Deskar z Downovim sindromom, bodoči pravnik, ki opozarja na "fake news", šestošolka, ki piše recenzije in intervjuje, in še in še

V prostorih Lutkovnega gledališča v Ljubljani so sinoči podelili premierna priznanja za face leta. Prireditev, namenjena otrokom, ki izstopajo, so vir navdiha tako mladim kot odraslim in ki svet spreminjajo na bolje, organizira spletni časopis za mlade Časoris , podpirata pa ga tudi Zveza prijateljev mladine Slovenije in predsednik republike Borut Pahor kot častni pokrovitelj izbora.

Čeprav je bilo sprva načrtovano, da se bo izbor Faca leta, ki ga sestavljajo mesečni izbori "fac", končal z zmagovalcem, so si avtorji in podporniki projekta med letom po skrbnem razmisleku premislili in se odločili, da nagradijo in še enkrat izpostavijo vse face, ne samo ene, kot je običajno pri preostalih izborih leta.

Face leta 2018 v družbi urednice Časorisa Sonje Merljak Zdovc, predsednice Zveze prijateljev mladine Slovenije Darje Groznik in predsednika republike Boruta Pahorja, pokrovitelja izbora Faca leta. Foto: Ana Kovač

"Škoda bi bilo, da bi v okviru projekta, kjer predstavljamo otroke, ki izstopajo in navdihujejo tako nas kot otroke, spodbujali individualnost in tekmovalnost," je odločitev osvetlila urednica Časorisa Sonja Merljak Zdovc.

Komisijo, ki je izbirala mesečne face, so sestavljali raper Nipke, pisatelj Primož Suhodolčan, psihologinja Mateja Štirn, predsednica ZPMS Darja Groznik in odgovorna urednica Časorisa dr. Sonja Merljak Zdovc.

Utrinki s podelitve Faca leta 2018 (foto: Ana Kovač)

Priznanja za face leta 2018 je podelil predsednik republike Borut Pahor, prireditve pa sta se udeležila tudi minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo ter državni sekretar na ministrstvu za kulturo Vojko Stopar.

Kdo so face leta?

Eva Maler, faca januarja, je šestošolka iz Radovljice, ki je s svojimi recenzijami knjig in intervjuji s pisatelji pokazala, da si otroci želijo brati knjige ter da znajo o njih tudi pisati.

Eva Maler je nase opozorila zaradi želje po branju knjig, piše pa tudi recenzije in dela intervjuje. Foto: Ana Kovač

Urban Lečnik Spaić, faca februarja, je v raziskovalni nalogi z naslovom Fake news v informacijskem neredu podrobneje raziskal pojav lažnih novic in opozoril na to perečo problematiko. Njegov pogled na t. i. fake news smo na Siol.net že predstavili.

Urban Lečnik Spaić se je v zadnjem letniku gimnazije lotil raziskovanja pojava lažnih novic. Problematiko je predstavil na primeru lansiranja lažne novice, da na Gimnaziji Vič zaradi spoštovanja dijakov muslimanske vere s šolskega jedilnika začasno umikajo svinjino. Foto: Ana Kovač

16-letna Prohor in Matvej Rjazanov, faci marca, sta dvojčka iz Rusije, ki sta se januarja letos zaradi želje po treniranju boksa preselila v Slovenijo, kjer obiskujeta drugi letnik Gimnazije Celje - Center. V zelo kratkem času sta se naučila osnov slovenskega jezika, ki jima omogoča sporazumevanje z vrstniki, že marca pa sta na mednarodnem boksarskem turnirju na Madžarskem zastopala slovenske barve in se oba uvrstila v finale.

Igralci predstave Vihar v glavi, face meseca aprila, so podrobno raziskali delovanje najstniških možganov. Gledalcem so pokazali, da je najstništvo eno najbolj vznemirljivih in najlepših obdobij v življenju. Tudi s sinočnjo predstavo, ki je predstavljala uvod v podelitev priznanj, so dali misliti.

