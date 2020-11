Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kate in william s prvorojencem Georgem in kužkom Lupom.

Kate in william s prvorojencem Georgem in kužkom Lupom. Foto: Reuters

"Žal je prejšnji vikend poginil naš predragi pes Lupo. Bil je v srcih naše družine zadnjih devet let in zelo ga bomo pogrešali," sta ob fotografijo kužka pasme angleški koker špranjel, ki sta jo objavila na njunem uradnem profilu na Instagramu, zapisala Kate Middleton in princ William.

Psička sta dobila v dar za božično darilo leta 2011 od Katinih staršev, Michaela in Carole Middleton, poroča portal Entertainement Tonight. Lupo je bil pomemben član njihove družine, večkrat se je pojavil tudi na družinskih fotografijah – celo na uradnem portretu po rojstvu prvega od njunih treh otrok, princa Georga.

Od kužka se je na svojem profilu na Instagramu poslovil tudi Katin brat James Middleton. Med drugim je v dolgi objavi zapisal, da te ne more nič pripraviti na izgubo psa. "Tistim, ki niste nikoli imeli psa, je takšno izgubi morda težko razumeti. A tisti, ki ste imeli radi psa, poznate resnico: pes ni zgolj hišni ljubljenček; je član družine, je najboljši prijatelj, je zvesti spremljevalec, učitelj in terapevt," je čustveno zapisal.