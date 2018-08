Zakaj ne bi nikoli smeli sušiti las na zraku

Mokri lasje, ki se sušijo na zraku, lahko slabo vplivajo na konice, zaradi česar postanejo vse bolj šibke. Strokovnjaki zato opozarjajo, da las ne bi nikoli smeli sušiti zgolj na zraku, tudi v poletnem času ne.

Ko so lasje mokri, namreč izgubijo svojo moč za kar polovico, zato vsaka dodatna minuta, ko jih pustite mokre, vpliva na večje lomljenje in cepljenje. Poleg tega so sveže oprani lasje "izropani" svojih naravnih zaščitnih olj, kar jih dela še bolj ranljive in dovzetne za poškodbe.

Lasje ne smejo biti predolgo mokri, svetujejo strokovnjaki. Foto: Thinkstock

Sušilec je nujen

Sušenje na zraku se zato povsem odsvetuje, tudi v poletnih mesecih, med uživanjem na plaži ali ob bazenu. Kolikor hitro se le da, lase osušite s sušilcem, pri čemer je najboljša metoda postopnega segrevanja.

Lase začnite najprej sušiti pri nizki toploti, ki bo na nežen način razpihala odvečno vlago, nato pa preklopite na srednjo ali višjo toploto, s katero si oblikujete pričesko.

Sicer pa je priporočljivo med uživanjem na soncu tako kot kožo tudi lase primerno zaščiti. Najboljša in najbolj učinkovita zaščita sta slamnik ali ruta, še več nasvetov za zaščito las pred močnim poletnim soncem pa boste našli v tem članku: