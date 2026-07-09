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Avtorji:
R. K., STA

Četrtek,
9. 7. 2026,
14.59

Osveženo pred

18 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
vročina vročinski val

Četrtek, 9. 7. 2026, 14.59

18 minut

V Nemčiji več kot pet tisoč žrtev vročinskega vala

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Vročinski val ZDA | V povezavi z vročinskim valom, ki je trajal od 15. do 30. junija, je umrlo več tisoč ljudi. | Foto Reuters

V povezavi z vročinskim valom, ki je trajal od 15. do 30. junija, je umrlo več tisoč ljudi.

Foto: Reuters

Junijski vročinski val je v Nemčiji terjal življenja približno 5100 ljudi, je danes ocenil Inštitut Roberta Kocha (RKI). Število že presega letno povprečje približno 2900 smrti zaradi vročine, zabeleženih v obdobju med letoma 2023 in 2025, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Letošnji junij je bil sicer najtoplejši, kar so jih v zgodovini meritev zabeležili v zahodni Evropi. Na svetovni ravni pa je bil drugi najtoplejši junij, kažejo danes objavljeni podatki službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa EU Copernicus.

V povezavi z vročinskim valom, ki je trajal od 15. do 30. junija, je umrlo več tisoč ljudi, poleg Nemčije še v Franciji, Španiji in Belgiji. Več kot tretjina Evropejcev pa je bila v tem obdobju izpostavljena temperaturam do 35 stopinj Celzija, spominja AFP.

Nemčija je konec junija doživela več dni rekordne vročine, pri čemer so temperature v nekaterih delih države presegle 40 stopinj Celzija.

Ekstremne razmere so povzročile tudi poškodbe na infrastrukturi, zaradi česar so bile avtoceste začasno zaprte, na nekaterih območjih pa je prišlo do motenj v železniškem prometu, še poroča dpa.

Letošnji junij v zahodni Evropi najtoplejši v zgodovini

Letošnji junij je bil sicer najtoplejši, kar so jih v zgodovini meritev zabeležili v zahodni Evropi. V zahodni Evropi je povprečna temperatura junija znašala 20,74 stopinje Celzija, kar je več kot tri stopinje več od povprečja v obdobju med letoma 1991 in 2020.

Na svetovni ravni pa je bil to drugi najtoplejši junij v zgodovini meritev. Povprečna temperatura je bila 16,54 stopinje Celzija, kar je 0,56 stopinje več kot v obdobju 1991-2020. Junij je bil tudi za 1,39 stopinje Celzija toplejši od junijev v predindustrijskem obdobju med letoma 1850 in 1900, kaže danes objavljeno mesečno poročilo Copernicusa.

Junij razkril obseg podnebnih sprememb

Samantha Burgess iz službe za spremljanje podnebnih sprememb je ob tem izpostavila, da je letošnji junij razkril obseg trenutnih podnebnih sprememb. Po njenih besedah kombinacija rekordnih temperatur zraka in oceanov odraža podnebni sistem, ki še naprej kopiči toploto, kar povzroča vse intenzivnejše vročinske valove, vztrajno tople oceane in naraščajoča tveganja za ljudi, ekosisteme in infrastrukturo po vsej Evropi in zunaj nje.

"V toplejšem svetu bomo doživeli več vročinskih valov. Ti bodo bolj intenzivni, trajali bodo dlje in vplivali bodo na več geografskih območij," je dejala za francosko tiskovno agencijo AFP.

Konec junija je zahodno Evropo zajel vročinski val, med katerim so padli številni temperaturni rekordi, povzročil je tudi motnje v oskrbi z električno energijo in privedel do zapiranja šol. Ta teden v Evropi znova poročajo o ekstremni vročini.

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