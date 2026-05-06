Vreme

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

6. 5. 2026,
14.41

Če težko zaspite, upoštevajte te nasvete

Foto: Shutterstock

Spanje je za vsakogar zelo pomembno, saj omogoča telesu in umu, da se obnovita in pripravita na nov dan. Čeprav spanje potrebujemo vsi, številni težko zaspijo. Na kakovost spanca vpliva veliko dejavnikov, od vsakodnevnih navad do večerne rutine, prav majhne spremembe pred spanjem pa imajo lahko močan vpliv. V nadaljevanju članka vam razkrivamo preproste, a učinkovite rituale, ki vam lahko pomagajo hitreje zaspati in izboljšati kakovost vašega spanca.

Odstranite vse zaslone

Uporaba telefonov, računalnikov in televizije pred spanjem lahko močno vpliva na vaš spanec, saj modra svetloba zavira nastajanje melatonina, hormona, ki uravnava spanje. Poskusite vsaj eno uro pred spanjem odložiti vse naprave in ustvariti mirno okolje brez digitalnih motenj. Namesto tega se raje posvetite umirjenim dejavnostim, ki telesu sporočajo, da je čas za počitek. 

Vsaj eno uro pred spanjem poskusite odložiti vse naprave. | Foto: Shutterstock

Branje lahko zelo pripomore h kakovosti vašega spanca 

Branje knjige pred spanjem je odličen način za sprostitev in umirjanje misli. Pomaga vam odmisliti vsakodnevni stres in vas postopoma pripravi na spanje. Izberite lahkotno in prijetno vsebino, ki vas ne bo preveč vznemirila, temveč vas bo nežno popeljala v spanec. 

Branje vam bo pomagalo pozabiti na vsakodnevni stres. | Foto: Shutterstock

Vzemite si čas zase 

Večerna rutina naj vključuje trenutke, ki so namenjeni samo vam. Skodelica toplega čaja, nanos losjona s pomirjujočim vonjem ali kratka meditacija lahko pomagajo telesu, da se sprosti in umiri. Takšni rituali ustvarijo občutek varnosti in udobja, kar pozitivno vpliva, da lažje zaspimo. 

Kratka meditacija lahko pomagajo telesu in ga sprosti. | Foto: Shutterstock

Hodite spat ob približno isti uri 

Reden urnik spanja pomaga uravnavati vaš notranji biološki ritem. Če vsak večer hodite spat ob približno isti uri, se telo navadi na rutino in lažje preide v stanje spanja. Tudi ob koncih tedna poskusite ohranjati podoben ritem, saj velike razlike lahko porušijo vaš spalni cikel. 

Če vsak večer hodite spat ob približno isti uri, telo lažje preide v stanje spanja. | Foto: Shutterstock

Pred spanjem ne jejte 

Težki obroki tik pred spanjem lahko obremenijo prebavni sistem, zato težje zaspimo. Priporočljivo je, da zadnji obrok zaužijete vsaj od dve do tri ure pred spanjem. Če ste zvečer lačni, izberite lahek prigrizek, ki ne bo obremenil vašega telesa. 

Zadnji obrok zaužijte vsaj od dve do tri ure pred spanjem. | Foto: Shutterstock

Prepozna telovadba lahko poslabša kakovost vašega spanca 

Redna telesna aktivnost je sicer zelo koristna za spanec, vendar je pomembno, kdaj jo izvajate. Intenzivna vadba pozno zvečer lahko telo preveč aktivira, zaradi česar težje zaspimo. Vadbo raje načrtujte v zgodnejših urah dneva ali vsaj nekaj ur pred spanjem, da se telo do večera umiri. 

Vadbo je priporočljivo načrtovati v zgodnejših urah dneva ali vsaj nekaj ur pred spanjem. | Foto: Shutterstock

Aromaterapija 

Uporaba eteričnih olj lahko pozitivno vpliva na počutje in spanec. Vonji, kot so sivka, kamilica, evkaliptus in žajbelj, imajo sproščujoče učinke, ki pomagajo umiriti telo in misli. Nekaj kapljic v difuzorju lahko ustvari prijetno in pomirjujoče okolje za lažji prehod v spanec. 

Aromaterapija ustvari pomirjujoče okolje. | Foto: Shutterstock

