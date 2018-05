Kje si? Življenje se dogaja zunaj!

Smučarka Ana Bucik z novim Fordovim EcoSportom

Oglasno sporočilo

Foto: Primož Korošec

V času zimske sezone Ana Bucik takorekoč nima prostega časa. “Tekom meseca sem doma pet dni, ko predvsem počivam, najraje v družbi najdražjih.” Sredi aprila, ko se tekmovalna sezona in preizkušanje opreme za prihodnjo sezono zaključi, pa si za dober mesec lahko privošči nekaj odklopa, ki ga rada preživlja aktivno. “Rada imam športe, v katerih se lahko družim s prijatelji, kot sta odbojka in tenis, pogosto pa si ‘privoščim’ tek samo zase.”

“Raje izberem morje kot hribe, saj imam teh dovolj v drugih dveh tretjinah leta.” Namreč, po poletnih kondicijskih pripravah doma in na skupnih pripravah z ostalo ekipo se avgusta že odpravijo na smučarske priprave v Argentino, ko so treningi spet intenzivni. Nato pa se takorekoč že začnejo tekmovanja po vsem svetu. “Zato maja rada pobegnem na morje ali odpotujem v tople kraje.” Za vse to ji ob strani stoji Fordov novi SUV EcoSport.

Robusten, a eleganten, z visokim položajem sedeža z dobrim pregledom, ki jo z inteligentnim štirikolesnim pogonom AWD pripelje do dogodivščin na morju in v naravi, pa tudi do treningov, opravkov in številnih obveznosti. S Fordovimi izjemnimi tehnologijami za udobno, varno in navdihujočo vozno izkušnjo, sistemom SYNC 3 za povezovanje s pametnimi napravami in vrhunskim zvokom B&O PLAY uživa v vožnji v najvišjem avtomobilu v svojem razredu.

Novi Ford EcoSport funkcionalnost robatega SUV-a uspešno združuje s praktičnostjo mestnega avta. Prvič je na voljo s Fordovim inteligentnim štirikolesnim pogonom za boljši oprijem na asfaltu in brezpotjih, kot prvi pa je na voljo s povsem novim zmogljivim in varčnim 1,5-litrskim dizelskim motorjem EcoBlue s 125 KM in optimalnejšimi izpusti CO2.*

Foto: Primož Korošec

Edinstvene poteze z osebnim pečatom

Tudi novi EcoSport ima značilne drzne in dinamične poteze športnih Fordovih terencev Kuge in Edgea. Njegova robata in obenem elegantna zunanjost poleg 12 drznih barvah zunanjosti nudi še več možnosti za osebni pečat, vključno s kontrastno barvo strehe. Izberemo lahko tudi rezervno kolo, nameščeno na prtljažna vrata.

Notranjost po meri uporabnika

EcoSport s prefinjeno notranjostjo, ki je osredotočena na uporabnika, je ergonomsko zasnovana za preprosto upravljanje, ima manj gumbov in novo sredinsko konzolo. Novi sedeži so optimalno prilagojeni za udobje potnikov, na voljo so celo z delno usnjenim oblazinjenjem. V novo sredinsko konzolo je vgrajen preklopni in vzdolžno nastavljiv naslon za roke s predalom, v katerega je možno spraviti tablični računalnik ali prigrizke. V notranjosti je tudi veliko dovršenih rešitev za shranjevanje, kot je novo nastavljivo dno prtljažnika s skritim predalom.

Foto: Primož Korošec

Koncertna dvorana na štirih kolesih Fordovo pregovorno znano izjemno doživetje lahkotne vožnje njihovih vozil pri EcoSportu dopolnjuje še novi zvočni sistem B&O PLAY, ki poskrbi za vrhunsko zvočno izkušnjo. Sistem je posebej umerjen za uporabo v EcoSportu in vključuje deset zvočnikov, med katerimi sta tudi basovski zvočnik (subwoofer) v prtljažniku in srednjetonski zvočnik v sredini armaturne plošče, deluje pa z najnovejšim ojačevalnikom z digitalnim procesiranjem zvoka za natančno in uravnoteženo zvočno sliko, na voljo pa je tudi prostorski zvok.

Zmogljiv in varčen

Novi EcoSport za optimalno vozno izkušnjo skrbi tudi s Fordovim inteligentnim štirikolesnim pogonom AWD. Ta tehnologija je na voljo v kombinaciji s povsem novim 1,5-litrskim dizelskim motorjem Ford EcoBlue s 125 KM in 300 Nm navora ter šeststopenjskim ročnim menjalnikom.

Fordov inteligentni štirikolesni pogon AWD stalno meri oprijem pnevmatik na cestišču in lahko v manj kot 20 milisekundah – torej dvajsetkrat hitreje od enega pomežika z očmi – navor med sprednjimi in zadnjimi kolesi porazdeli v razmerju do 50:50. Sistem zagotavlja brezhiben prenos navora vsem štirim kolesom, da tako omogoči optimalno vodenje in oprijem, še posebej na spolzkih cestiščih. Na slovenskem trgu bo na voljo kasneje v 2018.

Foto: Primož Korošec

Tehnologije za večjo varnost in udobje

Odlično Fordovo vozno dinamiko lahkotne vožnje z obilo užitka dopolnjujejo številne napredne tehnologije. Fordov dovršeni sistem za komunikacije in razvedrilo SYNC 3, ki je združljiv z vmesnikoma Apple CarPlay in Android Auto™, podpira EcoSportov lebdeči 8- ali 6,5-palčni barvni zaslon na dotik.

EcoSport je prvič na voljo s tempomatom z nastavljivim omejevalnikom hitrosti in vzvratno kamero za preprostejše in varnejše parkiranje. Priročne tehnologije za večjo varnost in udobje obsegajo možnost samodejnega vklopa žarometov in brisalcev s tipalom dežja, ogrevan volanski obroč, samodejno elektronska klimatska naprava, ogrevane električno-preklopni zunanji ogledali, Fordov sistem informacij o mrtvih kotih, ki voznika opozori na bližanje vozil, ter serijski nadzor nagibanja in stabilnosti, ki vozniku pomaga ohraniti nadzor s prilagoditvijo navora motorja in zaviranjem. Kar je nadvse priročna funkcija pozimi na ledenih cestah in tudi, ko se lotevamo dogodivščin na terenu in stranpoteh.