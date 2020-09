PREVERJENO: Te zanima, kateri je najboljši družinski hotel v Sloveniji?

Oglasno sporočilo

Moderen ambient, odlična kulinarika, prvovrstna ponudba za otroke in ugodna cena. Hotel Jama v neposredni bližini Postojnske jame in Predjamskega gradu je presegel vse naše kriterije in nas prepričal, da je to odličen hotel za družinske počitnice v Sloveniji!

Se sprašujete, kje unovčiti turistični bon? Park Postojnska jama je idealna družinska destinacija za doživetja, ki bodo navdušila tudi otroke. Preverili pa smo tudi njihove ugodnosti za zaljubljene in ljubitelje aktivnih počitnic.

Hotel Jama s štirimi zvezdicami navdušuje z elegantnimi prenovljenimi sobami, okusno hrano in bogatim zajtrkom z BIO ponudbo živil. Hotel se ponaša s široko izbiro dvoposteljnih sob in Superior sob z balkonom, prečudovitim razgledom na Park in reko Pivko.

Hotel je primeren za družine z otroki, saj večina sob ponuja možnost dodatnega ležišča.

Prijazno osebje bo z vami pripravilo program za ogled vseh atrakcij v Parku za do kar 50 % bolj ugodno ceno.

Ugodnost za družine: OTROCI BIVAJO ZASTONJ!



otroci (do 15 let) ob spremstvu 2 odraslih bivajo zastonj

brezplačna zajtrk in večerja za malčke (do 6. leta starosti)

popust za vsako dodatno nočitev

doplačilo za večerjo samo 18 €/odraslo osebo

do 50 % popusta za Paket Authentic v Parku Postojnska jama

brezplačno parkirišče

odlično izhodišče za izlete v okolici

Najnižje cene za nočitev in ugodno doplačilo za polpenzion. Do 50 % popust za ogled vseh atrakcij v Parku!

Postojnske jame z legendarnim jamskim vlakcem,

Predjamskega gradu, najdaljšega jamskega gradu na svetu,

Vivarija, edinega podzemnega živalskega vrta jamskih živali,

Razstave Metulji sveta,

Muzeja EXPO jama kras, nagrajen s prestižno nagrado Sejalec 2016

Modrijanove domačije z mlinom in žago ter

Lovski muzej in Muzej I. svetovne vojne v Stari dami pri Predjamskem gradu.

Hotel Jama je preverjeno najboljša družinska destinacija za krompirjeve počitnice!

Preverite tudi ugodni ponudbi Romantičnega paketa za zaljubljene in paketa za Aktiven kolesarski oddih.

POZOR! Preverili pa smo tudi ponudbo butičnih hotelov v Sloveniji in obiskali najbolj priljubljeno destinacijo letošnjega leta – Vilo Planinka na Jezerskem. Navdušila nas je z alpskim šikom, čudovito alpsko pokrajino, vrhunsko in široko ponudbo najbolj prestižnih slovenskih vin.

Vila Planinka je prototip slovenskega butičnega turizma, saj so v komaj letu in pol s prvovrstno ponudbo in uglajenim pristopom prepričali tudi najbolj zahtevne domače goste ter obiskovalce z vsega sveta. Letos se ponuja idealna priložnost, da si s turističnim bonom tudi vi privoščite nekaj več!

Preverite njihovo Posebno ponudbo za Jesensko razvajanje v Alpah in Zimsko pravljico. Nikakor pa ne spreglejte niti njihovih posebnih ugodnostih in razvajanja za zaljubljene v Paketu Romance.

Kot strastni foodieji in ljubitelji kulinarike smo tokrat pod drobnogled vzeli Paket Gourmet. Glavni chef nas je prepričal z inovativnim menujem iz lokalnih in sezonskih sestavin, ki odraža filozofijo Vile Planinka. Pika na i kulinariki, ki si po našem mnenju zasluži Michelinovo zvezdico, pa je vinska spremljava. V Vili Planinka so se odločili, da svojim gostom ponujajo izključno slovenska vina, saj verjamejo v njihovo vrhunskost in prepoznavnost. Podpiramo njihovo odločitev in toplo priporočamo vodeno vinsko degustacijo z njihovim vinskim poznavalcem, ki je del ponudbe Paketa Gourmet.

Restavracija Vile Planinka je odprta tudi za zunanje obiskovalce po predhodni rezervaciji na telefonsko številko: 04 255 97 50 ali prek maila unplug@vilaplaninka.com.

Vsebino je omogočila Postojnska jama d. d.