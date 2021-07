Pet let po smrti so slavno igralko vendarle pokopali

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Budimpešti so pokopali upepeljene posmrtne ostanke legendarne igralke Zsa Zse Gabor, ki je umrla konec leta 2016.

Na pokopališču v Budimpešti, kjer je pokopana vrsta slavnih madžarskih igralcev, pisateljev in pesnikov, od danes počiva tudi slavna na Madžarskem rojena igralka Zsa Zsa Gabor.

Pogreb v Budimpešti je priredil njen zadnji mož Frederic Prinz von Anhalt, s katerim je bila poročena od leta 1986 do decembra 2016, ko je umrla v 100. letu starosti.

Foto: Reuters

Po igralkini smrti se je vnel spor med von Anhaltom in njenim piarovcem, ki je trdil, da je želela biti pokopana v Los Angelesu, v grobu zraven svoje sestre Eve in hčerke Francesce, ki je umrla dobro leto pred njo. Von Anhalt je te trditve zavračal in žaro hranil doma. V Budimpešto je zdaj prinesel večino pepela, nekaj pa ga želi obdržati v Los Angelesu, poroča Reuters.

Foto: Reuters

"Kot vedno je tudi na svojem zadnjem potovanju letela v prvem razredu," je izjavil von Anhalt, "zdaj pa sva v Budimpešti, kar je bila njena zadnja želja. Počivati je želela tukaj, ker je tu pokopan njen oče."

Foto: Reuters

Zsa Zsa Gabor se je kot Sari Gabor rodila v bogati madžarski družini, v 30. letih je postala mis Madžarske, pred drugo svetovno vojno pa se je s sestrama Evo in Magdo odselila v ZDA. Igrala je v nekaj filmih, a si je veliko večjo prepoznavnost ustvarila s sukanjem v visoki družbi, predvsem pa s številnimi zakonskimi zvezami. Poročila se je kar devetkrat, eden od teh zakonov je bil razveljavljen, preostali - razen zadnjega s 26 let mlajšim von Anhaltom - pa so bili kratkega daha.