Igralci: Jaka Babič, Neža Dvorščak, Matic Eržen, Nace Korošec, Julita Kropec, Tilen Lajevec, Ana Logar, Aja Markovič, Ronja Matijevec Jerman, Maks Mihajlović, Jon Napotnik, Sergej Osterc, Urška Pečevnik, Ana Pribošič, Alica Ela Rogelj, Aleksandra Staroveški, Svit Stefanija.

Oglejte si fotogalerije s predstave Vihar v glavi (foto: Ana Kovač)

Kristjan Valenčič Rožmanec, faca maja, je zaradi težke bolezni na invalidskem vozičku in odvisen od pomoči drugih, a se s tem ne obremenjuje, saj drugačnega življenja pač ne pozna. Dolga leta je sanjal o tem, da bi postal športni komentator, danes pa bolj razmišlja o igralski karieri. Njegovo zgodbo bomo ob koncu tedna predstavili tudi na našem portalu.

16-letni Kristjan Valenčič Rožmanec je zaradi telesnih omejitev sicer na vozičku, a je njegovo duševno razkošje povsod naokrog. Foto: Ana Kovač

Rock mulčki, face junija, so na Kongresnem trgu v Ljubljani priredili dobrodelni koncert s številnimi znanimi glasbenimi gosti, nato pa jim je predsednik Pahor za njihova prizadevanja podelil priznanje jabolko navdiha.

Avtorji poučnega kratkega filma Gospodarica pametnih telefonov, face julija, so med poletnimi počitnicami posneli film o tem, kako postaneš zombi, če ves čas visiš na mobitelu.

Nejc Sedej, faca avgusta, je eden redkih deskarjev z Downovim sindromom na svetu.

Nejc Sedej, deskar z Downovim sindromom Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Tara Milharčič , faca septembra, je kot glavna junakinja filma Gajin svet znala slikovito predstaviti spletne pasti.

, faca septembra, je kot glavna junakinja filma Gajin svet znala slikovito predstaviti spletne pasti. Oskar Hudolin, faca oktobra, je znal opisati, zakaj je igra Fortnite tako priljubljena med otroki na tak način, da je pomiril vsaj nekaj staršev. Tudi njegov pogled bomo osvetlili na Siol.net.

Oskar Hudolin je komisijo, ki je odločala o naj facah leta 2018, navdušil s preprosto in razumljivo razlago fenomena Fortnite. Foto: Ana Kovač

Julija Osojnik , faca novembra, je skupaj s svojimi prijatelji, junior ambasadorji Unicefa, na svetovni dan otrok prevzela položaje v različnih podjetjih.

, faca novembra, je skupaj s svojimi prijatelji, junior ambasadorji Unicefa, na svetovni dan otrok prevzela položaje v različnih podjetjih. Manu Nonković, faca decembra, je sedmošolka, ki se je z izraznim plesom uvrstila v polfinale oddaje Slovenija ima talent.

Manu Nonković je navdušila s predstavitvijo izraznega plesa v oddaji Slovenija ima talent. Foto: STA

Urednica Časorisa napoveduje, da bo izbor Faca leta postal tradicionalen, in že zdaj vabi, da se ji oglasite, če poznate koga, ki je drzen, izstopajoč in navdihujoč ter bi si zaslužil priznanje za faco leta. V premiernem izboru so informacije iskali na različne načine. V nekaterih primerih so se jim oglasile šole same, nekaj fac meseca je Merljak Zdovčeva med raziskovanjem terena in pripravo zgodb za Časoris našla sama, nekatere so predlagali drugi.

Urednica spletnega časopisa za mlade Časoris Sonja Merjak Zdovc vabi, da ji posredujete predloge za face leta. Foto: Ana Kovač

Svoje predloge in obrazložitev lahko pošljete na elektronski naslov: urednik@casoris.si.