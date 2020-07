Poletje na Mediteranu s posebnimi letali iz Ljubljane

Oglasno sporočilo

Postopki na letališčih, tako na ljubljanskem kot na grških, se izvajajo skladno z vsemi protokoli, ki so predpisani v zvezi s preprečevanjem širjenja okužbe z novim koronavirusom. Potekajo nevsiljivo in profesionalno, osebje ljudi usmerja na vsakem koraku. Maske so v zaprtih delih letališč obvezne, prav tako v potniški kabini.

Grčija kot mediteranska destinacija in turistični velikan se je skrbno pripravila na prihod turistov, upošteva vsa priporočila nacionalnih institucij v zvezi s preprečevanjem covid-19 glede na epidemiološko sliko tako v svoji državi kot tudi po svetu, saj sta varnost in zdravje na prvem mestu.

Poletna jutra so najlepša takrat, ko se ribiči vračajo v pristan z nočnih poti ter s seboj prinašajo vonj morja, rib in svobode. Dan, ki vabi na vse strani kompasa. Večeri, zelo čarobni prav na grških otokih, ko se poletni dan utaplja v sončnem zahodu novih spominov, v okušanju dobrot, poslušanju nežnih melodij, prisluškovanju zgodbam domačinov ali pa nekje v najlepšem in najbolj zaljubljenem zalivu.

Letos je na grških otokih še posebej čarobno, saj ni težko najti najboljše mize za najboljši sončni zahod ali najboljšega ležalnika za najboljše uživanje ob morju oziroma slišati tišine in pripovedovanja Eola, preden zadremate v dišečo poletno noč.

Na vsakem izmed devetih otokov, to so Kreta, Santorini, Rodos, Karpatos, Kos, Samos, Kefalonija, Lefkas in Zakintos, vas pričakajo slovenski predstavniki, ki svoje delo opravljajo z neizmerno ljubeznijo in poznavanjem destinacije, kot da bi tam živeli. Kompas zagotavlja prijazen in skrben servis na vsakem koraku vaših počitnic ob upoštevanju vseh predpisov in navodil v času covid-19.

Dobro in lepo se boste imeli, to vam zagotavljamo, kajti na vseh destinacijah smo premišljeno izbrali nastanitvene objekte, ki jim naši potniki že dolga leta najbolj zaupate in v njih tudi najraje letujete. Pomislili smo na vse podrobnosti vašega oddiha na destinacijah, kjer se kompas vedno vrti v pravo smer.

Ni naključje, da si je vrhovni bog grške mitologije Zevs za svoj rojstni kraj izbral prav ta mogočni otok.

Z biseri Kikladov nam skrivnostno pripoveduje legendo o Atlantidi. Eden najlepših grških otokov, katerega silovita preteklost na vsakem koraku spominja na moč in lepoto narave.

Kjer ima vsak kamen v osupljivem srednjeveškem mestu rodoških vitezov svojo zgodbo, kjer se lahko prepustite živahnemu nočnemu življenju in neskončnim peščenim plažam.

Kjer grška tradicija, sanjske plaže in gorata nedostopnost tvorijo popolnost egejskega bisera.

Otok, ki se/vas razvaja v objemu Heliosa, boga sonca.

Raj za hedoniste! Tako poseben, z vinogradi, slapovi, jezerom, kjer zavetje iščejo pelikani in flamingi, bujnim rastlinjem ter številnimi miti in legendami. Pitagora je najslavnejši otočan.

Kraljica najlepših plaž s turkizno modrimi zalivi in bogato morsko favno. Edinstvene visokogorske kefalonske jelke, nedotaknjena pokrajina z dolinami, nališpanimi z nasadi oljk in vinogradi.

Ker je s svojo neokrnjeno naravo in tradicionalnimi vasicami še neodkrit biser Jonskega morja.

Otok želv in turkiznih zalivov. Bogato poraščen z zelenim mediteranskim rastjem ter idealen kraj za počitek in popoln užitek.

