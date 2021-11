Na koncertu umrl devetletni fant

V začetku meseca je bil v Teksasu glasbeni festival, na katerem je med drugim nastopil tudi raper Travis Scott. Med njegovim nastopom je množica nenadoma pritisnila proti odru in do smrti poteptala deset ljudi, več kot 300 pa jih je poškodovala.

Po poročanju časnika Independent je devetletni fantič Ezra Blount padel z očetovih ramen, ki je ta zaradi pritiska množice izgubil zavest. Potem ko je deček padel, so ga poteptali drugi obiskovalci festivala. Mladoletnika so dali v umetno komo, a je na žalost več kot teden dni pozneje umrl. Devetletnikova družina je vložila tožbo proti Scottu in organizatorju festivala Live Nation ter zahteva najmanj milijon dolarjev odškodnine. Glede na tožbo je Ezra utrpel resne poškodbe možganov, ledvic in jeter, potem ko so ga "brcnili, pohodili in teptali ter skoraj do smrti zmečkali".

9-year-old Ezra Blount has passed away, according to the Mayor of Houston.

He was on his dad's shoulders at the Astroworld concert -- when his dad says he could not breathe and passed out.

Ezra was trampled and was in a coma before passing away. pic.twitter.com/VPWD6F87MF — Brian Entin (@BrianEntin) November 15, 2021

Do zdaj je zaradi prerivanja na koncertu umrlo deset ljudi, na stotine drugih oboževalcev pa je bilo ranjenih. Preostalih devet žrtev je bilo starih med 14 in 27 let.

Tudi druga dva obiskovalca festivala Astroworld sta proti organizatorju Travisu Scottu vložila tožbi. Travisa Scotta so sicer že leta 2018 obtožili, da je kriv, ker je leta 2015 na festivalu Lollapalooza ogrozil zdravje in življenje ljudi.

