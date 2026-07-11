Kako spati med vročinskim valom: preverjeni nasveti za boljši spanec

Vročinski valovi ne prinašajo le napornih dni, ampak tudi neprespane noči. Strokovnjaki opozarjajo, da previsoke temperature občutno poslabšajo kakovost spanja, saj telo težje doseže globok spanec, ključen za počitek in regeneracijo.

Po priporočilih strokovnjakov je idealna temperatura v spalnici med 16 in 18 stopinjami Celzija, ko pa preseže 24 stopinj, postane spanec nemiren. Uspavanje prav tako otežijo prenizke temperature.

Specialistka za medicino spanja dr. Allie Hare ob tem pojasnjuje: "Če nam je med spanjem prevroče, se lahko bistveno zmanjšata kakovost in trajanje spanja. Še posebej je prizadet globok spanec, zaradi katerega se zjutraj zbudimo spočiti."

Najboljši nasveti za spanje med vročinskim valom

Čeprav vročini ne moremo ubežati, lahko kakovost spanca z nekaj preprostimi ukrepi občutno izboljšamo.

Za udobnejši spanec izberite posteljnino iz naravnih materialov, kot sta lan in bombaž, saj bolje dihata in učinkoviteje odvajata vlago kot sintetične tkanine. Če imate vzmetnico, ki zadržuje toploto, lahko pomaga hladilni nadvložek iz bambusa ali drugih zračnih materialov.

Pred spanjem lahko za 15 do 20 minut v zamrzovalnik postavite prevleko za vzglavnik ali celo pižamo. Kratek občutek hladu pogosto zadostuje, da veliko lažje zaspite.

Priporočljivo je tudi, da se približno pol ure pred spanjem oprhate z mlačno vodo. Ledeno mrzla prha sicer deluje osvežilno, vendar lahko povzroči nasproten učinek, saj telo začne proizvajati dodatno toploto.

Pri visokih temperaturah pomaga tudi tih ventilator, saj izboljša kroženje zraka v spalnici, še posebej če ga usmerite tako, da zrak ne piha neposredno v telo.

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Pomagajo tudi preprosti triki

Med najpriljubljenejšimi poletnimi triki je tudi uporaba termoforja na nekoliko nenavaden način. Namesto vroče vode ga napolnite do polovice, zamrznite in ga pred spanjem položite k nogam ali objemite. Hlad lahko uspavanje občutno olajša.

Pomembno je tudi, da čez dan preprečite pregrevanje prostora z zatemnitvenimi zavesami ali roletami, ponoči pa spalnico dobro prezračite, če zunanje temperature to dopuščajo.

Ne pozabite tudi na zadostno hidracijo. Pred spanjem imejte ob postelji steklenico hladne vode, saj dehidracija kakovost spanca dodatno poslabša.

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Čemu se je bolje izogniti?

Strokovnjaki odsvetujejo pitje alkohola kot pomoč pri uspavanju. "Čeprav se morda zdi, da alkohol pomaga hitreje zaspati, močno zmoti fazo REM spanja in pogosto povzroči prebujanje sredi noči," opozarja dr. Hare.

Namesto alkohola priporočajo vodo ali nesladkane oziroma razredčene sadne napitke, ki pomagajo ohranjati hidracijo tudi v najbolj vročih nočeh.

Čeprav vročinski valovi nočni počitek otežujejo, lahko s pravilno temperaturo v spalnici, zračno posteljnino, dobro hidracijo in nekaj preprostimi triki kakovost spanja občutno izboljšate. Že manjše spremembe pogosto pomenijo razliko med neprespano nočjo in mirnim počitkom tudi sredi poletne vročine.

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