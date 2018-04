Kylie Jenner dokazala, da njen bivši ni oče male Stormi

A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Mar 23, 2018 at 12:23pm PDT

Vse odkar se je začelo govoriti, da je mlada Kylie Jenner, najmlajša sestra v razvpitem klanu Kardashian-Jenner, v veselem pričakovanju, je menda njen nekdanji fant Tyga na vsak način želel izvedeti, ali je on oče otroka, ki ga nosi.

Kylie in Tyga sta se namreč uradno razšla aprila 2017, takoj za tem pa se je mlada zvezdnica začela v javnosti kazati s svojim novim izbrancem, raperjem Travisom Scottom. Z njim je, če izračuni držijo, pravzaprav zanosila takoj.

Kylie Jenner in Tyga sta se razšla aprila lani, kmalu za tem pa so svet preplavile govorice, da je zvezdnica noseča. Foto: Getty Images Njena hčerkica, ki jo je poimenovala Stormi, je namreč rojena 1. februarja, kar pomeni, da je zvezdnica zanosila maja ali junija. Ker nihče ni točno vedel, kako visoko noseča je oziroma kdaj ima predviden rok poroda, pa bi bilo povsem mogoče, da bi datum spočetja segal celo v april, kar je očitno njenemu bivšemu dalo misliti, da je oče njenega otroka.

"Tyga je že med nosečnostjo zahteval, da opravita test očetovstva, a Kylie o tem ni hotela slišati," je za The Sun povedal vir, ki je blizu družini Kardashian. Razlog, da se je otepala preverjanja očetovstva, je bil preprost – v očeh oboževalcev ni hotela izpasti kot dekle, ki je spalo z dvema hkrati in ki ne ve, kdo je oče otroka, ki ga nosi. "Rotila ga je, naj odneha, ker si je hotela prihraniti sramoto. Zadnje, kar je hotela, je bilo, da bi ljudje mislili, da je v času, ko je zanosila, spala z dvema moškima … Ni hotela, da se njeni oboževalci sprašujejo, kdo je oče njenega otroka. Dovolj hudo je že, da si mlada, neporočena bodoča mamica. Ne potrebuješ še vprašanj o tem, kdo je oče tvojega otroka," je dodal vir.

A Tyga ni popuščal, na družbenih omrežjih je občasno celo namigoval, da je otrok njegov in ne Travisov. Tako se je menda Kylie kmalu po rojstvu hčerke vendarle odločila, da privoli v test in s tem enkrat za vselej utiša svojega nekdanjega fanta. Pogoj pa je bil, da po tem, ko v roke dobita rezultate testiranja, Tyga enkrat za vselej umolkne.

Kylie je s Travisom zanosila takoj za tem, ko sta začela svojo romanco. Foto: Getty Images The Sun poroča, da je zvezdnica rezultate testov izvedela okrog 20. marca, pokazali pa so, kar je sama že ves čas vedela – da Tyga ni oče njene dva meseca stare hčerkice. A zdaj je besna, ker se Tyga ni držal svojega dela dogovora in je na Twitterju znova pisal nekaj o tujih otrocih in družini. Namigovanja, da Travis ni oče njenega otroka, bi preprosto rada pustila za seboj in uživala v materinstvu, dodajajo viri.