 2 % emulsion, a novel aliamide, in the treatment of mild atopic dermatitis in pediatric subjects: a pilot study. Acta Dermatovenerol Croat. 2007 May;15(2):80-3)

SRBEČICA

Srbečica ali pruritus je hudo neprijetna težava, saj neprestano srbenje vodi do praskanja, kar na koncu vse skupaj le še poslabša. V raziskavi kanabinoidov na zdravljenje srbečice so občutki srbenja pri četrtini pacientov popolnoma izginili, pri polovici pa so se občutno zmanjšali.

(Szepietowski JC, Szepietowski T, Reich A. Efficacy and tolerance of the cream containing structured physiological lipids with endocannabinoids in the treatment of uremic pruritus: a preliminary study. Acta Dermatovenerol Croat. 2005 Dec;13:97– 103.)

Naštetih je le nekaj težav, ki jih lahko s pomočjo CBD uspešno obvladujemo, preprečimo ali celo pozdravimo. Vseeno bodite previdni, saj se pri teh težavah vedno najprej priporoča obisk zdravnika, ker v osnovi navedene težave niso nekaj vsakdanjega.

Izpostavili smo jih zato, ker smo želeli poudariti velik terapevtski potencial CBD v povezavi s kožo. Ker so kanabinoidi prisotni tudi v koži in ker je pomanjkanje teh v njej povod za marsikatero težavo, poleg že omenjenih lahko z uporabo CBD učinkovito rešujemo tudi:

akne in mozolje,

seborejo,

izpuščaje,

pomaga pa tudi pri glivičnih okužbah in, kot smo že omenili, pri bolečinah.

Skrb za kožo je izrednega pomena in tega bi se moral zavedati vsak izmed nas. Priznajmo si, vsi smo nekoliko krivi, ko pride do težav, naj gre za malček lenobe, neznanja, zunanjih vplivov, proti katerim sami ne moremo nič, stres ali pomanjkanje časa. Neizpodbitno je, da je koža zahtevna in da zna svoje nestrinjanje pokazati na zelo neprijetne načine. Rdečica, srbečica, bolečina, upadlost in mozolji so le nekateri izmed simptomov, s katerimi koža pokaže svoje nezadovoljstvo.

CBD PROTI BOLEČINAM

To, da je CBD izredno učinkovit proti bolečinam, smo že povedali. Opravljenih je ogromno študij, ki to dokazujejo, zato bi se tukaj dotaknili uporabe CBD v ta namen, in sicer v obliki kreme ali mazila.

CBD mazilo deluje protivnetno in protibolečinsko, kožo zaščiti in pomiri.

Pri uporabi CBD v obliki kreme ali mazila se namreč lipidni prenašalci kanabinoidov premikajo prek celičnih membran kože, pri čemer CBD aktivira svoje zdravilne lastnosti na vseh ravneh in slojih kože.

Na takšen način poskrbimo, da obvladujemo bolečino in seveda vse druge, že prej omenjene težave na mestu, kjer se pojavijo, in tudi globinsko. Takšen način uporabe CBD povzroči, da bo CBD mazilo dalo izjemno dobre rezultate, saj se globoko vpije v kožo in ne deluje le na povrhnjici.

Da pa to dosežemo, je treba poskrbeti, da je mazilo primerno in pravilno izdelano, se dobro vpije, ne vsebuje preveč vode, ni obdelano na previsokih temperaturah ter da se v končnem izdelku ohranijo vsi kanabinoidi, terpeni in druge koristne snovi. Zaradi vsega naštetega je treba biti kar pazljiv pri izbiri primernega mazila.

KATERO CBD MAZILO PRIPOROČAMO?

Priporočamo CBD mazilo Konopljin cvet, ki vsebuje celoten spekter CBD, pa tudi druge naravne spojine konoplje:

gama-linolejsko kislino , ki kožo navlaži in ji daje občutek ugodja,

, ki kožo navlaži in ji daje občutek ugodja, vitamine A, B, C, E, ki globinsko obnovijo in regenerirajo kožo,

A, B, C, E, ki globinsko obnovijo in regenerirajo kožo, tokoferole, ki so naravni vitamin E, močan antioksidant in koži dajejo mehkobo,

ki so naravni vitamin E, močan antioksidant in koži dajejo mehkobo, karotene , ki so lovilci prostih radikalov in zmanjšujejo vnetja v koži,

, ki so lovilci prostih radikalov in zmanjšujejo vnetja v koži, beta-sitosterole, ki zmanjšuje iritacijo, razdraženost in pordelost kože.

CBD mazilo Konopljin cvet deluje protivnetno in protibolečinsko, učinkovito je pri lajšanju vseh vrst krčev. Poveča cirkulacijo in obnavlja celično aktivnost. CBD mazilo kožo zaščiti, pomiri in jo ohranja mehko. Primerno je za nego kože z različnimi težavami, kot so seboreja, ekcemi in luskavica, koristno pa je tudi pri negi kronično suhe in občutljive kože, podvržene alergijam. Delovanje mazila je hitro in učinkovito.

CBD mazilo vsebuje kakovostno hladno stiskano konopljino olje in konopljino smolo z visoko vsebnostjo kanabinoida CBD. Lahko se uporablja za celo telo. Priporoča se za lajšanje različnih težav, kot so bolečine, vnetja in razdražena koža, nasploh je mazilo zelo univerzalno. Uporabljamo ga: proti bolečinam,

proti mišičnim krčem,

za celjenje ran,

za lajšanje srbenja,

za suho kožo,

pri izpuščajih in drugih vnetjih kože. Naročite ga lahko tukaj.

Vsi izdelki Konopljin cvet so 100-odstotno naravni, pridobljeni z ekstrakcijo CO2 in vsebujejo celoten spekter kanabinoidov. CBD smola je pridobljena iz prvovrstnih konopljinih vršičkov, ki so gojeni v Sloveniji (Dolenjska, Gorenjska in Prekmurje). Na ta način se lažje nadzoruje kakovost konoplje od gojenja do končnega izdelka.

Proizvodnja deluje v skladu z vsemi certifikati GMP. Strog nadzor kakovosti pomeni, da se izdelki preverjajo na vsakem koraku, izvajajo se testi stabilnosti in varnosti, z analizami preverjamo, da surovine ne vsebujejo težkih kovin, pesticidov in drugih škodljivih snovi in še mnogo več. Vse to pa z le enim razlogom: ponuditi vam res le in samo najboljše! Več informacij in možnost nakupa na konopljin-cvet.si.

Naročnik oglasa je Konopljin cvet.