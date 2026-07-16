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Avtor:
B. G.

Četrtek,
16. 7. 2026,
4.00

Osveženo pred

7 ur, 28 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
prha prhanje vročina vročinski val spanje

Četrtek, 16. 7. 2026, 4.00

7 ur, 28 minut

Zakaj hladna prha pred spanjem med vročinskim valom ni dobra ideja

Avtor:
B. G.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
prha, prhanje, tuš | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

V času vročinskih valov se marsikdo pred spanjem zateče pod mrzlo prho, saj se to zdi najhitrejši način za osvežitev po vročem dnevu. Vendar zdravniki opozarjajo, da lahko takšna navada telesu naredi več škode kot koristi.

Po besedah zdravnice Deborah Lee namreč zelo hladna voda ne pomaga pri učinkovitem ohlajanju telesa pred spanjem, temveč lahko ta proces celo upočasni. Ob tem pojasnjuje, da je veliko boljša izbira prhanje z mlačno vodo s temperaturo med 26 in 30 stopinjami Celzija.

"Če je voda prehladna, se krvne žile v koži skrčijo, kar preprečuje oddajanje toplote skozi kožo in upočasni ohlajanje telesa."

Čeprav se po ledeni prhi za trenutek počutimo osvežene, telo zaradi zoženih krvnih žil težje oddaja nakopičeno toploto, zato se lahko kasneje ponovno začne segrevati.

prha, prhanje, tuš | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Tako najlažje zaspati v vročih nočeh

Zdravnica svetuje tudi nekaj preprostih ukrepov, s katerimi si lahko olajšamo spanje med visokimi temperaturami

Po njenih besedah je najbolje spati na boku, saj je tako manj telesa v stiku z vzmetnico in posteljnino, zaradi česar se toplota lažje odvaja. "Spanje na boku omogoča hitrejše ohlajanje telesa, saj zrak lažje kroži okoli njega."

Priporoča tudi, da čez dan, ko je zunaj bolj vroče kot v stanovanju, oken ne odpiramo. Prezračevanje je najbolj učinkovito zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ko se zunanja temperatura zniža.

vročina, ventilator | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Ventilator lahko deluje še bolje z enim preprostim trikom

Ventilator ostaja eden najučinkovitejših načinov za izboljšanje počutja med vročinskimi valovi, vendar ga je treba pravilno uporabljati, dodaja Leejeva. Svetuje, da pred ventilator postavite posodo z ledom, saj bo zrak, ki kroži po prostoru, prijetno hladnejši.

"Ventilator ustvarja kroženje zraka, ki kožo učinkovito hladi. Če pred njega postavite posodo z ledom, lahko pretok zraka dodatno ohladite."

Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da so vročinski valovi vse pogostejši in intenzivnejši, zato je pomembno, da telo ohlajamo na način, ki mu dejansko pomaga. Čeprav je ledena prha mamljiva rešitev, so za kakovosten spanec in učinkovito uravnavanje telesne temperature veliko bolj priporočljivi mlačna voda ter nekaj preprostih ukrepov za hlajenje doma.

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