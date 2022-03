Umrl je igralec iz filma Smrtonosno orožje Mitchell Ryan

Mitchell Ryan, ki se ga spominjamo po vlogi zlobnega generala v prvem filmu Smrtonosno orožje, neusmiljenega poslovneža v televizijski nadaljevanki Santa Barbara in po vlogi v komični seriji Dharma & Greg, je umrl v petek. Star je bil 88 let.

Kot poročajo tuji mediji, je Mitchell Ryan umrl zaradi srčnega popuščanja.

Prva manjša filmska vloga Mitchlla Ryana je bila v filmu Roberta Mitchuma iz leta 1958 – Thunder Road. Njegov prelomni nastop je prišel leta 1966 s Temnimi sencami, televizijsko limonado o življenju premožne družine Collins.

Ryanova največja filmska vloga je bil general Peter McAllister v prvem delu iz franšize Smrtonosno orožje. Zaigral je ob Melu Gibsonu in Dannyju Gloverju.

V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je pet let upodabljal premožnega očeta Edwarda Montgomeryja v komični seriji Dharma & Greg.

Nastopal je tudi v gledališču, vključno z nastopi na Broadwayu.

Foto: Guliverimage

Ryan je v avtobiografiji iz leta 2021 z naslovom Fall of a Sparrow priznal svoje težave z alkoholizmom. "Blagoslovljen sem, ker mi je, čeprav sem bil 30 let pijan, uspelo živeti življenje delavnega igralca. In kljub vsemu sem doživel veliko resničnega življenja," je zapisal. "Naslednjih 30 let sem bil trezen in pravijo mi, da sem iz vsega tega izšel kot dober in koristen človek."