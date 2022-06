Najbolj seksi ženska na svetu je golfistka hrvaških korenin

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Revija Maxim je objavila novo lestvico "najbolj vročih sto" žensk na svetu in povsem na vrh postavila Paige Spiranac, nekdanjo profesionalno golfistko, zdaj pa zvezdnico družbenih omrežij.

"Ko so mi povedali, sem jih kar naprej spraševala: 'Ali ste prepričani?', ker nisem mogla verjeti," je ob seriji vročih fotografij, ki jih je posnela za revijo, zapisala 29-letnica, ki ima po očetu hrvaške korenine.

"Biti seksi zame pomeni, da si samozavesten in da se v lastni koži dobro počutiš," je dodala, "sama sem vedno skušala biti zvesta sama sebi in ponosna sem, da sem nasledila vrsto neverjetnih žensk, ki so ta naziv nosile v preteklih letih."

Za najbolj seksi ženske na svetu so v Maximu v preteklih letih razglasili pevko Teyano Taylor, modno vplivnico Olivio Culpo, manekenko in igralko Kate Upton, manekenki Hailey Baldwin in Stello Maxwell ter pevko Taylor Swift.

