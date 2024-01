Glasbenikovo partnerko našli mrtvo: "Zlomljen je"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Partnerko britanskega glasbenika Jamesa Morrisona so našli mrtvo v njunem domu. Za zdaj je znano le, da ni umrla v sumljivih okoliščinah.

Gill Catchpole, dolgoletna partnerka glasbenika Jamesa Morrisona, s katerim sta imela dve hčerki, je umrla v 46. letu starosti. V petek so jo mrtvo našli v njunem domu v grofiji Gloucesetershire, poročajo britanski mediji, ki vzroka smrti ne navajajo, znano je le, da ni umrla v sumljivih okoliščinah.

James in šest let starejša Gill sta bila v razmerju vse od njegovega 17. leta, zaljubila sta se, ko se je ona kot podnajemnica preselila v hišo njegove matere. Imata dve hčerki, 15-letno Elsie in petletno Ado. "James je zlomljen," je za britanski tabloid Mirror dejal družinski prijatelj, "ob podpori družine poskuša ostati močan za njuni hčerki."

Jamesa Morrisona je svetovna javnost spoznala leta 2006 ob izidu njegovega debitantskega singla You Give Me Something, ki je postal globalna uspešnica, skupno je izdal pet studijskih albumov, zadnjega leta 2019.

Ob samostojnem ustvarjanju glasbe je kot pisec pesmi sodeloval z vrsto svetovno znanih glasbenikov, med drugim s pevkama Demi Lovato in Kelly Clarkson, z Nelly Furtado pa je posnel še eno veliko uspešnico Broken Strings.