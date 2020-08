Kako popestriti otroško sobo in novi šolski koledar 2020/21

Oglasno sporočilo

Lansko šolsko leto je bilo drugačno. Zaprta so bila celo otroška igrišča! Zagotovo je bil tudi skok v poletje manj sproščen, družine pa smo potovale v destinacije bližje domu. Manj je bilo večjih dogodkov, a prepričani smo, da so si tudi vaši otroci zapomnili to poletje kot nepozabno – tudi zaradi vas, mamic in očetov, ki se dnevno trudite, da je vas otrok nasmejan, srečen, razigran. Kako mu lahko polepšate skok v novo šolsko leto in obenem poskrbite, da bo prihajajoče šolsko leto tudi varno?

O šoli govorite pozitivno in zadnje dni počitnic preživite ustvarjalno

Zavarovanje WIZ na svojem blogu piše o kreativnih nasvetih za popestritev otroških sobic, in to s triki, ki ne zahtevajo veliko denarja. Otroška soba je namreč prostor, kjer je zaželeno spodbujanje domišljije. Prav zdaj, ko se začenja novo šolsko leto, bodo otroci več časa preživeli v sobi, zato ni boljšega časa za ureditev otroške sobe, kjer bo otrok z veseljem opravljal šolske obveze in kreativne nalogice.

Nov šolski koledar 2020/21 – kdaj so letos šole prosti dnevi?

Vabljeni, da si ogledate šolski koledar počitnic in praznikov prostih dni. V tem šolskem letu so določeni prazniki že v sklopu daljših počitnic (npr. Božič, 25. 12. 2020 in Dan upora proti okupatorju, 27. 4. 2021), nekateri prazniki pa so na soboto ali nedeljo (npr. Dan reformacije, 31. 10. 2020 in Dan spomina na mrtve, 1. 11. 2020). Predlagamo, da si lepo oblikovani koledar natisnete in skupaj z otroci nalepite na steno. Ko boste načrtovali počitnice in družinske aktivnosti, destinacije in pomembne dogodke zapišite kar na koledar. Tako bo odštevanje do napisanih dni še lepše. Dom je prostor, ki ga ustvarimo skupaj, tudi z načrtovanjem vsega lepega, kar še prihaja.

Namig: na vidnem mestu lahko tudi z napisi kreativno odštevate do začetka pouka, ali pa celo za bližnje sorodnike priredite skromno, malo zabavo. Babice in dedki bodo povabila zagotovo veseli.

Brezskrbno ne le doma, tudi v šoli, na poti v šolo ali na igrišču

Kako? Z urejenim nezgodnim zavarovanjem za otroke in mlade do 26. leta, s katerim omilimo nevšečnosti, če se otrok poškoduje, mora zaradi nezgode na operacijo ali zaradi nezgode nastane celo invalidnost. WIZ Šolar velja za primere dnevnih izostankov za čas zdravljenja, izplačamo dnevno nadomestilo zaradi nezgode in nadomestilo za zdravljenje v bolnišnici ali v zdravilišču.

Spletna sklenitev zavarovanja vam prinese 10 % popust (za velike družine še dodatni 10 % popust, skupaj tako kar 20 %), enkratna sklenitev pa za več let brez skrbi – zavarovanje velja do preklica, ob podaljšanju prejmete le položnico. Z WIZ Šolar varno zavarujemo tudi športnike.

Prednosti nezgodnega zavarovanja WIZ Šolar: velja 24 ur na dan, ne glede na to, kdaj in kje se pripeti nezgoda (v vrtcu, šoli, doma, na izletu ali potovanju)

zavarovanje velja tudi med počitnicami in v tujini,

novo kritje: nezgodni specialisti - hitro do specialista, ko vaš otrok to najbolj potrebuje,

- hitro do specialista, ko vaš otrok to najbolj potrebuje, visoko kritje v primeru 100 % invalidnosti (če izberete paket E, vam v primeru 100 % invalidnosti zaradi težje nezgode izplačamo 250.000 EUR),

po operaciji, zlomu, izpahu, opeklinah, po bolnišničnem ali zdraviliškem zdravljenju vam zavarovalnino izplačamo v roku 14 dni po predložitvi popolne dokumentacije,

dnevno nadomestilo zaradi nezgode izplačamo tudi, če otrok obiskuje vrtec, šolo ali fakulteto in ima mavec, šive ali mora na prevezovanje v zdravstveni dom. Naj bo 1. september super prvi šolski dan, naj bo tudi zavarovan >

