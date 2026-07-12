Znanstveniki odkrili: zaradi premalo spanja se lahko zredite

Raziskovalci ugotavljajo, da premalo spanca ne povzroča le večje utrujenosti, ampak tudi zmanjšuje telesno aktivnost. Ljudje zato več časa presedijo, kar lahko dolgoročno vodi v pridobivanje telesne teže.

Če vsako noč spite uro in pol manj, kot bi morali, lahko že v šestih tednih pridobite približno pol kilograma telesne teže. Do tega zaključka je prišla nova raziskava, ki kaže, da tudi razmeroma majhno pomanjkanje spanja vpliva na telesno težo in povečuje tveganje za debelost.

V raziskavi je sodelovalo skoraj sto odraslih, ki običajno spijo med sedem in osem ur na noč. Udeleženci so šest tednov hodili spat 90 minut pozneje kot običajno, nato pa še šest tednov ponovno spali običajno dolgo.

V obdobju krajšega spanja so v povprečju vsak dan presedeli 17 minut več. Pri moških in ženskah po menopavzi, skupinah z večjim tveganjem za čezmerno telesno težo, se je ta čas povečal na skoraj pol ure dnevno.

Raziskovalci poudarjajo, da so bili udeleženci manj aktivni tudi po upoštevanju dejstva, da so bili zaradi krajšega spanja dlje budni. To pomeni, da pomanjkanje spanja samo po sebi spodbuja bolj sedeč način življenja.

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Učinki se sčasoma kopičijo

Čeprav se približno pol kilograma v šestih tednih morda ne zdi veliko, strokovnjaki opozarjajo, da se lahko učinki čez mesece in leta močno povečajo.

Ker je bila raziskava zasnovana tako, da posnema spalne navade številnih odraslih, raziskovalci ocenjujejo, da bi lahko kronično pomanjkanje spanja za uro in pol na noč v enem letu povzročilo klinično pomembno povečanje telesne teže.

Pomanjkanje spanja vpliva tudi na srce in presnovo

Nova raziskava potrjuje ugotovitve prejšnjih študij, ki so pokazale, da premalo spanja povečuje odpornost proti inzulinu, kar je eden glavnih dejavnikov tveganja za razvoj sladkorne bolezni tipa 2.

Poleg tega so pri ljudeh z večjim tveganjem za bolezni srca po obdobju omejenega spanja zaznali tudi povečano vnetje, kar dodatno potrjuje povezavo med slabim spanjem in srčno-žilnimi boleznimi.

Po mnenju raziskovalcev vse več dokazov kaže, da nezadosten spanec povečuje tveganje za bolezni, povezane z debelostjo, med njimi sladkorno bolezen tipa 2 in bolezni srca.

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Zakaj pomanjkanje spanja spodbuja lakoto?

Premalo spanja vpliva tudi na hormone, ki uravnavajo apetit. Ob pomanjkanju spanja se poveča izločanje hormona grelina, ki spodbuja občutek lakote, zato ljudje pogosteje posegajo po kalorični, manj zdravi hrani.

Strokovnjaki priporočajo, da odrasli vsako noč spijo med sedem in devet ur. K boljšemu spancu lahko prispevata tudi uravnotežena prehrana in redna telesna dejavnost.

Reden, kakovosten spanec tako ni pomemben le za dobro počutje, ampak ima odločilno vlogo tudi pri ohranjanju zdrave telesne teže in zmanjševanju tveganja za kronične bolezni.

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