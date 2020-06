4 ideje, kako kar najbolje izkoristiti turistični bon

Oglasno sporočilo

1. Umetniški zen hotel, termalno kopališče s tobogani in slikovita pokrajina z množico izletniških točk

S turističnim bonom imate edinstveno priložnost, da preživite oddih v enem od najlepših velnes hotelov ne le pri nas, temveč v vsej Evropi. Hotela Balnea in Kristal v Termah Dolenjske Toplice ponujata užitke na visoki ravni in inovativno ponudbo za energijsko regeneracijo, termalno kopališče pa mirne kotičke za zasebnost, a tudi radoživost vodnega parka s tobogani.

Za pare in družine, ki cenijo urejenost, čistočo in stik z naravo – Terme Dolenjske Toplice.

Zakaj na oddih v Terme Dolenjske Toplice? Umetniški hotel in velnes Balnea, kjer prevladuje naravno in ekološko.

Čisto, lepo urejeno termalno kopališče s tobogani in kotički za zasebnost.

s tobogani in kotički za zasebnost. Brezplačni tretmaji za čuječnost : gozdni potop, zvočna kopel …

: gozdni potop, zvočna kopel … Veliko možnosti za potepanje po okolici.

2. Vse na enem mestu za aktivna poletna doživetja

Za vse, ki ljubite dinamičen življenjski slog, je odlična izbira hotel Šport na Otočcu. Tu lahko povečujete svojo spretnost in se zabavate v pustolovskem parku, v termalnem bazenu, na športnih igriščih in med obiskom številnih znamenitosti v bližini.

V vikend oddih v hotelu Šport na Otočcu je vključen tudi najem koles. Foto: Tomo Jeseničnik

Okrepčajte se z lokalno kulinariko, ki sloni na ekoloških pridelkih z grajskega vrta, in se sprehodite do čudovitega gradu Otočec in do nove podeželske hiše na igrišču za golf, od koder se odpira sanjski razgled.

Nevsakdanji ambient, ki omogoča takojšen odklop – hotel Šport na Otočcu.

Nova instagramovska točka na Otočcu – podeželska hiša 19 ob igrišču za golf.

Zakaj na aktiven oddih na Otočec? NOVO: družinska kolesarska in pešpot ob reki Krki, zaprta za motorni promet.

ob reki Krki, zaprta za motorni promet. Izvirna oprema sob s športnimi elementi in sproščeno, nehotelsko vzdušje .

. Termalni bazen, tenis, golf, športna dvorana.

3. Doživetja sredi narave, ob termalnih vrelcih in z zdravo kulinariko

Vdihnite pozitivno energijo spokojne narave Šmarjeških Toplic, ki je odmaknjena od stresnega vsakdana in jo bogatijo bistri potoki in termalni izviri. V termah boste našli odlično ponudbo za razbremenitev in dvig odpornosti.

Zakaj na oddih v Terme Šmarješke Toplice? Kopališča sredi prostranega zelenja , kjer je mogoče uživati ob vsakem vremenu.

, kjer je mogoče uživati ob vsakem vremenu. S potoki obdan park, vir življenjske energije , in številne označene poti.

, in številne označene poti. Tretmaji za hujšanje, razstrupljanje in okrepitev imunskega sistema .

. Zdrava kulinarika, ki temelji na živilih iz lokalne ekološke ali integrirane pridelave.

4. Oddih na najbolj zelenem koščku slovenske obale

Krajinski park Strunjan je gotovo od eden najlepših delov naše obale, ki s prvinsko naravo in zdravilnimi morskimi aerosoli zagotavlja naravnost popoln oddih. Na sončni strani Strunjanskega zaliva, v Talasu Strunjan, pa so ob tem letos prenovili hotelsko plažo.

Plaža Talasa Strunjan se ponaša z Modro zastavo, čudovitim razgledom in nadstandardnim udobjem.

Zakaj na oddih v Talaso Strunjan? Prvinsko okolje , idealno za regeneracijo.

, idealno za regeneracijo. NOVO: prostrana hotelska plaža med borovci s kakovostno gostinsko ponudbo.

med borovci s kakovostno gostinsko ponudbo. NOVO: družinski apartmaji z vrtom in bazenom na prostem.

z vrtom in bazenom na prostem. Bazeni z ogrevano morsko vodo, mediteranski velnes.

Več za turistični bon Vse predlagane počitniške nastanitve odlikujejo visoki standardi zagotavljanja kakovosti in varnosti. Pri njih bodo poskrbeli tudi za preprosto unovčenje bonov, zagotavljajo pa še, da boste pri njih zanj prejeli več kot kje drugje. V ceni nastanitve so namreč vključeni tudi neomejeno kopanje, vstop v savne, vadba in doživetja v naravi, odlična kulinarika in dogodki za dušo in srce. Vse na enem mestu. Izberite med našimi predlogi čim prej, da se boste lahko prepustili navdihujočim počitniškim doživetjem.

