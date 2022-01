Norveška princesa: po smrti moža se je zaljubila v šamana

Norveški literat Ari Behn, ki je imel z norveško princeso Martho Louise tri hčerke, Maud Angelico, Leah Isadoro in Emmo Tallulah, si je na božični dan leta 2019 vzel življenje. Norveška princesa je v pogovoru z nekdanjo princeso Tessy Luksemburško v podcastu Zoom O’Clock dejala, da je depresija kot nekakšen "tunelski vid", vendar je pomembno, da se neposredno spopadeš s svojimi čustvi.

Članica kraljeve družine, ki je bila poročena z Arijem Behnom od leta 2002, z njim pa se je ločila leta 2017, je dejala, da čeprav je žalovanje nekaj, kar bodo v svojem življenju doživeli vsi, ji je posebej hudo, ker so bili njeni otroci tako majhni, ko so izgubili očeta. "Ampak na neki točki v življenju gremo vsi skozi to obodbje in res je pomembno, da se naučimo iz tega lekcije, da ne moreš ničesar zaobiti, ampak moraš skozi."

Foto: Reuters

"To je kot 'tunelski vid', pokriva vse. Lahko ostaneš v jami depresije, kar sem storila jaz, vendar lahko greš tudi iz nje. Resnično pomembno je govoriti o teh stvareh, o duševnem zdravju in o tem, kako pomembno je, da se naučimo soočati tudi s temi deli sebe."

Martha živi v majhnem norveškem mestecu Lommedalen s hčerkami, ki jih je imela s pisateljem. Princesa se je poročila z Arijem decembra 2001 v Trondheimu. Leta 2017 sta se ločila. Dve leti po njuni ločitvi se je razkrilo, da je Martha zaljubljena v 47-letnega šamana Dureka Verretta, ki je priljubljen med hollywoodskimi zvezdami, kot je Gwyneth Paltrow. Norveška princesa ni razkrila, od kdaj je v zvezi z Durekom, po poročanju tujih medijev pa se je njuna zveza začela že prej.

"Šamana Dureka sem spoznala pred tremi leti in pol in bilo je, kot bi s tem srečanjem prišla domov. Kot da bi ga že poznala. Prva stvar, ki sem jo rekla, je bila, da ga že poznam, on pa je dejal, da nama je bilo srečanje usojeno že pred rojstvom. Od takrat se mi zdi, da sva res stara prijatelja. To srečanje se je razvilo v romantično razmerje. On je najbolj neverjeten in čudovit moški. Prevzame odgovornost za svoja čustva in skupaj se razvijava in še naprej rasteva skupaj. Lepo nama je."

Prav tako nikoli ni potrdila, da je njena ločitev posledica ljubezni s šamanom. Kljub temu je njen bivši mož leto pred smrtjo dejal, da se počuti kot klovn. "Sem stara novica. V najslabšem primeru sem klovn. V najboljšem primeru sem jaz. Za mnoge sem norec," je dejal pisatelj Ari Behn med promocijo svoje knjige Inferno. Za svoje novo delo je prejel hude kritike, kritiki so rekli, da je bilo, kot da bi se valjal v obupu. V knjigi je pisal o svojih duševnih težavah in halucinacijah, nihče pa se ni zavedal, kako težke trenutke preživlja. Ari Behn je pokopan v Oslu, na pogrebu je bila prisotna celotna norveška kraljeva družina.