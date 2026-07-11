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Avtorji:
Sa. B., STA

Sobota,
11. 7. 2026,
14.44

Osveženo pred

25 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Pariz Francija Eifflov stolp vročina temperature

Sobota, 11. 7. 2026, 14.44

25 minut

Zaradi vročine bodo ta konec tedna prej zapirali Eifflov stolp

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Eifflov stolp | 324 metrov visok stolp, ki letno privabi sedem milijonov turistov, je v glavni sezoni običajno odprt tudi po polnoči. | Foto Reuters

324 metrov visok stolp, ki letno privabi sedem milijonov turistov, je v glavni sezoni običajno odprt tudi po polnoči.

Foto: Reuters

Upravljavec Eifflovega stolpa bo to priljubljeno turistično znamenitost zaradi visokih temperatur danes in v nedeljo "izjemoma predčasno zaprl" ob 16. uri. Francijo je namreč zajel že tretji vročinski val od maja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Zaradi napovedanih visokih temperatur bo Eifflov stolp v soboto in nedeljo prilagodil svoje delovanje," piše na spletni strani upravljavca, saj je vremenska služba tudi za francosko prestolnico izdala najvišjo stopnjo pripravljenosti zaradi vročine.

324 metrov visok stolp, ki letno privabi sedem milijonov turistov, je v glavni sezoni običajno odprt tudi po polnoči, navaja AFP.

Podoben ukrep tudi v najbolj znanih muzejih

Podoben ukrep sta sprejela tudi dva najbolj znana pariška muzeja Louvre in d'Orsay. Iz Louvra so že v četrtek napovedali, da bodo muzej od petka do ponedeljka zapirali ob 16. uri. Muzej d'Orsay pa je napovedal, da bo od danes do srede "zaradi ekstremne vročine" prav tako predčasno zapiral svoja vrata, in sicer ob 17. uri.

Zaradi pričakovanih visokih temperatur in sušnih razmer so v mnogih francoskih mestih že odpovedali načrtovane ognjemete ob praznovanju dneva Bastilje prihodnji teden.

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