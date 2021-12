Novica, ki bi je bila pokojna Simona Weiss zelo vesela

"Dragi moj Simon. Danes praznuješ 29. rojstni dan. V mesecih, ki so pred teboj, boš tudi ti postal očka. Razumel in doživel boš veselje, ki sem ga jaz začutil ob tvojem rojstvu. Ponosen sem, da si zrasel v tako odgovornega, poštenega in delovnega moža, z občutkom do svojih bližnjih. Še na mnoga leta moj zlati Simonček. Lepo praznujta z Anito," je sinu na družbenem omrežju voščil bodoči dedek.

V zakonu sta se Simoni Weiss in Goranu Šarcu rodila dva sinova. Starejši Simon je bil rojen leta 1993, mlajši Rene pa leta 2002. Kraljica ljudskih src je umrla za rakom leta 2015.