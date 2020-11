Komik pri 94 letih prvič javno razkril, da je gej

Škotski igralec in komik Stanley Baxter, eden najbolj priljubljenih TV-komikov na Otoku, je pred kratkim izdal svojo biografijo. Za knjigo je sprva načrtoval, da bo objavljena šele po njegovi smrti, saj se je bal obsojanja javnosti glede nekaterih zapisov v njej.

Baxter je bil izjemno vsestranski odrski umetnik, obvladal je petje in ples, kot igralec se je odlično znašel tako v moških kot ženskih likih. Med drugim je bil eden redkih, ki si je drznil kot TV-komik upodobiti britansko kraljico in se ponorčevati iz nje.

Pod njegovo veselo zunanjostjo pa se je skrival moški, ki se je celo življenje strahovito bal, da bo javnost izvedela, da je homoseksualec. "S tem poslom sem se začel ukvarjati, da bi me ljudje imeli radi," je povedal, "in nisem hotel, da se to neha."

Baxter je bil kar 46 let poročen. V biografiji je razkril, da je ženi Moiri, s katero se je poročil pri 26 letih, še pred poroko povedal, da je gej in ji takrat predlagal, da se razideta. Ker mu je grozila, da si bo vzela življenje, je odnehal in se poročil z njo, ona pa mu je dovolila, da se je v njunem domu dobival z moškimi. Leta 1997, po 46 letih zakona, si je vzela življenje, medtem ko je bil Baxter v tujini. Od takrat živi sam.

"Veliko homoseksualcev se dandanes počuti udobno v svoji koži, pomirjeni so s svojo spolno usmerjenosti in zadovoljni sami s seboj. Jaz nisem," je Baxter izjavil v svoji biografiji, "nikoli nisem hotel biti gej. Še vedno nočem biti."