"Bungee" za najbolj pogumne: poženeš se 260 metrov v globino #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Kot bi s padalom skočil iz letala," vrtoglavi skok opisujejo tisti, ki so ga že doživeli.

Steklena brv za pešce, ki so jo v kitajskem narodnem parku Zhangjiajie odprli leta 2016, je v zadnjih letih postala prava turistična uspešnica. Sprehod po 430 metrov dolgem mostu, razpetim nad kanjonom, je vrtoglav že sam po sebi, v zadnjem času pa ponuja še dodatno adrenalinsko atrakcijo - skok z elastiko.

Poglejte:

Tisti, ki si drznejo preizkusiti se v tem početju, se z brvi poženejo 260 metrov globoko. "To je eden najvišjih tovrstnih skokov na svetu," je za Reuters dejal vodja projekta Jonni Deaker, "toda zaradi tako izjemne višine je pravzaprav lažje skočiti. Tukaj nimaš predstave, kako visoko si."

Dnevno opravijo približno 20 skokov in vsi, ki so zbrali pogum za to, pravijo, da gre za izjemno doživetje, podobno skoku s padalom iz letala.

Oglejte si še: