Prva izbira samskih Slovencev, ki iščejo resno zvezo

Raziskovalna družba Valicon je opravila prvo slovensko raziskavo »Moč in percepcija znamk spletnih servisov za intimne zmenke« (januar 2020). Ona-on.com je najbolj prepoznana blagovna znamka na področju zmenkov, ki je v očeh Slovencev izrazito usmerjena v resne zveze in je pri tem tudi najuspešnejša. Samski, ki iščejo sorodno dušo na ona-on.com, še posebej cenijo zasebnost, varnost ter dobro pomoč in podporo pri iskanju partnerja.

Število samskih v Sloveniji naglo narašča. Po podatkih Mladine (december 2019) je v Sloveniji samskih že skoraj toliko kot poročenih. V zadnjih 28 letih je namreč število samskih moških naraslo za 40 odstotkov in število samskih žensk za 37 odstotkov. Konec lanskega leta je bilo torej v Sloveniji že več kot 700 tisoč samskih.

Vir: Mladina, december 2019

Kam po partnerja, ko so vsi prijatelji v zvezah in imajo svoje družine?

Samski partnerja primarno iščejo na spletu, v Sloveniji jih tudi tako poskusi že več kot 70 odstotkov. Ko diskoteke niso več zanimive, prijatelji pa nimajo časa, se samski, ki aktivno iščejo partnerja, obrnejo na splet. Nedavna raziskava univerze v Stanfordu kaže, da je spletno spoznavanje tudi drugod po svetu v strmem porastu.

Vir: Disintermediating your friends: How Online Dating in the United States displaces other ways of meeting, Stanford University, 2019

Rdeča črta prikazuje strmo rast spletnega spoznavanja, v ZDA se je prek spleta lansko leto spoznalo že več kot 75 odstotkov novonastalih parov, v Sloveniji pa se po oceni ona-on.com na spletu spozna več kot 50 odstotkov parov.

Ona-on.com – največ samskih v Sloveniji na enem mestu!

Samski Slovenci in Slovenke imajo za iskanje pravega partnerja na voljo nekaj možnosti, a večina se jih odloči za ona-on.com. Raziskava o spoznavanju in zmenkih iz leta 2019 (vir: ona-on.com) namreč kaže, da med anketiranimi samskimi spletnimi uporabniki v Sloveniji partnerja na portalu ona-on.com išče 81 odstotkov moških in 61 odstotkov žensk.

Vir: Spoznavanje in osvajanje med Slovenci, 2019

Raziskava Valicona (januar 2020) je razkrila, da je ona-on.com med vsemi znamkami s področja spletnih zmenkov daleč najbolj prepoznavna, z več kot 50-odstotnim zaostankom ji sledi Tinder, vse preostale znamke pa zaostajajo še bolj.

Vir: Valicon (januar 2020), Priklic znamk za spletne zmenke, n=648

Tudi sicer ona-on.com doživlja strmo rast uporabe, vsako leto uporabniki pošljejo več sporočil, se dogovarjajo za zmenke ter se srečujejo v živo. Iz leta v leto raste tudi število novih uporabnikov in skupno število uporabniških profilov.

Vir: ona-on.com, Letne statistike uporabe (2014 – 2020)

Zakaj se samski najbolj množično odločajo prav za ona-on.com?

V skladu z izsledki raziskovalne družbe Valicon (januar 2020) samski v Sloveniji menijo, da je ona-on.com med spoznavnimi servisi najbolj izrazito usmerjen v resne zveze in je pri izpolnjevanju tega poslanstva tudi najuspešnejši. To dejstvo pritegne številne ženske, ki na spletu praviloma iščejo resno zvezo, s tem pa seveda tudi moške. O tem pa priča tudi več kot 25 tisoč parov, ki so se spoznali na ona-on.com, številni med njimi pa so se tudi poročili.

Poroke nekaterih ona-on.com parov: https://www.youtube.com/watch?v=BpMAfZn4WQY

Raziskava Valicona (jan 2020) je razkrila, da so zasebnost, varnost ter dobra pomoč in podpora pri iskanju partnerja za uporabnike ona-on.com zelo pomembne prednosti pred drugimi ponudniki storitev za spletne zmenke. Ona-on.com namreč omogoča spoznavanje v popolni anonimnosti in zasebnosti, zagotavlja pa tudi telefonsko asistenco ter usmerja iskalce ljubezni z nasveti, kako se najhitreje dogovoriti za kakovostne zmenke v živo in kako čim prej priti do pravega partnerja.

Poljubna stopnja vidnosti na ona-on.com je pri iskanju sorodne duše za številne uporabnike izrednega pomena.

Marsikdo se ne želi takoj popolnoma razkriti, ko se spoznava na ona-on.com. Iskalci sorodne duše lahko ona-on.com uporabljajo v skritem načinu, kar pomeni, da jih ne bo videl popolnoma nihče, s katerim ne bodo sami stopili v stik. Lahko uporabljajo zasebne fotografije in se razkrijejo samo izbranim, lahko pa tudi preprečijo dostop do svojega profila.

Po drugi strani lahko izkažejo resnost z verifikacijo svojega profila in imajo torej popoln nadzor nad svojo pojavnostjo v procesu spoznavanja. S kontaktnim filtrom lahko določijo, katera sporočila pridejo v njihov poštni predal in s katerimi ne bodo izgubljali časa. Z vsemi temi orodji postane spletno spoznavanje ne le anonimno, varno in zasebno, temveč tudi zelo učinkovito in hitro.

Napredna orodja za upravljanje s pojavnostjo in komunikacijo na ona-on.com omogočajo vsakomur, da poljubno upravlja s svojo vidnostjo in pogovori.

Spletno spoznavanje postaja romantično

Bi lahko bilo iskanje partnerja prek spleta celo bolj romantično kot druge oblike spoznavanja? Odgovor je očitno da. Pri spletnem spoznavanju so cmoki v grlu in metuljčki v trebuhu od radostnega pričakovanja pred prvim srečanjem v živo z osebo, s katero že imata iskrive spletne pogovore, še kako resnični, in pogosto celo bistveno večji kot pri preostalih oblikah spoznavanja.

Tako pravijo tudi številni pari s portala ona-on:

"Ko sem prišel iz službe domov, sem se najprej prijavil na ona-on.com in čakal, da pride Sabina gor," o svojem pričakovanju, ki so ga brez dvoma spremljali tudi metuljčki, pravi Sašo. Preberi njuno zgodbo.

"Preden sva se dobila na prvem zmenku, mi je Mišel vso pot iz Maribora do Ljubljane tipkal, kako je živčen in da komaj čaka, da me vidi v živo. Ko sva se videla, me je od navdušenja kar objel in odšla sva v mesto," pravi Katja. Preberi njuno zgodbo.

"Čakala so me tri sporočila, eno je bilo od Mateja. Hitro sem odtipkala nazaj in komaj čakala na odgovor. Seveda sem od takrat naprej večkrat kliknila na stran in jo osvežila, ker me je zanimalo nadaljevanje," pravi Nika. Preberi njuno zgodbo.

Da pa lahko do tega romantičnega trenutka pride, je potrebna aktivnost pri iskanju partnerja. Pravi ali prava namreč ne bo potrkal/a na vrata. Ko aktivno iščemo, se trudimo in dajemo, se odpremo za ljubezen. Ko smo miselno naravnani na ljubezen in naredimo kaj za to, da lahko pride, takrat res pride.

Ekskluzivne prednosti in koristi ona-on.com

Največ parov v Sloveniji!

Več kot 25 tisoč "poslovljenih" parov do zdaj, veliko več kot drugje. Številni zmenki, resne zveze, poroke, družine.

100-odstotno zagotovljeni stiki!

Vsem članom zagotavljajo kontakte ali pa popolnoma brezplačno uporabo. Brez tveganja do zmenkov in pravega partnerja.

Izjemna uporabniška izkušnja!

Brez nejasnosti, s pomočjo vsakodnevnih nasvetov po korakih do uspeha. Telefonska podpora in asistenca uporabnikom.

100-odstotni nadzor nad vidnostjo – anonimnost in zasebnost!

Od popolne nevidnosti do polne vidnosti na storitvi ali karkoli vmes – kakor kdo želi.

Najboljša mobilna aplikacija v Sloveniji! Prejemnik nagrade Websi Prvak – Naj mobile App v Sloveniji.

