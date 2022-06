Ljudje zgroženi nad potezo priljubljene balkanske pevke #foto

Visoke pete, mini krilo in globok dekolte. Izzivalne obleke so del imidža priljubljene balkanske pevke Lidije Bačić. A tokrat se zdi, da je šla pevka s svojim videzom korak predaleč. Na predstavitvi novega dueta s pevcem Fatmirjem Sulejmanijem pred katedralo srca v Sarajevu se je pojavila v izzivalni zlati obleki, ki je zmotila domačine, poroča 24sata.

Bo Bačićeva zaradi izzivalne obleke deležna sankcij?

"Sramota, to je grozno." "Obleka ni primerna za nastop pred cerkvijo." Žalostno je in žaljivo." To so le nekateri komentarji zgroženih domačinov, ki so se po nastopu Bačićeve pojavili na družbenih omrežjih.



Njen nastop je ostro obsodil tudi sarajevski mestni svet. "Katedrala svetega srca je eden od nacionalnih spomenikov BiH, simbol mesta in steber duhovnega življenja katoličanov v Sarajevu. Govori o kulturi kraja, kjer se nahaja in so ga stoletja obiskovali ljudje z vsega sveta in vseh religij. Izkoriščanje kulturne dediščine za potrebe zabavne industrije ni primerno. Ostro obsojamo in pozivamo pristojne, da se pravočasno in v skladu z zakonodajo odzovejo, opozorijo in sankcionirajo udeležence," so sporočili.